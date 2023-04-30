İşte laikçilerin örnek aldığı Avrupa

AB'nin 2019'daki uyuşturucu raporlarında Avrupalıların her yıl uyuşturucuya en az 30 milyar euro harcadığı belirtiliyor ve pazarın büyüklüğünün AB'deki organize suç örgütlerinin iştahını kabarttığı ifade ediliyor. EMCDDA'nın raporlarına göre, örneğin kokain Avrupa ülkelerinde giderek daha kolay ulaşılabilir hale geliyor ve pazar büyüyor. Avrupa'da kokaine ulaşımdaki kolaylık şu anda tüm zamanların en üst seviyesinde ve uyuşturucunun satış fiyatları da düşüyor. Bu da insanların zehirleyici maddelere erişimini kolaylaştırıyor. Avrupalı yetkililer, kıtadaki kokain pazarının 2020 yılında 10 milyar avronun üzerinde olduğunu belirtiyor. Bu pazarın büyüklüğünün 12,8 milyar euroya kadar çıkabileceği ifade ediliyor. Bu kadar büyük bir yasa dışı pazarın varlığı suç oranlarını da artırıyor. Uyuşturucuyu pazarlayan çetelerin arasındaki rekabet, başta Belçika, Fransa ve Hollanda gibi Batı Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok yerde şiddet içeren suçlarda artışa yol açıyor.