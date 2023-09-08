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İşte sararmış klozetleri kar beyazına çeviren yöntem! Sadece bu iki malzemeye ihtiyacınız var! Anında kökünü kazıyor
Kadın - Aile
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İşte sararmış klozetleri kar beyazına çeviren yöntem! Sadece bu iki malzemeye ihtiyacınız var! Anında kökünü kazıyor

2023-09-08 18:40:22
İşte sararmış klozetleri kar beyazına çeviren yöntem! Sadece bu iki malzemeye ihtiyacınız var! Anında kökünü kazıyor

Ne kadar temizlenirse temizlensin klozetten çıkmayan sarı lekeler ev hanımlarının baş düşmanıdır. Sararan klozetlerin çözümü bu yöntemde saklı. Tek bir sarılık bile kalmayacak. İşte klozetlerin bembeyaz yapacak o formül… Günde sayısız kez kullandığımız tuvaletler sarardığında hiç de hoş olmayan bir görüntü ortaya çıkıyor. Klozetin yüzeyinde oluşan sararmaları engellemek için binbir çeşit yöntem deneyen ev hanımları istediği sonucu elde etmekte oldukça zorlanıyor. Klozetlerdeki sarı lekeler temizlik ürünlerinin yanı sıra birçok föktöre bağlı olarak oluşabiliyor. Kir, su lekeleri, küf, bakteri gibi etkenler klozetlerin sararmasına neden oluyor. Klozette oluşan lekeleri ortadan kaldırmak için mutlaka bu yöntemi deneyiniz. İşte klozetlerin bembeyaz yapacak o formül…

#1
Foto - İşte sararmış klozetleri kar beyazına çeviren yöntem! Sadece bu iki malzemeye ihtiyacınız var! Anında kökünü kazıyor

Günlük hayatta sıklıkla kullanılan klozetler birçok farklı etkene bağlı olarak kirleniyor. Biriken kirler klozetin sararmasına neden olurken klozette oluşan sarılıkların temel nedenleri şu şekildedir: • Klozet kullanımından sonra çekilmeyen sifon, • Klorlu temizlik ürünlerinin kullanılması • Çay, kahve, meyve suyu gibi içeceklerin dökülmesi • Klozet malzemesinin kalitesizliği • Direkt güneş ışığına maruz kalan klozetler zamanla sararabilir • Kullanılan suyun sertliği sararmaya neden olabilir. Sert suyun içerisindeki magnezyum ve mineraller birikerek kalıntılara sebep olur • Düzenli temizlik yapılmaması

#2
Foto - İşte sararmış klozetleri kar beyazına çeviren yöntem! Sadece bu iki malzemeye ihtiyacınız var! Anında kökünü kazıyor

Klozetteki sarı lekeleri çıkarmak için klorlu temizlik ürünlerinden yardım alabilirsiniz. Bu ürünler sararan lekeleri çıkartmak için en çok tercih edilen yöntemler arasında yer alıyor. Ürün etiketi üzerindeki talimatları uygulayarak sarı lekelerden kurtulabilirsiniz.

#3
Foto - İşte sararmış klozetleri kar beyazına çeviren yöntem! Sadece bu iki malzemeye ihtiyacınız var! Anında kökünü kazıyor

Klozetteki sarı lekeleri çıkartmak için kabartma tozu ve sirke karışımından yararlanabilirsiniz. Kabartma tozu ve sirkeyi karıştırarak diş macunu kıvamında bir karışım elde ediniz. Bir diş fırçası yardımıyla ya da sünger ile bu karışımı uygulayarak sarı lekelerden kurtulabilirsiniz. Uyguladığınız karşımı temiz su ile durulamanız yeterli olacak. Düzenli olarak temizlenen klozetlerin daha az sarardığı görülmektedir. Haftada bir ya da ihtiyaca göre klozeti temizleyerek leke oluşumunu minimum düzeye indirebilirsiniz.

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