İşte Erdoğan'ın örnek gösterdiği il

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin sokak hayvanlarıyla ilgili yürüttüğü çalışmalar Türkiye’ye örnek olmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17'nci G20 Liderler Zirvesi çerçevesindeki Endonezya ziyareti sonunda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bitlis'te 11 yaşındaki bir çocuğun başıboş köpekler tarafından ısırılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin sokaklardaki sahipsiz hayvanlarla ilgili yürüttüğü çalışmaları örnek gösterdi. Sahipsiz hayvanların yerinin sokaklar değil, barınaklar olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığına gerekli talimatları verdim. Bakanlarım çalışıyor. Bu işi boş bırakmamalıyız. Konuyla ilgili atılacak adımlar neyse, ne tedbir gerekiyorsa yerine getirilecek. Bu konuda öncelikli olarak belediyeler, barınaklar inşa ederek sahipsiz, başıboş sokak hayvanları toplanmalı. Mesela bizim Konya Büyükşehir Belediyemizin gerçekten çok örnek bir çalışması var. Yani hem teşhis hem tedavi ve ondan sonra da hayvanları garipsemeyecekleri alanlara salıverme gibi bir çalışmayı şu anda Konya Büyükşehir Belediyemiz de yapıyor” dedi.