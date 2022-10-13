2022-10-13 12:04:04 İşte obeziteye neden olan 10 hata!
Kaliteli bir yaşam sürmede sağlıklı beslenmenin rolü çok önemli. Hatalı yeme davranışlarının obezite gibi birçok kronik rahatsızlığa yol açabildiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Doç. Dr. Abdulcabbar Kartal, “Özellikle normalden fazla besin tüketmek, yemekleri hızlı ve büyük lokmalar halinde yemek, sofradayken başka aktivitelerde bulunmak ve uzun süre sofrada kalmak gibi hatalı beslenme davranışları obezitenin ana nedenleri arasında yer alıyor. Obeziteyle sonuçlanabilecek yanlış beslenme alışkanlıklarından ve davranışlardan uzak durulmalı” açıklamasında bulundu.