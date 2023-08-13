İşte o liste! En ucuz ikinci el otomobiller...

FİAT PUNTO Fiat Punto, geniş iç hacmiyle bu fiyat aralığında oldukça avantajlı bir seçenek sunuyor. Aracın iç mekânı, baş ve ayaklar için geniş bir alan sunarak arka kısmında üç kişinin rahatça oturmasını sağlıyor. Bagaj alanı da arka koltukların katlanmasıyla genişletilebiliyor, böylece kullanışlı bir taşıma alanı oluşturuyor. Punto'nun direksiyonu yüksekliği ayarlanabilir, böylece sürücüye iyi bir görüş alanı sunuyor. Bu özellik, müşteriler tarafından beğeni topluyor.