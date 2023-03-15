2023-03-15 15:03:39 İşte, Süper Lig'in en değerli futbolcuları
Süper Lig'in en değerli futbolcularının yer aldığı liste güncellendi.
Süper Lig'in en değerli futbolcularının yer aldığı liste güncellendi.
Transfermarkt verilerine göre Süper Lig'in en değerli futbolcuları listesi güncellendi. İşte, en değerli 20 futbolcu:
Gedson Fernandes-9 milyon euro
Nathan Redmond-9.5 milyon euro
Michy Batshuayi-10 milyon euro
Miguel Crespo-10 milyon euro
Mahmoud Trezeguet-10.5 milyon euro
Anastasios Bakasetas-11 milyon euro
Dele Alli-11 milyon euro
Arda Güler-11 milyon euro
Sacha Boey-11 milyon euro
Yusuf Yazıcı-11.5 milyon euro
Diego Rossi-12 milyon euro
Uğurcan Çakır-13 milyon euro
Altay Bayındır-13 milyon euro
Kerem Aktürkoğlu-13 milyon euro
Attila Szalai-14 milyon euro
Lucas Torreira-15 milyon euro
Ferdi Kadıoğlu-15 milyon euro
Victor Nelsson-16.5 milyon euro
Mauro Icardi-18 milyon euro
Nicolo Zaniolo-28 milyon euro
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