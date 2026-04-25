Avrupa kapımıza dayandı! 450 kişilik dev ordu Türkiye’ye çıkarma yapacak

Ankara'da karar alıcılarla son derece verimli işbirliği toplantıları ve hazırlık görüşmeleri gerçekleştirdiklerini kaydeden Van de Velde, "Son aylarda ülke genelinde oldukça fazla seyahat ettik. İstanbul, ekonomik merkez olsa da Türkiye büyük bir ülkedir, ekonominin yüzde 70'i ülkenin geri kalanında gerçekleşmektedir. Biz, ekonomilerimiz arasında önemli bir işbirliği ve büyük bir potansiyel görüyoruz." dedi. Van de Velde, ekonomik heyetin ziyaretinin 10-14 Mayıs'ta gerçekleşeceğini belirterek, "Belçika'nın bu ölçekte bir misyon gerçekleştirmesinin üzerinden 14 yıl geçti. Bu tür misyonlar, Türkiye gibi önemli ülkelerde ortalama her 10 yılda bir düzenlenmektedir. Bu kadar geniş katılımla gelmek, biraz da Belçika'ya özgü bir durumdur." ifadelerini kullandı.