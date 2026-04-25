Türk devletlerinden dolar ve euro tahakkümüne karşı dev adım: Batı’nın tekeli yerle bir olacak

Açıklamada zirve ile eş zamanlı olarak düzenlenen 2. Orta Asya Finans ve Bankacılık Forumu'nun açılışında yaptığı konuşmasına yer verilen Alpaslan Çakar, Türk Devletleri'nin sahip oldukları ekonomik potansiyel, coğrafi yakınlık ve birbirini tamamlayan yapılarıyla güçlü bir finansal entegrasyon zemini sunmakta olduğunu ifade etti. Çakar, konseyin bankacılık sektörleri arasında bilgi paylaşımını artıran, ortak projeleri teşvik eden ve finansal iş birliğini kurumsallaştıran önemli bir platform haline geldiğine işaret ederek, dijital dönüşümün ve yeni nesil finansal altyapıların bölgesel entegrasyon açısından kritik bir rol oynadığını belirtti.