İşte İmamoğlu'nun casus bağlantısı! Telefondan Mossad, CIA, MI6 ajanları çıktı
Ekrem İmamoğlu'nun seçim stratejilerini şekillendirdiği iddia edilen ve casusluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Hüseyin Gün'ün telefonu, Türkiye'ye karşı kurulduğu öne sürülen uluslararası bir planın şifrelerini barındırıyor. Gün'ün 6 bini aşkın kişilik rehberinde, başta Mossad, CIA ve MI6 olmak üzere çok sayıda yabancı istihbarat servisinin üst düzey isimlerinin ve FETÖ'nün aranan üyelerinin numaraları tespit edildi. İddialara göre, bu irtibatlar üzerinden Türkiye Cumhuriyeti hükümetini devirmeye yönelik stratejiler belirlenip İmamoğlu ekibine iletildi.