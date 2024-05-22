İşte Karadeniz'deki ilk yerleşim yeri!

Müzede Tekkeköy kazıları için yapılan bilgilendirmede “Fındıcak ve Çınarlık Derelerinin suladığı vadiler ile bu vadiler boyunca yükselen kaya formasyonlarının oluşturduğu kültürel nişler, mağaralar, düz yerleşmeler, açık hava tapınım alanları ve kaya mezarlarıyla temsil edilir. Mağaralarda gerçekleştirilen çalışmalarda Epipaleolitik Dönem’e ait yontmataş aletler ile birlikte hayvan kemikleri ele geçirilmiştir. Düz yerleşmede (tütün tarlası) ve diğer alanlarda ise Kalkolitik Çağ’dan Hellenistik Dönem’e dek uzanan çanak, çömlek, taş, metal ve benzeri kültürel malzemelere rastlanmıştır” ifadeleri yer alıyor. Samsun Müzesi'nde bölgedeki kazılardan çıkartılan Epipaleolitik Dönem’e ait çakmak taşından dilgi, uç, yonga kızılgeyik boynuzundan sap delikli kazma, Enken Tunç Çağı’ndan çakmaktaşı uç, yonga, çekirdek, dilgi, kenar kazıyıcı, ön kazıyıcı, delici aletler ile kap kaçak yer alıyor.