Bu belirtileri hafife almayın! Sıcak havalarda şikayetler artıyor
Avrupa kapımıza dayandı! 450 kişilik dev ordu Türkiye’ye çıkarma yapacak
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Avrupa kapımıza dayandı! 450 kişilik dev ordu Türkiye’ye çıkarma yapacak

Belçika, tam 14 yıl aradan sonra Kraliçe Mathilde liderliğinde 250’si dev şirketlerin patronu olan 450 kişilik bir heyetle Türkiye’ye adeta "ekonomik çıkarma" yapmaya hazırlanıyor. Ziyaretin en dikkat çeken durağı ise dünya dengelerini değiştiren Türk SİHA’larının mimarı BAYKAR olacak; Avrupa’nın en seçkin iş insanlarının savunma sanayimize yönelik bu ilgisi "Yeni bir stratejik ortaklık mı yoksa teknoloji avcılığı mı?" sorusunu akıllara getirdi. Büyükelçi Van de Velde’nin vize serbestisi konusundaki itiraf niteliğindeki sözleri ise Ankara-Brüksel hattında yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyecek cinsten.

Foto - Avrupa kapımıza dayandı! 450 kişilik dev ordu Türkiye'ye çıkarma yapacak

Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Van de Velde ve İstanbul Başkonsolosu Tim Van Anderlecht'in katılımıyla "Belçika Ekonomik Misyonu Türkiye Ziyareti Öncesi Basın Bilgilendirme Toplantısı", İstanbul Başkonsolosluğu'nda gerçekleştirildi.

Foto - Avrupa kapımıza dayandı! 450 kişilik dev ordu Türkiye'ye çıkarma yapacak

Belçika Kraliçesi Mathilde'nin liderliğinde 10-14 Mayıs'ta İstanbul ve Ankara'ya yapılacak "Belçika Ekonomik Misyonu ziyaretleri" öncesi düzenlenen toplantıda bu önemli misyonun kapsamı, hedefleri ve iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği fırsatları konusunda bilgi paylaşıldı. Van de Velde, yaptığı konuşmada, Belçika'nın Türkiye'ye yönelik ticari ve ekonomik misyonuna yönelik ilgi ve gösterilen önemden memnuniyet duyduklarını belirterek, kamu sektöründe, yetkili kurumlarda ve özel sektörde gerçek bir heyecan ve güçlü bir mobilizasyonun olduğuna dikkati çekti.

Foto - Avrupa kapımıza dayandı! 450 kişilik dev ordu Türkiye'ye çıkarma yapacak

Ankara'da karar alıcılarla son derece verimli işbirliği toplantıları ve hazırlık görüşmeleri gerçekleştirdiklerini kaydeden Van de Velde, "Son aylarda ülke genelinde oldukça fazla seyahat ettik. İstanbul, ekonomik merkez olsa da Türkiye büyük bir ülkedir, ekonominin yüzde 70'i ülkenin geri kalanında gerçekleşmektedir. Biz, ekonomilerimiz arasında önemli bir işbirliği ve büyük bir potansiyel görüyoruz." dedi. Van de Velde, ekonomik heyetin ziyaretinin 10-14 Mayıs'ta gerçekleşeceğini belirterek, "Belçika'nın bu ölçekte bir misyon gerçekleştirmesinin üzerinden 14 yıl geçti. Bu tür misyonlar, Türkiye gibi önemli ülkelerde ortalama her 10 yılda bir düzenlenmektedir. Bu kadar geniş katılımla gelmek, biraz da Belçika'ya özgü bir durumdur." ifadelerini kullandı.

Foto - Avrupa kapımıza dayandı! 450 kişilik dev ordu Türkiye'ye çıkarma yapacak

Gelecek ekonomik heyette 450 katılımcının yer alacağı ve 250'sinin iş insanlarından oluşacağı bilgisini veren Van de Velde, "Diğerleri ise ticaret ve iş dünyası kuruluşlarının yetkilileri ile kamu görevlilerinden oluşacaktır. Gelen şirketler yani bu 250 iş insanı, ülkemizin en seçkin firmaları arasındadır. Özellikle yoğunlaşmasını istediğimiz 5 sektör bulunmaktadır. Bunlar, ilaç ve yaşam bilimleri, lojistik, sürdürülebilir enerji ve yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm, savunma ve havacılık sektörleridir." diye konuştu.

Foto - Avrupa kapımıza dayandı! 450 kişilik dev ordu Türkiye'ye çıkarma yapacak

Van de Velde, gelecek heyetin bir diğer misyonun ise farkındalık oluşturmak olduğuna işaret ederek, Belçika Kraliçesi Mathilde liderliğinde Türkiye'ye düzenlenecek geniş katılımlı ekonomik misyon ziyaretinin iki ekonomi arasındaki ilişkiye ve Türk ekonomisinin temellerine duyulan güveni gösterdiğinin altını çizdi. Türk ekonomisinin Avrupa pazarıyla güçlü şekilde bütünleşmiş olduğuna dikkati çeken Van de Velde, "Artık ileriye gitme ve rekabet gücümüzü artırma zamanıdır. Dünya ekonomisi giderek daha fazla bloklar halinde işlemektedir. Avrupa, Belçika ve Türkiye ekonomilerinin entegre olduğunu göstermek büyük önem taşımaktadır. Açık pazarlar ve Dünya Ticaret Örgütü kuralları çerçevesinde serbest ticaret anlayışıyla birlikte daha güçlü ve daha rekabetçi olabiliriz." görüşünü paylaştı.

Foto - Avrupa kapımıza dayandı! 450 kişilik dev ordu Türkiye'ye çıkarma yapacak

Van de Velde, 10-14 Mayıs'ta yapılacak ziyaret kapsamında hükümetler arası görüşmelerin de gerçekleştirileceğini belirterek, "İstanbul ve Ankara'da anlaşmalar imzalanacak. Bu anlaşmalar, hava taşımacılığı, sosyal güvenlik, sağlık ve tarım gibi alanları kapsayacaktır." diye konuştu. İmzalanacak anlaşmaların parasal büyüklüğüne dair kesin ve sayısal hedefler belirlemediklerini dile getiren Van de Velde, "Bu tür bir misyonun amacı, iş dünyasını bir araya getirmektir. Bu, bir ticari tanıtım misyonudur. Genellikle sonuçlarını 2 ila 3 yıl sonra, yatırımlarda ve ticari ilişkilerde bir artış olarak görürsünüz." değerlendirmesinde bulundu.

Foto - Avrupa kapımıza dayandı! 450 kişilik dev ordu Türkiye'ye çıkarma yapacak

Hendrik Van de Velde, Belçika Savunma ve Dış Ticaret Bakanı Theo Francken'in geçen yıl temmuz ayında Türkiye'ye gelerek Türk savunma sanayisinin kapasitesini incelediğini söyledi. "Belçika Ekonomik Misyonu ziyaretlerinin" ne tür iş birlikleri yapılabileceğini görmek amacıyla savunma şirketlerini de içerdiğini anlatan Van de Velde, Baykar'ın önemli bir şirket olduğunu ve İstanbul'da ziyaret edileceğini belirtti. Van de Velde, Belçika'nın vizeler konusunda en iyi Şengen ülkelerinden olduğuna işaret ederek, "Çin'den sonra, bizim için vize başvurularında ikinci sırada Türkiye yer alıyor. Kişisel olarak vize zorunluluğunun kaldırılmasını isterim ancak bu benim yetki alanımın çok üstünde bir karardır." dedi.

Foto - Avrupa kapımıza dayandı! 450 kişilik dev ordu Türkiye'ye çıkarma yapacak

Belçika'nın İstanbul Başkonsolosu Tim Van Anderlecht de İstanbul'un, Türkiye'nin ekonomik başkenti ve ülkedeki ekonomik faaliyetlerin merkez üssü olduğunu söyledi. Van Anderlecht, ekonomik heyetin ziyaretinin İstanbul'a odaklanacağını dile getirerek, "İlk bölüm İstanbul'da birçok katılımcıyla gerçekleştirilecek ancak bu, Türkiye'nin tamamını kapsayan bir misyondur. İstanbul'un ardından heyet, Ankara'yı da ziyaret edecek." dedi. Son 3 yıl içinde vize başvurularını karşılama kapasitelerini yüzde 250'den fazla artırdıklarını anlatan Van Anderlecht, "Daha fazla personel istihdam ettik ve Ankara'daki vize bölümümüzü yeniden açtık." bilgisini paylaştı.

İ. Keskin

Ticaret ülke için çok,çok önemli. Ticeret yapılan veya yapılacak ülkelerle kavgalı, nizalı olmaya gerek yotur. Hadi, İnşallah!
