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Kültür Sanat
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İşte Karadeniz'deki ilk yerleşim yeri!

2024-05-22 11:32:58
İşte Karadeniz'deki ilk yerleşim yeri!

Karadeniz Bölgesi'nde ilk yerleşim yeri olarak bilinen Tekkeköy Mağaraları doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor.

#1
Foto - İşte Karadeniz'deki ilk yerleşim yeri!

Samsun’da binlerce yıllık tarihe sahip olan ve insanlığın ilk yerleşkelerinden olduğu düşünülen ’Tekkeköy Mağaraları' doğal güzelliği ve tarihiyle mest ediyor.

#2
Foto - İşte Karadeniz'deki ilk yerleşim yeri!

Epipaleolitik Çağ, Mezolitik Çağ ve Tunç Çağı’na ait kalıntıları içinde barındıran ve kat kat mağaralarıyla ilk katlı yerleşkeyi gözler önüne seren Tekkeköy Mağaraları, her yıl yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği ilgi odağı olan bir mekan durumunda. Mağaraların bulunduğu alandaki ilk insan yerleşiminde yapılan kazılardaki eserlerden bazıları ise Samsun Müzesi’nde sergileniyor.

#3
Foto - İşte Karadeniz'deki ilk yerleşim yeri!

Kent merkezinin 17 km güneydoğusunda yer alan Tekkeköy ilçesi, Karadeniz Bölgesi tarihöncesi dönemlerin aydınlatılmasında önemli bir merkez durumunda bulunuyor. Bölgedeki ilk arkeolojik araştırmalar 1941 yılında Türk Tarih Kurumu’nun destekleriyle İ. Kılıç Kökten başkanlığında Tahsin Özgüç ve Nimet Özgüç’ün de içinde bulunduğu bir ekip tarafından gerçekleştirildi. Gün yüzüne çıkartılan birçok eser, diğer tarihi eserler gibi Samsun Müzesi’nde yer alıyor.

#4
Foto - İşte Karadeniz'deki ilk yerleşim yeri!

Müzede Tekkeköy kazıları için yapılan bilgilendirmede “Fındıcak ve Çınarlık Derelerinin suladığı vadiler ile bu vadiler boyunca yükselen kaya formasyonlarının oluşturduğu kültürel nişler, mağaralar, düz yerleşmeler, açık hava tapınım alanları ve kaya mezarlarıyla temsil edilir. Mağaralarda gerçekleştirilen çalışmalarda Epipaleolitik Dönem’e ait yontmataş aletler ile birlikte hayvan kemikleri ele geçirilmiştir. Düz yerleşmede (tütün tarlası) ve diğer alanlarda ise Kalkolitik Çağ’dan Hellenistik Dönem’e dek uzanan çanak, çömlek, taş, metal ve benzeri kültürel malzemelere rastlanmıştır” ifadeleri yer alıyor. Samsun Müzesi'nde bölgedeki kazılardan çıkartılan Epipaleolitik Dönem’e ait çakmak taşından dilgi, uç, yonga kızılgeyik boynuzundan sap delikli kazma, Enken Tunç Çağı’ndan çakmaktaşı uç, yonga, çekirdek, dilgi, kenar kazıyıcı, ön kazıyıcı, delici aletler ile kap kaçak yer alıyor.

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