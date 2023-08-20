İşte son yılan bükücü!

Tuttuğu yılanların boyuna da dikkati çeken Sezer, yılanları canını acıtmadan yakaladığını da belirterek, “Tuttuğum yılanlar ortalama 2 metre uzunluğunda oluyor. Akyurt’ta herkes tanıyor beni. Yılanlar genellikle vatandaşların battaniyesine ve dolabına giriyor. Çoğu da tutamıyor. Vatandaş ‘Ben bu yılanı nasıl tutacağım’ düşüncesiyle hareket ediyor. En iyi uzman ve tutmasını bildiğim için herkes beni çağırıyor” diye konuştu. Sezer, bir vatandaşın doğada yılanla karşı karşıya geldiğinde ne yapması gerektiğini de aktardı. Yılanların hızlı hareket edebileceğini söyleyen Sezer, “Yılanla karşı karşıya gelen bir insan, yılanın üzerine kesinlikle gitmeyecek. Elinde mutlaka bir değnek olacak. Ama yılan, insanların üzerine direkt sıçrayabiliyor. Yılan ortalama iki ve üç metre sıçrayabiliyor” ifadelerini kullandı. Ankara’da “Son yılan bükücü” ve “Yılanların efendisi” ismiyle tanınan Tuncay Sezer, vatandaşlara yardım etmeye her zaman hazır olduğunu belirtiyor.