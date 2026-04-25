Avrupa kapımıza dayandı! 450 kişilik dev ordu Türkiye’ye çıkarma yapacak
Belçika, tam 14 yıl aradan sonra Kraliçe Mathilde liderliğinde 250’si dev şirketlerin patronu olan 450 kişilik bir heyetle Türkiye’ye adeta "ekonomik çıkarma" yapmaya hazırlanıyor. Ziyaretin en dikkat çeken durağı ise dünya dengelerini değiştiren Türk SİHA’larının mimarı BAYKAR olacak; Avrupa’nın en seçkin iş insanlarının savunma sanayimize yönelik bu ilgisi "Yeni bir stratejik ortaklık mı yoksa teknoloji avcılığı mı?" sorusunu akıllara getirdi. Büyükelçi Van de Velde’nin vize serbestisi konusundaki itiraf niteliğindeki sözleri ise Ankara-Brüksel hattında yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyecek cinsten.