2023-04-04 16:11:41 İşte dünyanın en değerli 10 futbolcusu
Tranfermarkt verileri güncellendi ve dünyanın en değerli futbolcuları listesi yenilendi.
Tranfermarkt verileri güncellendi ve dünyanın en değerli futbolcuları listesi yenilendi.
Futbolu yakından takip edenler zaman zaman ‘Dünyanın en pahalı futbolcusu kim?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Tranfermarkt verilerini güncelledi. İşte, güncellenen yeni listeye göre dünyanın en iyi 10 futbolcusu:
Federico Valverde - 100 milyon euro (Real Madrid)
Victor Osimhen - 100 milyon euro (Napoli)
Pedri - 100 milyon euro (Barcelona)
Phil Foden - 110 milyon euro (Manchester City)
Bukayo Saka - 110 milyon euro (Arsenal)
Jamal Musiala - 110 milyon euro (Bayern Münih)
Vinicius Junior - 120 milyon euro (Real Madrid)
Jude Bellingham - 120 milyon euro (Borussia Dortmund)
Erling Haaland - 170 milyon euro (Manchester City)
Kylian Mbappe - 180 milyon euro (PSG)
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