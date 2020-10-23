2020-10-23 10:09:12 Paşinyan'ın andığı isim bakım kim çıktı! İşte Azerbaycan-Ermenistan cephesinde yaşanan son gelişmeler
Azerbaycan Ordusu, bugüne kadar 20 köy ve 1 kasabayı daha Ermenistan işgalinden kurtardı. Karabağ’ın güneyindeki Ağbend kasabasının kurtarılmasıyla, Karabağ-İran sınırı tamamen Azerbaycan’ın kontrolüne girmiş oldu. Azerbaycan ordusu, Ermenistan ile sözde başkent Hankendi’nin bağlantısını sağlayan stratejik Laçin koridoruna da 10-15 kilometre kadar yaklaştı. İnsani ateşkesi ihlal eden Ermenistan’a sahada yanıt veren Azerbaycan Ordusu, Karabağ’ın güneyinden iç ve sınır kesimlerine doğru ilerlemeye devam ediyor. Çatışmalar; Ağdere, Ağdam, Fuzuli, Cebrail, Zengilan ve Gubadlı’da yoğunlaşıyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 20 köy ve 1 kasabanın daha işgalden kurtarıldığını açıkladı. Azerbaycan ordusu, Fuzuli bölgesinde Mollaveli, Yukarı Rafadinli, Aşağı Rafadinli köylerini; Cebrail bölgesinde Sirik, Şıklar, Mastalibeyli ve Darzili köylerini Ermeni güçlerden temizledi. Zengilan bölgesinde de 13 köy ve Ağbend kasabası işgalden kurtarıldı.