2023-03-12 00:53:51 İşte doğadaki en güçlü mikrop öldürücü: Yüzyıllardır kendiliğinden yetişiyor, herkesi şaşırttı! Herkesin ön tercihi
Yüzyıllardır kendiliğinden yetişiyor: Doğadaki en güçlü mikrop öldürücüymüş ... Güçlü bir mikrop öldürücü etkisi vardır. Kendiliğinden yetişen zahmetsiz kuzulkulak tohumunun yapılan araştırmalarda anne sütünü artırdığını ve besleyici özelliğini çoğalttığı ortaya çıktı. Kuzukulağı, oldukça uzun zamandan beri doğada var olan yeşil yapraklı sebzeler arasında ve en güçlü mikrop öldürücü olarak biliniyor. Yüzyıllardır kendiliğinden yetişen ve alternatif tıpta doğal ilaç yapımında tüketilen kuzukulağının, doğadaki en güçlü mikrop öldürücülerden biri olduğu belirtildi.