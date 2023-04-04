  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor
12
İşte dünyanın en değerli 10 futbolcusu

2023-04-04 16:11:41
İşte dünyanın en değerli 10 futbolcusu

Tranfermarkt verileri güncellendi ve dünyanın en değerli futbolcuları listesi yenilendi.

#1
Foto - İşte dünyanın en değerli 10 futbolcusu

Futbolu yakından takip edenler zaman zaman ‘Dünyanın en pahalı futbolcusu kim?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Tranfermarkt verilerini güncelledi. İşte, güncellenen yeni listeye göre dünyanın en iyi 10 futbolcusu:

#2
Foto - İşte dünyanın en değerli 10 futbolcusu

Federico Valverde - 100 milyon euro (Real Madrid)

#3
Foto - İşte dünyanın en değerli 10 futbolcusu

Victor Osimhen - 100 milyon euro (Napoli)

#4
Foto - İşte dünyanın en değerli 10 futbolcusu

Pedri - 100 milyon euro (Barcelona)

#5
Foto - İşte dünyanın en değerli 10 futbolcusu

Phil Foden - 110 milyon euro (Manchester City)

#6
Foto - İşte dünyanın en değerli 10 futbolcusu

Bukayo Saka - 110 milyon euro (Arsenal)

#7
Foto - İşte dünyanın en değerli 10 futbolcusu

Jamal Musiala - 110 milyon euro (Bayern Münih)

#8
Foto - İşte dünyanın en değerli 10 futbolcusu

Vinicius Junior - 120 milyon euro (Real Madrid)

#9
Foto - İşte dünyanın en değerli 10 futbolcusu

Jude Bellingham - 120 milyon euro (Borussia Dortmund)

#10
Foto - İşte dünyanın en değerli 10 futbolcusu

Erling Haaland - 170 milyon euro (Manchester City)

#11
Foto - İşte dünyanın en değerli 10 futbolcusu

Kylian Mbappe - 180 milyon euro (PSG)

Pakistan'dan Akıncı TİHA için özel peç
Teknoloji

Pakistan'dan Akıncı TİHA için özel peç

Pakistan Hava Kuvvetleri’ne Baykar firmasından satın aldığı 7 adet Bayraktar "Akıncı TİHA"dan ilki teslim edildi.
Bankada altını olanlar dikkat! Dünyaca ünlü bankadan altın tahmini: Altın fiyatları düşüşte, Altında 'şahin kalkış' baskısı
Ekonomi

Bankada altını olanlar dikkat! Dünyaca ünlü bankadan altın tahmini: Altın fiyatları düşüşte, Altında 'şahin kalkış' baskısı

Dünyaca tanınan banka altın fiyatlarına ilişkin önemli tahminlerde bulundu. Dünya genelinde yavaşlayan ekonomik aktivite ve artan petrol fiy..
Sözleri dünya basınında bomba etkisi yaptı:
Gündem

Sözleri dünya basınında bomba etkisi yaptı: "Erdoğan ateş açtı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyükelçi Flake'e yönelik sözleri Yunan basınında geniş yer buldu. Yunan gazeteleri Erdoğan'ın Biden ve ABD'ye ateş..
Her sene aynı numara! Bayram öncesi bu tuzağa dikkat
Gündem

Her sene aynı numara! Bayram öncesi bu tuzağa dikkat

Eskişehir’de bir oto kiralama firmasının sahibi olan Hasan Köle, Ramazan Bayramı tatilinde otomobil kiralamak isteyen vatandaşların rezervas..
Aşçıbaşı çorbası (Vitamin deposu çok lezzetli) Kısık ateş ile yapılıyor! Akşama bugün ne pişirsem? diyenlere bu: Bol vitaminli
Yemek Tarifleri

Aşçıbaşı çorbası (Vitamin deposu çok lezzetli) Kısık ateş ile yapılıyor! Akşama bugün ne pişirsem? diyenlere bu: Bol vitaminli

Ailece yiyeceğiniz hafta sonu, hafta içi yemekleri için nefis tarif: Cumartesi ve pazar günleri hafta içi bir araya gelmekte zorlanan geniş ..
Medya

"Fesli deli" Kadir Mısıroğlu bunu da bildi! İster keramet deyin, ister öngörü

"Kılıçdaroğlu helalleşme, iftar, peygamber soyundan gelmek, Kur'an'ı ezbere bilmek gibi söylem ve eylemlerle kendisini halka kabul ettirmeye..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23