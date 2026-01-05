  • İSTANBUL
Aktüel
9
Yeniakit Publisher
İşte mucizevi karışımın tarifi ve uygulama adımları! 3 basit malzemeyle beyaz saçtan kurtulun
Giriş Tarihi:

İşte mucizevi karışımın tarifi ve uygulama adımları! 3 basit malzemeyle beyaz saçtan kurtulun

Saçlarındaki beyazlardan kurtulmak isteyenler için sadece üç basit malzemeyle hazırlanan ve 0 etkili olduğu belirtilen doğal bir yöntem gün yüzüne çıktı.

Kimyasal boyalara ihtiyaç duymadan saçın doğal rengini geri kazandırmayı vadeden bu kür, evdeki malzemelerle kolayca hazırlanabiliyor.

İşte mucizevi karışımın tarifi ve uygulama adımları:

Karışımın ana maddelerini; saç rengini canlandırmasıyla bilinen karanfil, antioksidan zengini soğan kabuğu ve beyazları koyulaştırma özelliği olan siyah çay oluşturuyor. Bir tencereye bir yemek kaşığı karanfil, bir miktar soğan kabuğu ve iki adet poşet siyah çay ekleyin.

Üzerine bir bardak su ilave ederek karışımı kaynamaya bırakın. Suyun rengi tamamen koyulaşana kadar yaklaşık 15 dakika boyunca kısık ateşte kaynatmaya devam edin.

Hazırladığınız karışımı bir süzgeç yardımıyla süzerek cam bir kavanoza veya sprey şişesine aktarın. Bu karışımı taze kalması için buzdolabında da muhafaza edebilirsiniz.

Uygulama aşamasında ise karışımı saç diplerinden uçlarına kadar her yere eşit şekilde sıkın. Ardından saçınızı bir banyo bonesi veya streç film ile sararak 2 saat bekletin.

Süre sonunda saçınızı sadece suyla durulayın, bu aşamada şampuan kullanmamanız büyük önem taşıyor. Haftada iki kez düzenli uygulandığında saçların kademeli olarak doğal rengine döndüğü gözlemleniyor.

