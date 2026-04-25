Karar verildi, Lockheed Martin ile imzalar atıldı! Yeni hava gücü, gökyüzünün canavarı F-16 Block 70 olacak

Peru’nun ABD’den tedarik ettiği 12 adet F-16 Block 70 savaş uçağı paketi, yalnızca hava platformlarını değil, geniş kapsamlı bir operasyonel destek sistemini de içeriyor. Bu paketin içeriğinde; 10 adet F-16C Block 70 savaş uçağı, 2 adet F-16D Block 70 savaş uçağı, 14 adet F110-GE-129 motoru (12’si takılı, 2 yedek), 12 adet AIM-120C-8 Gelişmiş Orta Menzilli Hava-Hava Füzesi (AMRAAM), 52 adet LAU-129 güdümlü füze lançeri (48’i takılı, 4 yedek), 12 adet AIM-9X Block II Sidewinder hava-hava füzesi, 2 adet AIM-9X Block II Sidewinder taktik güdüm birimi, 1 adet AIM-9X Block II Sidewinder Captive Air Training Missile (CATM) güdüm birimi, 2 adet AIM-9X Block II Sidewinder CATM, EH sistemleri, radar, navigasyon sistemleri, eğitim ekipmanı, yedek parçaları, personel eğitimi, teknik yardım saha ekibi desteği, dokümanlar, destek ve test ekipmanları, ABD devlet ve müteahhit mühendislik, teknik ve lojistik destek hizmetleri ve lojistik ve program desteğinin diğer ilgili unsurlarını içeriyor.