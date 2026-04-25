  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bu belirtileri hafife almayın! Sıcak havalarda şikayetler artıyor “Uyuşturucu”dan tutuklanmıştı! AK Partili Şamil Tayyar’dan herkesi ters köşe yapan “Mehmet Akif Ersoy” çağrısı Türk devletlerinden dolar ve euro tahakkümüne karşı dev adım: Batı’nın tekeli yerle bir olacak 85 yaşındaki ünlü ilahiyatçı Necmettin Nursaçan’ın sürpriz evliliği sosyal medyayı salladı! İşte evlatlarının yaptığı ilk açıklama Sofraların şifa kaynağından büyük hasat: Kilosu 400 TL’ye kadar alıcı buluyor Karar verildi, Lockheed Martin ile imzalar atıldı! Yeni hava gücü, gökyüzünün canavarı F-16 Block 70 olacak Türkiye’yi hedef alan kirli ittifaka Rusya’dan beklenmedik tehdit: Gözümüzü kırpmadan vururuz Avrupa kapımıza dayandı! 450 kişilik dev ordu Türkiye’ye çıkarma yapacak
Dünya
10
Yeniakit Publisher
Karar verildi, Lockheed Martin ile imzalar atıldı! Yeni hava gücü, gökyüzünün canavarı F-16 Block 70 olacak
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Peru, yürüttüğü geniş kapsamlı savaş uçağı modernizasyon programında Rafale ve Gripen gibi rakiplerini eleyerek tercihini F-16 Block 70’ten yana kullandı. 12 uçaklık dev paket için ilk ödemeyi yapan Peru, bölgede bu teknolojiye sahip tek ülke olma unvanını ele geçirecek.

#1
ABD’nin Lima Büyükelçisi Bernie Navarro, Peru’nun savaş uçağı modernizasyon programı çerçevesinde F-16 Block 70 uçaklarını tercih ettiğini resmen duyurdu. Bu bağlamda ABD, İsveç ve Fransa arasındaki yoğun rekabetin ardından Peru, 14 Nisan itibarıyla F-16 Block 70 savaş uçaklarının tedarikine ilişkin resmi kararını Lockheed Martin’e yazılı olarak bildirdi.

#2
ABD hükümet yetkilileri ve Lockheed Martin üst düzey yöneticilerinden oluşan heyet, 20 Nisan’da Peru hükümeti ile nihai tedarik sözleşmesini resmen imzaladı. Bu gelişmenin hemen ardından Reuters, Peru’nun toplam program maliyetinin yüzde 13,5’ine tekabül eden 462 milyon dolarlık ön ödemeyi 22 Nisan 2026 tarihinde ABD’ye gerçekleştirdiğini duyurdu.

#3
Peru’nun ABD’den tedarik ettiği 12 adet F-16 Block 70 savaş uçağı paketi, yalnızca hava platformlarını değil, geniş kapsamlı bir operasyonel destek sistemini de içeriyor. Bu paketin içeriğinde; 10 adet F-16C Block 70 savaş uçağı, 2 adet F-16D Block 70 savaş uçağı, 14 adet F110-GE-129 motoru (12’si takılı, 2 yedek), 12 adet AIM-120C-8 Gelişmiş Orta Menzilli Hava-Hava Füzesi (AMRAAM), 52 adet LAU-129 güdümlü füze lançeri (48’i takılı, 4 yedek), 12 adet AIM-9X Block II Sidewinder hava-hava füzesi, 2 adet AIM-9X Block II Sidewinder taktik güdüm birimi, 1 adet AIM-9X Block II Sidewinder Captive Air Training Missile (CATM) güdüm birimi, 2 adet AIM-9X Block II Sidewinder CATM, EH sistemleri, radar, navigasyon sistemleri, eğitim ekipmanı, yedek parçaları, personel eğitimi, teknik yardım saha ekibi desteği, dokümanlar, destek ve test ekipmanları, ABD devlet ve müteahhit mühendislik, teknik ve lojistik destek hizmetleri ve lojistik ve program desteğinin diğer ilgili unsurlarını içeriyor.

#4
Bununla birlikte Peru için üretilecek F-16 filosu, Lockheed Martin’in Güney Carolina, Greenville’deki tesislerinde imal edilecek. İlk uçakların 2029 yılında gelmesi beklenirken Büyükelçi Bernie Navarro RPP’ye yaptığı açıklamada, “Şimdi eğitim, ekipman sağlama; mekanikler, mühendisler ve pilotlar için öğrenme süreci başlıyor. İlk uçaklar 2029 yılında gelecek. Dışarıda çok fazla bilgi kirliliği var; bunlar yepyeni, dünyanın en gelişmiş uçaklarıdır ve bölgede F-16 Block 70 sahibi başka hiçbir ülke bulunmamaktadır.” ifadelerini kullandı.

#5
Öte yandan, F-16 Block 70 tedarik süreci Peru’da derin bir siyasi krizi de tetikledi. Dışişleri Bakanı Hugo de Zela ve Savunma Bakanı Carlos Díaz, tedarik sürecine muhalefet eden Devlet Başkanı José María Balcázar ile düştükleri görüş ayrılığı neticesinde istifalarını sundular. Balcázar, yalnızca satın alma kararına karşı çıkmakla kalmayıp, işlemin gerçekleştiğini de reddetti. Bu kriz üzerine kabinede revizyona giden Balcázar, Savunma Bakanlığı görevine Amado Flores’i atadı.

#6
Temmuz 2024’te Peru, yeni bir savaş uçağı ihalesi açmayı planladığını duyurmuştu Bu bağlamda açılacak ihale kapsamında envanterde eskiyen Fransız üretimi Mirage 2000 ile Rus yapımı MiG-29 savaş uçaklarının envanterden yavaş yavaş çıkartılması hedeflenmekteydi. Perulu General Chávez Cateriano, 3 farklı model uçağın Peru Hava Kuvvetleri’nin gerekliliklerini karşıladığını belirtmiş, fakat bunların hangi uçak modelleri olduğuna dair bir ipucu vermemişti.

#7
İhale sürecinde Rafale, Gripen E/F ve F-16 Block 70 uçakları arasında çetin bir rekabet yaşandı. Süreç boyunca Peru basınında, İsveç yapımı Gripen E/F uçaklarının düşük işletme maliyetleri sayesinde yarışı önde götürdüğü ve ihaleyi kazandığına dair çok güçlü iddialar yer aldı.

#8
Hatta birçok yerel kaynak, rakipleri karşısında Gripen’in seçildiğini kesin bir dille kamuoyuna duyurmuştu. Ancak bu spekülasyonların aksine, ABD Büyükelçiliği’nin resmi açıklamasıyla ibrenin tamamen tersine döndüğü ve Peru’nun tercihini stratejik yetenekleri nedeniyle F-16 Block 70’ten yana kullandığı kesinleşti.

#9
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vay vay

Hani bizimliler
TÜM YORUMLARA GİT
Paşinyan, Ermenileri uyardı: Yok oluruz
Dünya

Paşinyan, Ermenileri uyardı: Yok oluruz

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Batı'nın oyununu sonunda gördü. 1915 Olayları'na ilişkin açıklamasında, vatandaşlarının ülkenin uluslar..
Sömürgeci kafası hortladı: ABD G20’yi babasının çiftliği sanıyor!
Gündem

Sömürgeci kafası hortladı: ABD G20’yi babasının çiftliği sanıyor!

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, ABD’nin dönem başkanlığını yürüttüğü G20 toplantılarında ülkesine yönelik uygulanan eşi benzeri ..
O baron itiraf etti! 'Türkler Uyanırsa Dengeler Değişir!'
Dünya

O baron itiraf etti! 'Türkler Uyanırsa Dengeler Değişir!'

Fransız para babası Charles Gave’in Türk dünyasının potansiyeline ilişkin çarpıcı değerlendirmeleri, uluslararası strateji kulislerinde geni..
Vali oğlunun cephanelik görüntüsü şoke etti: Gülistan Doku dosyasında kan donduran fotoğraflar!
Gündem

Vali oğlunun cephanelik görüntüsü şoke etti: Gülistan Doku dosyasında kan donduran fotoğraflar!

Gülistan Doku soruşturması kapsamında "Kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay So..
Mehmet Şef'in oğlu siyasete girdi! İşte yeni partisi...
Gündem

Mehmet Şef'in oğlu siyasete girdi! İşte yeni partisi...

MasterChef'in jüri üyelerinden Mehmet Şef'in oğlu Emre Yalçınkaya siyasete girdi. Ekranların fenomen ismi Mehmet Yalçınkaya’nın kendisi gibi..
Haydut ABD 344 milyon dolarlık varlığa el koydu
Ekonomi

Haydut ABD 344 milyon dolarlık varlığa el koydu

Dünya üzerinde haydutluk yapan Amerika Birleşik Devletleri, "İran bağlantısı" iddiasıyla 344 milyon dolarlık kripto varlığı dondurdu. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23