Yüzbaşı pilot, terörle mücadelenin yanı sıra ülkede meydana gelen yangın, deprem ve sel gibi doğal afetlerde de hayatın normale dönmesi için yürütülen çalışmalarda çok önemli görevler üstlendiklerini kaydederek, "Pilotlar olarak ne zaman, nerede, hangi hava şartlarda ve hangi görevi icra edeceğimiz belli değil. Bundan dolayı her an her türlü göreve en kısa zamanda reaksiyon gösterecek şekilde hazır bulunmak zorundayız." ifadelerini kullandı.