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Otomotiv
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İşte o liste! En ucuz ikinci el otomobiller...

2023-08-13 11:41:18
İşte o liste! En ucuz ikinci el otomobiller...

Araba alacakların yüzünü güldüren listeyi sizleri için derledik. Düşük bütçeli 2. el arabalar gün geçtikçe değerleniyor. 2. el araba arayanların ise en merak ettiği konu uygun bir araç sahibi olmak. İşte düşük bütçeli 2. el araba listesi! 500 bin TL civarında alabileceğiniz arabalar...

#1
Foto - İşte o liste! En ucuz ikinci el otomobiller...

FİAT ALBEA Fiat Albea, geçmişte şirketler tarafından da oldukça tercih edilen bir modeldi. Günümüzde bile tasarımıyla modern bir görünüme sahip olan bu otomobil, 300 bin TL bandında tercih edilebilecek araçlar arasında yer alıyor. Albea, bu fiyat aralığında alınabilecek en genç arabalardan biri olarak dikkat çekiyor.

#2
Foto - İşte o liste! En ucuz ikinci el otomobiller...

FİAT PUNTO Fiat Punto, geniş iç hacmiyle bu fiyat aralığında oldukça avantajlı bir seçenek sunuyor. Aracın iç mekânı, baş ve ayaklar için geniş bir alan sunarak arka kısmında üç kişinin rahatça oturmasını sağlıyor. Bagaj alanı da arka koltukların katlanmasıyla genişletilebiliyor, böylece kullanışlı bir taşıma alanı oluşturuyor. Punto'nun direksiyonu yüksekliği ayarlanabilir, böylece sürücüye iyi bir görüş alanı sunuyor. Bu özellik, müşteriler tarafından beğeni topluyor.

#3
Foto - İşte o liste! En ucuz ikinci el otomobiller...

VOLKWAGEN POLO Volkswagen Polo, 300 bin TL civarında satın alabileceğiniz en iyi otomobillerden biridir. Hem 3 kapı hem de 5 kapı versiyonları bulunan Polo, kompakt boyutları ve şık tasarımıyla dikkat çeker. Ayrıca modifiye işleri için de oldukça uygun bir araçtır. Polo'nun Volkswagen'in kaliteli ve dayanıklı motor teknolojisiyle donatılmış olması, güvenilir bir sürüş deneyimi sunar.

#4
Foto - İşte o liste! En ucuz ikinci el otomobiller...

SEAT CORDOBA SEAT Cordoba, B segmenti bir otomobil olup, adeta İbiza'nın sedan kasa versiyonu olarak nitelendirilebilir. Küçük boyutlarına rağmen iç hacmi oldukça geniş ve ferah bir yapıya sahiptir. Farklı donanım paketleri ile kullanıcılara çeşitli seçenekler sunar.

#5
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RENAULT MEGANE Renault Megane Sedan, geniş ve konforlu iç tasarımıyla öne çıkan bir otomobildir. Türkiye'de oldukça popüler olan bu araç, satın alınan veya kiralan birçok kişi tarafından tercih edilmektedir. Megane Sedan'ın son teknolojiyle donatılmış geniş kokpiti, şık dış görünümü ve farklı motor seçenekleri, geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmektedir.

#6
Foto - İşte o liste! En ucuz ikinci el otomobiller...

CITROEN C3 Citroen C3, Fransız otomobil üreticisi Citroen’in küçük sınıf otomobillerinden birisi. Feel donanım seviyesi, araba orta seviye donanım seçeneğine sahip ve birçok ilave özellik barındırıyor. Araç, 1.2litrelik benzinli PureTech motora sahip.

#7
Foto - İşte o liste! En ucuz ikinci el otomobiller...

KIA PICANTO Kia Picanto, Güney Koreli otomobil üreticisi Kia’nın küçük sınıf otomobillerinden birisi. Üç farklı versiyonu bulunan Kia Picanto model arabalarının özellikleri seviyelerine göre değişiyor. KIA Picanto 1.2- FEEL İki farklı şanzıman seçeneği sunan araba, manuel şanzıman veya opsiyonel olarak sunulan 4 ileri otomatik şanzımana sahip. KIA Picanto 1.0- MPI COOLAraç, 1,0 litrelik benzin motora sahip ve 67 beygir gücü üretiyor. İki farklı şanzıman seçeneği sunuluyor. Otomatik klima, elektrikli cam ve ayna, yükseklik ayarlı sürücü koltuğu, 7 inç dokunmatik ekranlı müzik sistemi, Bluetooth, geri görüş kamerası, arka park sensörü, LED gündüz farı, hız sabitleme sistemi, yol bilgisayarı, ABS ve ESP özelliği yer alır. KIA Picanto 1.0 MPI- LIVE: Kia Picanto 1.0 MPI Live küçük sınıf araçlardan birisi. Araç, 1.0 litrelik benzinli MPI motora sahip. Manuel şanzıman veya opsiyonel olarak sunulan 4 ileri otomatik şanzımana sahip. Araçta, merkezi kilitli elektrikli ön camlar, elektrikli yan aynalar, Bluetooth, USB ve Aux, direksiyon simidi üzerinde ses kontrolü, yol bilgisayarı, hız sabitleyici, geri görüş kamerası, ABS, ESP ve hava yastığı yer alıyor.

#8
Foto - İşte o liste! En ucuz ikinci el otomobiller...

HYUNDAI i10 Hyundai i10, küçük sınıf araçlarından birisidir. Elite, Style ve Jump olmak üzere versiyonlarına sahip. Elite modeli en üst donanım özelliklerine sahiptir. Hyundai i10 1.2 MPI – ELITEEn üst donanım özelliklerine sahip olan Elite versiyonu, 1.2 litrelik benzinli MPI motora sahitir, 87 beygir gücü ve 127 Nm tork sağlar. İki farklı şanzıman seçeneği vardır. Donanım özellikleri arasında elektrikli cam ve ayna, otomatik klima, deri kaplı direksiyon simidi, hız sabitleme sistemi, yol bilgisayarı, Bluetooth, arka park sensörleri, geri görüş kamerası, ABS, ESP ve hava yastıkları yer alır.

#9
Foto - İşte o liste! En ucuz ikinci el otomobiller...

RENAULT CLIO Renault Clio Tip: 1.0 SCe, 1.0 motorla üretilmiştir, 72 beygir gücüne sahiptir. Klima, elektrikli ön cam, uzaktan kumandalı merkezi kilitli sistem, 7 inçlik multimedya ekran, 16 inçlik alaşımlı jant, sis farı, LED gündüz farı, hız sabitleme sistemi, geri görüş kamerası ve ön çarpışma uyarısı gibi özellikleri vardır.

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