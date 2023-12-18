İşte en ucuz otomobiller: 2024 öncesi son fırsat: Fiyatlar peş peşe düşürüldü! Herkes şaşkın...

Diğer öne çıkan otomobiller Otomobil üreticilerinin kampanyalı fiyatlarına göre, ülkemizde satılan diğer bazı popüler modellerin fiyatları ise şu şekilde: Volkswagen Polo: 2023 Mayıs fiyatı: 637,000 TL 2023 Haziran fiyatı: 740,200 TL 2023 Temmuz fiyatı: 853,100 TL 2023 Ağustos fiyatı: 887,500 TL 2023 Eylül fiyatı: 887,500 TL 2023 Ekim fiyatı: 922.800 TL 2023 Aralık fiyatı: 977,900 TL Volkswagen T-Cross 2023 Mayıs fiyatı: 798,800 TL 2023 Haziran fiyatı: 928,400 TL 2023 Temmuz fiyatı: 1,070,200 TL 2023 Ağustos fiyatı: 1,113,300 TL 2023 Eylül fiyatı: 1,113,300 TL 2023 Ekim fiyatı: 1.124.400 TL 2023 Aralık fiyatı: 1,191,600 TL Volkswagen Golf Mayıs Fiyatı: 805,500 TL Haziran Fiyatı: 944,900 TL 2023 Temmuz fiyatı: 1,089,200 TL 2023 Ağustos fiyatı: 1,133,100 TL 2023 Eylül fiyatı: 1,133,100 TL 2023 Ekim fiyatı: 1.144.400 TL 2023 Aralık fiyatı: 1,212,800 TL