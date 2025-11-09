İşte İmamoğlu’nun casus bağlantısı! Telefondan Mossad, CIA, MI6 ajanları çıktı

İmamoğlu projesinin Türkiye organizatörü Hüseyin Gün'ün irtibatları, ihanetin boyutunu gözler önüne serdi. Gün'ün 6 bin 587 kişilik telefon rehberinde, çok sayıda İngiliz, İsrail ve ABD ajanının numaraları yer aldı. Gün'ün yabancı ajanlarla yaptığı yazışmalarda ise genel olarak Türkiye'deki mevcut yönetimin al aşağı edilmesine yönelik stratejiler belirlenip İmamoğlu ve ekibine iletildiği tespit edildi. Hüseyin Gün'ün ayrıca yabancı istihbarat örgütleri himayesinde hareket eden terör örgütü FETÖ'nün üst düzey yöneticilerinden teröristbaşı Fetullah Gülen'in gölgesi olarak bilinen Mustafa Özcan ve kırmızı listede aranan çok sayıda FETÖ mensubuyla da irtibatlı olduğu ve eşgüdüm içerisinde hareket ettiği görüldü.