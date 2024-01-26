İşte müjde gibi müjde! Bakan Vedat Işıkhan, emeklilere güzel haberi verdi: O hizmetlerde indirim olacak

"2024 yılı boyunca emeklilere yönelik yapılacak çalışmalar, projeler ve programları tek tek hayata geçireceğiz. Bu süreçte, projeyle emeklilerimize sağlanacak ayrıcalıklar, SGK bünyesindeki Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından koordine edilecek. Emeklilerimizin ekonomik ve sosyal hayatın içinde yararlanabilecekleri hizmetler için dinamik ve kullanışlı bir altyapı oluşturulacak. Emeklilerimizin lehine olacak projelerde, kamu kurumlarının yanı sıra bankalarla, özel şirketlerle de protokoller imzalayacağız. Program kapsamında emeklilerimize konaklamadan ulaşıma, gıdadan giyime, sağlığa, sosyal ve eğitim faaliyetlerine kadar birçok hizmette ayrıcalık, öncelik, indirim gibi uygulamaların yapılmasını sağlayacağız. Bilimsel çalışmalar, buluşmalar, aktiviteler gerçekleştireceğiz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak, emeklilerimizin anayasamızca teminat altına alınmış hakları başta olmak üzere tüm ihtiyaç ve taleplerinin karşılanması için imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz."