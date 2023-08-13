İşte o liste! En ucuz ikinci el otomobiller...

KIA PICANTO Kia Picanto, Güney Koreli otomobil üreticisi Kia’nın küçük sınıf otomobillerinden birisi. Üç farklı versiyonu bulunan Kia Picanto model arabalarının özellikleri seviyelerine göre değişiyor. KIA Picanto 1.2- FEEL İki farklı şanzıman seçeneği sunan araba, manuel şanzıman veya opsiyonel olarak sunulan 4 ileri otomatik şanzımana sahip. KIA Picanto 1.0- MPI COOLAraç, 1,0 litrelik benzin motora sahip ve 67 beygir gücü üretiyor. İki farklı şanzıman seçeneği sunuluyor. Otomatik klima, elektrikli cam ve ayna, yükseklik ayarlı sürücü koltuğu, 7 inç dokunmatik ekranlı müzik sistemi, Bluetooth, geri görüş kamerası, arka park sensörü, LED gündüz farı, hız sabitleme sistemi, yol bilgisayarı, ABS ve ESP özelliği yer alır. KIA Picanto 1.0 MPI- LIVE: Kia Picanto 1.0 MPI Live küçük sınıf araçlardan birisi. Araç, 1.0 litrelik benzinli MPI motora sahip. Manuel şanzıman veya opsiyonel olarak sunulan 4 ileri otomatik şanzımana sahip. Araçta, merkezi kilitli elektrikli ön camlar, elektrikli yan aynalar, Bluetooth, USB ve Aux, direksiyon simidi üzerinde ses kontrolü, yol bilgisayarı, hız sabitleyici, geri görüş kamerası, ABS, ESP ve hava yastığı yer alıyor.