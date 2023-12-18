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Spor
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İşte en ucuz otomobiller: 2024 öncesi son fırsat: Fiyatlar peş peşe düşürüldü! Herkes şaşkın...

2023-12-18 10:13:39
İşte en ucuz otomobiller: 2024 öncesi son fırsat: Fiyatlar peş peşe düşürüldü! Herkes şaşkın...

Son dönemde sıfır otomobillere gelen zamlar nedeniyle, Türkiye'de 700 bin TL altında araç kalmadı. Aralık ayı itibarıyla ülkemizde satılan en ucuz otomobilleri listeledik.

#1
Foto - İşte en ucuz otomobiller: 2024 öncesi son fırsat: Fiyatlar peş peşe düşürüldü! Herkes şaşkın...

Türkiye’de kasım ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı yıllık yüzde 39,8 artışla 115 bin 40 adet olarak gerçekleşti. Türkiye'de satılan en ucuz 10 otomobil Sıfır otomobil fiyatlarındaki yükseliş aralık ayında devam etse de artık eskisi gibi fahiş zamlar görmüyoruz. Ayrıca Türkiye otomotiv pazarı, zamlara rağmen rekor kırmayı sürdürüyor. Son dönemde sıfır otomobillere gelen zamlar nedeniyle, ülkemizde 700 bin TL altında otomobil kalmadı.

#2
Foto - İşte en ucuz otomobiller: 2024 öncesi son fırsat: Fiyatlar peş peşe düşürüldü! Herkes şaşkın...

1. Hyundai i10- 710 bin TL

#3
Foto - İşte en ucuz otomobiller: 2024 öncesi son fırsat: Fiyatlar peş peşe düşürüldü! Herkes şaşkın...

2. Kia Picanto - 780 bin TL

#4
Foto - İşte en ucuz otomobiller: 2024 öncesi son fırsat: Fiyatlar peş peşe düşürüldü! Herkes şaşkın...

3. Fiat Panda - 792 bin 900 TL

#5
Foto - İşte en ucuz otomobiller: 2024 öncesi son fırsat: Fiyatlar peş peşe düşürüldü! Herkes şaşkın...

4. Fiat Egea Sedan - 794 bin 900 TL

#6
Foto - İşte en ucuz otomobiller: 2024 öncesi son fırsat: Fiyatlar peş peşe düşürüldü! Herkes şaşkın...

5. Hyundai i20 - 799 bin TL

#7
Foto - İşte en ucuz otomobiller: 2024 öncesi son fırsat: Fiyatlar peş peşe düşürüldü! Herkes şaşkın...

6. Citroen C3 - 813 bin TL

#8
Foto - İşte en ucuz otomobiller: 2024 öncesi son fırsat: Fiyatlar peş peşe düşürüldü! Herkes şaşkın...

7. Seat Ibiza - 825 bin TL

#9
Foto - İşte en ucuz otomobiller: 2024 öncesi son fırsat: Fiyatlar peş peşe düşürüldü! Herkes şaşkın...

#10
Foto - İşte en ucuz otomobiller: 2024 öncesi son fırsat: Fiyatlar peş peşe düşürüldü! Herkes şaşkın...

8. Renault Clio - 826 bin 900TL

#11
Foto - İşte en ucuz otomobiller: 2024 öncesi son fırsat: Fiyatlar peş peşe düşürüldü! Herkes şaşkın...

9. Renault Taliant - 837 bin 900 TL

#12
Foto - İşte en ucuz otomobiller: 2024 öncesi son fırsat: Fiyatlar peş peşe düşürüldü! Herkes şaşkın...

10. Fiat Egea Hatchback - 854 bin 900 TL

#13
Foto - İşte en ucuz otomobiller: 2024 öncesi son fırsat: Fiyatlar peş peşe düşürüldü! Herkes şaşkın...

Diğer öne çıkan otomobiller Otomobil üreticilerinin kampanyalı fiyatlarına göre, ülkemizde satılan diğer bazı popüler modellerin fiyatları ise şu şekilde: Volkswagen Polo: 2023 Mayıs fiyatı: 637,000 TL 2023 Haziran fiyatı: 740,200 TL 2023 Temmuz fiyatı: 853,100 TL 2023 Ağustos fiyatı: 887,500 TL 2023 Eylül fiyatı: 887,500 TL 2023 Ekim fiyatı: 922.800 TL 2023 Aralık fiyatı: 977,900 TL Volkswagen T-Cross 2023 Mayıs fiyatı: 798,800 TL 2023 Haziran fiyatı: 928,400 TL 2023 Temmuz fiyatı: 1,070,200 TL 2023 Ağustos fiyatı: 1,113,300 TL 2023 Eylül fiyatı: 1,113,300 TL 2023 Ekim fiyatı: 1.124.400 TL 2023 Aralık fiyatı: 1,191,600 TL Volkswagen Golf Mayıs Fiyatı: 805,500 TL Haziran Fiyatı: 944,900 TL 2023 Temmuz fiyatı: 1,089,200 TL 2023 Ağustos fiyatı: 1,133,100 TL 2023 Eylül fiyatı: 1,133,100 TL 2023 Ekim fiyatı: 1.144.400 TL 2023 Aralık fiyatı: 1,212,800 TL

#14
Foto - İşte en ucuz otomobiller: 2024 öncesi son fırsat: Fiyatlar peş peşe düşürüldü! Herkes şaşkın...

Skoda Fabia 2023 Mayıs fiyatı: 654.900 TL 2023 Haziran fiyatı: 779.900 TL 2023 Temmuz fiyatı: 864.267 TL 2023 Ağustos fiyatı: 869.000 TL 2023 Eylül fiyatı: 889.000 TL 2023 Ekim fiyatı: 889.000 TL 2023 Kasım fiyatı: 914.900 TL 2023 Aralık fiyatı: 939.900 TL Skoda Scala Mayıs fiyatı 799.400 TL Haziran Fiyatı: 939.900 TL 2023 Temmuz fiyatı: 1.042.234 TL 2023 Ağustos fiyatı: 1.044.900 TL 2023 Eylül fiyatı: 1.074.900 TL 2023 Ekim fiyatı: 1.074.900 TL 2023 Aralık fiyatı: 1.099.900 TL

#15
Foto - İşte en ucuz otomobiller: 2024 öncesi son fırsat: Fiyatlar peş peşe düşürüldü! Herkes şaşkın...

Chery Omoda 5 Mayıs Fiyatı: 860.000 TL Haziran Fiyatı: 910.000 TL Temmuz Fiyatı: 1.179.800 TL Ağustos fiyatı: 1.180.000 TL Eylül fiyatı: 1.180.000 TL Ekim fiyatı: 1.180.000 TL Kasım fiyatı: 1.180.000 TL Aralık fiyatı: 1.180.000 TL Chery Tiggo 7 Pro Mayıs fiyatı: 875.000 TL Haziran Fiyatı: 925.000 TL Temmuz Fiyatı: 1.195.100 TL Ağustos Fiyatı: 1.195.100 TL Eylül fiyatı: 1.195.100 TL Ekim fiyatı: 1.195.100 TL Kasım fiyatı: 1.195.100 TL Aralık fiyatı: 1.195.100 TL

#16
Foto - İşte en ucuz otomobiller: 2024 öncesi son fırsat: Fiyatlar peş peşe düşürüldü! Herkes şaşkın...

Dacia Sandero 2023 Mayıs fiyatı: 634.900 TL 2023 Haziran fiyatı: 754.900 TL 2023 Temmuz fiyatı: 890.000 TL 2023 Ağustos fiyatı: 890.000 TL 2023 Eylül fiyatı: 890.000 TL 2023 Ekim fiyatı: 890.000 TL 2023 Kasım fiyatı: 890.000 TL 2023 Aralık fiyatı: 873,900 TL Dacia Sandero Stepway Mayıs Fiyatı: 618.000 TL Haziran Fiyatı: 738.900 TL Temmuz fiyatı: 834.000 TL Temmuz fiyatı: 874.000 TL Ağustos fiyatı: 874.000 TL Eylül fiyatı: 874.000 TL Ekim fiyatı: 874.000 TL Kasım fiyatı: 874.000 TL Aralık fiyatı: 857,900 TL

#17
Foto - İşte en ucuz otomobiller: 2024 öncesi son fırsat: Fiyatlar peş peşe düşürüldü! Herkes şaşkın...

Fiat 500 HB Mayıs Fiyatı: 718.900 TL Haziran Fiyatı: 825.900 TL Temmuz Fiyatı: 924.250 TL Temmuz fiyatı: 969.900 TL Eylül fiyatı: 969.900 TL Ekim fiyatı: 969.900 TL Kasım fiyatı: 969.900 TL Aralık fiyatı: 969.900 TL

#18
Foto - İşte en ucuz otomobiller: 2024 öncesi son fırsat: Fiyatlar peş peşe düşürüldü! Herkes şaşkın...

Ford Fiesta Mayıs fiyatı: 694.100 TL Haziran fiyatı: 858.400 TL Temmuz fiyatı: 987.300 TL Eylül fiyatı: 924.700 TL Ekim fiyatı: 924.700 TL Kasım fiyatı: 887.900 TL Aralık fiyatı: 878.000 TL Honda Jazz Temmuz fiyatı: 1.362.000 TL Ağustos fiyatı: 1.362.000 TL Eylül fiyatı: 1.390.000 TL

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