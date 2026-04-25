Türk devletlerinden dolar ve euro tahakkümüne karşı dev adım: Batı’nın tekeli yerle bir olacak
Türk dünyası, bankacılık ve finans güçlerini birleştirerek küresel finans sistemine meydan okumaya hazırlanıyor; Türk Devletleri Banka Birlikleri Konseyi, bölgenin kaderini değiştirecek "Ortak Ödeme Sistemi" için düğmeye bastı. Azerbaycan’dan Özbekistan’a, Türkiye’den Kazakistan’a kadar tüm Türk coğrafyasını kapsayacak bu dijital kalkan, Batılı ödeme sistemlerine olan bağımlılığı bitirerek Türk dünyasının parasal bağımsızlığını ilan etmeyi hedefliyor. Konsey Başkanı Alpaslan Çakar’ın sinyallerini verdiği bu yeni nesil finansal altyapı, bölgesel güç dengelerini kökten sarsacak bir jeopolitik hamle olarak değerlendiriliyor.