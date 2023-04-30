2023-04-30 16:03:18 İşte laikçilerin örnek aldığı Avrupa
Avrupa'nın çeşitli kentlerinde zehirleyici maddelerin yaygın kullanımı, alarm verici boyutlara ulaştı. Veriler, Avrupa'nın karşılaştığı tablonun özeti niteliğinde. Avrupa ülkeleri, artan uyuşturucu kullanımıyla öne çıkıyor. Son yıllarda kıtada ele geçirilen uyuşturucu miktarları arttı. Buna rağmen kullanımda azalma yaşanmadı, aksine endişelendiren seviyelere ulaşıldı. Avrupa'nın özellikle büyük şehirlerinde uyuşturucu kullanan kişilere rastlama ihtimali her geçen gün artıyor.