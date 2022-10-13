İşte obeziteye neden olan 10 hata!

OBEZİTENİN EN ÖNEMLİ TEDAVİSİ CERRAHİ Günümüzün en büyük sağlık sorunlarından biri olan obezitenin tedavisinde en etkili sonuçların cerrahi müdahalelerle alındığını söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Doç. Dr. Abdulcabbar Kartal, “Tüm tedavi yöntemleri ele alındığında elde edilen bilimsel birikimin obezite ve tip 2 diyabet tedavisindeki en etkili sonuçların cerrahi müdahalelerle alındığını gösteriyor. Bu yöntemlerin bir bölümü sadece obezitenin tedavisinde değil, tip 2 diyabet ve eşlik eden diğer hastalıkların tedavisinde de etkili ve kalıcı sonuçlar alıyor. Özellikle son 30 yılda obezite ve tip 2 diyabetin cerrahi tedavisi için geliştirilen birçok yöntem bulunuyor. Zaman içinde bu yöntemlerin bazıları terk edilirken, bir bölümü de etkili uzun dönem sonuçları sayesinde günümüzde de başarı ile uygulanmaya devam ediyor” dedi.