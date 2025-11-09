  • İSTANBUL
İşte İmamoğlu’nun casus bağlantısı! Telefondan Mossad, CIA, MI6 ajanları çıktı

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İşte İmamoğlu’nun casus bağlantısı! Telefondan Mossad, CIA, MI6 ajanları çıktı

Ekrem İmamoğlu'nun seçim stratejilerini şekillendirdiği iddia edilen ve casusluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Hüseyin Gün'ün telefonu, Türkiye'ye karşı kurulduğu öne sürülen uluslararası bir planın şifrelerini barındırıyor. Gün'ün 6 bini aşkın kişilik rehberinde, başta Mossad, CIA ve MI6 olmak üzere çok sayıda yabancı istihbarat servisinin üst düzey isimlerinin ve FETÖ'nün aranan üyelerinin numaraları tespit edildi. İddialara göre, bu irtibatlar üzerinden Türkiye Cumhuriyeti hükümetini devirmeye yönelik stratejiler belirlenip İmamoğlu ekibine iletildi.

3
#1
Foto - İşte İmamoğlu’nun casus bağlantısı! Telefondan Mossad, CIA, MI6 ajanları çıktı

İmamoğlu projesinin Türkiye organizatörü Hüseyin Gün'ün irtibatları, ihanetin boyutunu gözler önüne serdi. Gün'ün 6 bin 587 kişilik telefon rehberinde, çok sayıda İngiliz, İsrail ve ABD ajanının numaraları yer aldı. Gün'ün yabancı ajanlarla yaptığı yazışmalarda ise genel olarak Türkiye'deki mevcut yönetimin al aşağı edilmesine yönelik stratejiler belirlenip İmamoğlu ve ekibine iletildiği tespit edildi. Hüseyin Gün'ün ayrıca yabancı istihbarat örgütleri himayesinde hareket eden terör örgütü FETÖ'nün üst düzey yöneticilerinden teröristbaşı Fetullah Gülen'in gölgesi olarak bilinen Mustafa Özcan ve kırmızı listede aranan çok sayıda FETÖ mensubuyla da irtibatlı olduğu ve eşgüdüm içerisinde hareket ettiği görüldü.

#2
Foto - İşte İmamoğlu’nun casus bağlantısı! Telefondan Mossad, CIA, MI6 ajanları çıktı

Sabah'ın haberine göre; Yapılan telefon incelemesinde kırmızı bültenle aranan FETÖ'nün iki numarası Mustafa Özcan ve firari FETÖ'cülerin de ismine ulaşıldı. Gün'e, İstanbul Terörle Mücadele Şubesi'ndeki sorgusunda bu isimlerle bağlantısı da soruldu. Mustafa Özcan'ı tanıdığını belirten Gün, "2012'den beri tanırım. Koray Şanlı isimli şahıs vasıtasıyla olmuştur. Bizi bilgisayar toptancısı Barış isimli biri tanıştırdı. Barış'ı da Seher Alaçam aracılığıyla tanıdım. Mustafa Özcan ile 1 ya da 2 kez yüz yüze görüştüm" dedi.

#3
Foto - İşte İmamoğlu’nun casus bağlantısı! Telefondan Mossad, CIA, MI6 ajanları çıktı

İŞTE AJAN HÜSEYİN GÜN'ÜN İNCELENEN TELEFONUNDA İRTİBATLI OLDUĞU BELİRLENEN YABANCI AJANLAR VE BÜROKRATLAR: Richard Moore (İngiltere İstihbarat Servisi MI6'nın önceki Başkanı) Allen Sir Mark (İngiltere İstihbarat Servisi MI6 eski çalışanı) Aaron Barr (ABD İstihbarat Servisi CIA'nın eski çalışanı) Jami Miscik (ABD İstihbarat Servisi CIA'nın eski istihbarat direktörü)

#4
Foto - İşte İmamoğlu’nun casus bağlantısı! Telefondan Mossad, CIA, MI6 ajanları çıktı

David Meidan (İsrail İstihbarat Servisi Mossad'ın eski yetkilisi) Alasania Irakli (Eski Gürcistan Savunma Bakanı) Amir Aviv (İsrail eski generali) Field Marshall Lord Charls Guthrie (İngiltere eski genelkurmay başkanı) Adam Zarazinski (ABD hava kuvvetleri subayı)

#5
Foto - İşte İmamoğlu’nun casus bağlantısı! Telefondan Mossad, CIA, MI6 ajanları çıktı

Ophir Shoham (İsrail istihbarat subayı) Jonathan Shaw (İngiliz ordu generali) Fiona Hill (ABD ulusal istihbarat analisti) Joe French (İngiliz hava kuvvetleri generali) Ronen Cohen (İsrail istihbarat subayı) Brian Scott (ABD istihbarat servisi CIA çalışanı) Worrel Benjamin (Karşı istihbarat subayı) Charters David (İngiltere İstihbarat Servisi MI6 elemanı) David Frunk Richmond (İngiltere Savunma Bakanlığı istihbarat Direktörü) Chris Sturgess (İngiliz teknik istihbarat servisi yöneticisi) Jhon Taylor Holmes (İngiliz özel kuvvetler eski komutanı) Martin Howard (İngiltere Savunma Bakanlığı Başkan Yardımcısı) Chris Mcgrath (İngiltere İstihbarat Servisi MI6 çalışanı) Smotrich David (İsrailli siyasetçi) David Miller (ABD Büyükelçisi) Zeynep Öztekbaş (İngiltere Başkonsolosluğu Türkiye Direktörü) Logan Sir David (1997-2001 İngiltere Türkiye Büyükelçisi) Birnbaum George (İsrail Başbakanı Netanyahu'nun danışmanı) Karapetyan Karen (Eski Ermenistan Başbakanı) Chemi Peres (İsrail eski Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in oğlu) Ron Klain (Biden'ın eski Beyaz Saray Genelkurmay Başkanı) Ehud Olmerd (İsrail eski Başbakanı) Sarkissian Dr Armen (Ermenistan eski Cumhurbaşkanı)

Çıkmıştır

Rahip Brunson da çıkmıştır

Tarih Doktoru Uğur

Adam doğrudan en tepedeki istihbarat ajanlarıyla sıkı irtibatta! Zenginler ve bürokratlar arasında sessiz sedasız ne büyük casus vatan hainleri var. Bu İngiliz istihbaratı başkanı Richard Moore puştu önceden büyükelçi iken de kendini tutamayıp açıkça öne çıkarak nüfuz operasyonu çekmeye çalışırdı. Nezaket ve tevazu kisvesi altında bana bir açıktan tivitte bir cevap da vermişti eski Twitter hesabımda, ama bilmiyorum ki ne ima etmişti. Pek çok vatandaşımız ona o zaman orada çatmıştı. İşte bu İmamoğlu casusluk ve harp hıyaneti ve darbe örgütünün çökertilmesi önemlidir. İmamoğlu başta olmak üzere pek çok kişi mevcut kanunlardan dolayı ömür boyu hapis almalıdır ve hatta askerî ceza kanunundaki harp hıyaneti maddesi gereğince idam. Ancak şu diploma saçmalığı bırakılmalıdır. Oradaki amaç şu gibi görünüyor, şu ki Pensilvanya sevdalısı akademik oligarşiye şu imkan verilsin ki Cumhurbaşkanı başta olmak üzere herkesin diplomalarını iptal edebilsinler, şu yönden ki tamamen usulüne uygun olan bir mezuniyet imkansız gibidir.
