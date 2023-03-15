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Spor
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İşte, Süper Lig'in en değerli futbolcuları

2023-03-15 15:03:39
İşte, Süper Lig'in en değerli futbolcuları

Süper Lig'in en değerli futbolcularının yer aldığı liste güncellendi.

#1
Foto - İşte, Süper Lig'in en değerli futbolcuları

Transfermarkt verilerine göre Süper Lig'in en değerli futbolcuları listesi güncellendi. İşte, en değerli 20 futbolcu:

#2
Foto - İşte, Süper Lig'in en değerli futbolcuları

Gedson Fernandes-9 milyon euro

#3
Foto - İşte, Süper Lig'in en değerli futbolcuları

Nathan Redmond-9.5 milyon euro

#4
Foto - İşte, Süper Lig'in en değerli futbolcuları

Michy Batshuayi-10 milyon euro

#5
Foto - İşte, Süper Lig'in en değerli futbolcuları

Miguel Crespo-10 milyon euro

#6
Foto - İşte, Süper Lig'in en değerli futbolcuları

Mahmoud Trezeguet-10.5 milyon euro

#7
Foto - İşte, Süper Lig'in en değerli futbolcuları

Anastasios Bakasetas-11 milyon euro

#8
Foto - İşte, Süper Lig'in en değerli futbolcuları

Dele Alli-11 milyon euro

#9
Foto - İşte, Süper Lig'in en değerli futbolcuları

Arda Güler-11 milyon euro

#10
Foto - İşte, Süper Lig'in en değerli futbolcuları

Sacha Boey-11 milyon euro

#11
Foto - İşte, Süper Lig'in en değerli futbolcuları

Yusuf Yazıcı-11.5 milyon euro

#12
Foto - İşte, Süper Lig'in en değerli futbolcuları

Diego Rossi-12 milyon euro

#13
Foto - İşte, Süper Lig'in en değerli futbolcuları

Uğurcan Çakır-13 milyon euro

#14
Foto - İşte, Süper Lig'in en değerli futbolcuları

Altay Bayındır-13 milyon euro

#15
Foto - İşte, Süper Lig'in en değerli futbolcuları

Kerem Aktürkoğlu-13 milyon euro

#16
Foto - İşte, Süper Lig'in en değerli futbolcuları

Attila Szalai-14 milyon euro

#17
Foto - İşte, Süper Lig'in en değerli futbolcuları

Lucas Torreira-15 milyon euro

#18
Foto - İşte, Süper Lig'in en değerli futbolcuları

Ferdi Kadıoğlu-15 milyon euro

#19
Foto - İşte, Süper Lig'in en değerli futbolcuları

Victor Nelsson-16.5 milyon euro

#20
Foto - İşte, Süper Lig'in en değerli futbolcuları

Mauro Icardi-18 milyon euro

#21
Foto - İşte, Süper Lig'in en değerli futbolcuları

Nicolo Zaniolo-28 milyon euro

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