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Yaşam
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İşte dünyanın en berrak suyu! Burası Avrupa değil Türkiye

2023-07-03 11:33:27
İşte dünyanın en berrak suyu! Burası Avrupa değil Türkiye

Dünyanın en berrak sularından birine sahip, yerli turistlerin ilgi odağı oldu.

#1
Foto - İşte dünyanın en berrak suyu! Burası Avrupa değil Türkiye

Sivas’ın Gürün ilçesinde bulunan ve bozkırın nazar boncuğu olarak bilinen Gökpınar Gölü, turistlerin ilgi odağı oldu.

#2
Foto - İşte dünyanın en berrak suyu! Burası Avrupa değil Türkiye

Sivas’ın Gürün ilçesinde bulunan 17 metre derinliğe sahip olmasına rağmen içerisinde yüzen balıkların görülebildiği Gökpınar Gölü, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. ‘Doğal Akvaryum’ olarak da bilinen ve dünyanın en berrak sularından birine sahip olan Gökpınar Gölü, berrak suyu ile dikkat çekiyor. Gölün berrak suyu ve doğanın eşsiz manzarası ziyaretçileri mest ediyor.

#3
Foto - İşte dünyanın en berrak suyu! Burası Avrupa değil Türkiye

Hava sıcaklarının artmasıyla birlikte ziyaretçi yoğunluğu yaşayan Gökpınar Gölü, dalgıçlara da ev sahipliği yapıyor. Hem eğitim, hem de tanıtım maksatlı dalış yapılan gölde ziyaretçiler, kayıklara da gezintiye çıkıyor. Yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlayan göl, evlenecek çiftlerin fotoğraflarına da arka plan oluyor.

#4
Foto - İşte dünyanın en berrak suyu! Burası Avrupa değil Türkiye

Göle dalış yapmak için gelen Yıldız Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Gaziantep’ten gelen ANDA Derneği üyelerine dalış eğitimi verdi. Gökpınar Gölü’ne ilk defa geldiklerini belirten dernek üyeleri, doğa harikası Gürün Gökpınar Gölü’nü çok sevdiklerini söylediler.

#5
Foto - İşte dünyanın en berrak suyu! Burası Avrupa değil Türkiye

Sivas Yıldız Doğa Sporları Kulübü Başkanı Alparslan Güler, ANDA Derneği ve AFAD çalışanlarında dalış eğitimi verdiklerini ifade ederek, “Türkiye’nin en güzel göllerinden biri olan Doğal Akvaryum diye nitelendirdiğimiz Gökpınar Gölü’nü insanlara tanıtıyoruz. Gelen misafirlerimize burada keyifli dalışlar yaptırarak mutlu bir şekilde ayrılmalarını sağlıyoruz” diye konuştu.

#6
Foto - İşte dünyanın en berrak suyu! Burası Avrupa değil Türkiye

Yerli turistler de Gökpınar Gölü’nün çok güzel bir yer olduğunu söyleyerek vatandaşları görmeye davet ettiler.

#7
Foto - İşte dünyanın en berrak suyu! Burası Avrupa değil Türkiye

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