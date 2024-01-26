2024-01-26 17:50:05 İşte müjde gibi müjde! Bakan Vedat Işıkhan, emeklilere güzel haberi verdi: O hizmetlerde indirim olacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 Emekliler Yılı kapsamında Bakanlık olarak Türkiye Yüzyılının Emektarları Programı'nı hayata geçireceklerini belirterek, "Program kapsamında emeklilerimize konaklamadan ulaşıma, gıdadan giyime, sağlığa, sosyal ve eğitim faaliyetlerine kadar birçok hizmette ayrıcalık, öncelik, indirim gibi uygulamaların yapılmasını sağlayacağız" dedi.