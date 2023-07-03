İşte dünyanın en berrak suyu! Burası Avrupa değil Türkiye

Sivas’ın Gürün ilçesinde bulunan 17 metre derinliğe sahip olmasına rağmen içerisinde yüzen balıkların görülebildiği Gökpınar Gölü, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. ‘Doğal Akvaryum’ olarak da bilinen ve dünyanın en berrak sularından birine sahip olan Gökpınar Gölü, berrak suyu ile dikkat çekiyor. Gölün berrak suyu ve doğanın eşsiz manzarası ziyaretçileri mest ediyor.