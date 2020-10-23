Paşinyan'ın andığı isim bakım kim çıktı! İşte Azerbaycan-Ermenistan cephesinde yaşanan son gelişmeler

AGİT Minsk Grubu’nun eski ABD eşbaşkanı ve ABD’nin eski Azerbaycan Büyükelçisi Bryza, son gelişmelere ilişkin soruları yanıtladı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un, “AGİT Minsk Grubu’nun beyin ölümünün gerçekleştiği”ne ilişkin sözleri için Bryza, “Bu bana, Macron’un NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti açıklamasını hatırlattı. Ancak Macron şu an Ermenistan lehine vites değiştirdi. Bence Sayın Şentop’un bu tepkisi Fransa’ya oldu. AGİT Minsk Grubu’nun beyin ölümünün gerçekleştiğine inanmıyorum” dedi. Macron’un, Ermenistan’dan yana tavır koyduğunu vurgulayan Bryza, şunları söyledi: “Macron’un, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı büyük bir öfkesi var ve bu meselede tarafsız kalamadığı görülüyor. Ancak her şeye rağmen bir eş başkan olarak görevini sürdürüyor. Yani şu an kilit oyuncular fiilen var. Çünkü bu grubun rolünden çok, Azerbaycan’ın sahadaki askeri başarısı öne çıkıyor. Rusya ise, Paşinyan’a kavgayı bırakması için rehberlik ediyor. Eğer ikna edilebirse hızla müzakereler başlar. Müzakerelere Paşinyan olumlu yaklaşmıyor. Putin de Paşinyan ile doğrudan görüşmüyor. Öte yandan Türkiye de, Aliyev’e siyasi açıdan arka çıkıyor, her koşulda destekleyeceğini dile getiriyor.” Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırısının, Doğu Akdeniz, Libya ve Suriye’de yaşananlar düşünüldüğünde “manidar” kabul edilebileceğini söyleyen Bryza, şunları söyledi: “Türkiye’nin merkezde ve öteki yanda Fransa’nın olduğu konular arasında başta Doğu Akdeniz, Libya, Suriye yer alıyor. Bütün bu konular tabii birbiriyle bağlantılı olabilir.