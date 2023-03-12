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İşte doğadaki en güçlü mikrop öldürücü: Yüzyıllardır kendiliğinden yetişiyor, herkesi şaşırttı! Herkesin ön tercihi

2023-03-12 00:53:51
İşte doğadaki en güçlü mikrop öldürücü: Yüzyıllardır kendiliğinden yetişiyor, herkesi şaşırttı! Herkesin ön tercihi

Yüzyıllardır kendiliğinden yetişiyor: Doğadaki en güçlü mikrop öldürücüymüş ... Güçlü bir mikrop öldürücü etkisi vardır. Kendiliğinden yetişen zahmetsiz kuzulkulak tohumunun yapılan araştırmalarda anne sütünü artırdığını ve besleyici özelliğini çoğalttığı ortaya çıktı. Kuzukulağı, oldukça uzun zamandan beri doğada var olan yeşil yapraklı sebzeler arasında ve en güçlü mikrop öldürücü olarak biliniyor. Yüzyıllardır kendiliğinden yetişen ve alternatif tıpta doğal ilaç yapımında tüketilen kuzukulağının, doğadaki en güçlü mikrop öldürücülerden biri olduğu belirtildi.

#1
Foto - İşte doğadaki en güçlü mikrop öldürücü: Yüzyıllardır kendiliğinden yetişiyor, herkesi şaşırttı! Herkesin ön tercihi

Salata olarak tüketilen kuzukulağı ekşi bir tadı olduğundan herkes tarafından beğenilerek kullanılmaz. Ancak bu bitki yüzyıllardır kendiliğinden yetişir ve alternatif tıpta doğal ilaç yapımında tüketilir. Fosfor ve demir bakımından zengin olan kuzukulağı görüntü olarak ıspanakla karıştırılır. Kuzukulağının faydaları nelerdir? Kuzukulağı nasıl tüketilir? Kuzukulağı suyu ne işe yarar?

#2
Foto - İşte doğadaki en güçlü mikrop öldürücü: Yüzyıllardır kendiliğinden yetişiyor, herkesi şaşırttı! Herkesin ön tercihi

Bilim literatüründe Rumex acetosella olarak adlandırılan kuzukulağı, kırmızı gövdeli bir bitki türüdür. Yapraklarında yüksek miktarda potasyum barındıran kuzukulağı, ayrıca okzalat, oksalik asit, tanen, antrakinon, reçine ve şeker içerir. Bunun dışında A, B ve C vitaminleri bakımından zengindir. Kuzu kulağı diğer adı: Turşuotu, ebemekşisi, ekşimlik, oğlak kulağı ve ekşi kulak adlarıyla da bilinir. A, B, C vitaminleri, demir ve fosfor deposudur. Tüysüz uzun yaprakları nedeniyle kuzuların kulaklarına benziyor. Halk arasında ekşimlik, oğlak kulağı ve ebemekşisi olarak da isimleri vardır. Türkiye'de en fazla yetiştiriciliği Tokat'ta yapılırken Dünya da ise Avrupa ülkelerinde sera yöntemiyle yetiştirilir. Ancak kuzukulağı kendiliğinden sulak alanlarda yetişen bir bitkidir. Sonbaharda tam olgunlaşan bu bitki kış ayları boyunca pazar tezgahlarında bulunabilir. Eski çağlardan beridir cilt hastalıklarında sıklıkla kullanılan kuzukulağı özellikle sedef hastalığı, egzama ve çıbanlara birebir fayda sağlar. İçerdiği asidik özellikle cilt yüzeyindeki deforme olmuş hücreleri yeniler. Güçlü bir mikrop öldürücü etkisi vardır. Yapılan son araştırmalarda bitkinin anne sütünü artırıcı etkisinin olduğu saptanmıştır. Karabuğday ailesine ait kuzukulağı nemli topraklarda kolayca yetişir. Çiğ olarak tüketilebilir.

#3
Foto - İşte doğadaki en güçlü mikrop öldürücü: Yüzyıllardır kendiliğinden yetişiyor, herkesi şaşırttı! Herkesin ön tercihi

Kuzukulağı suyu ne işe yarar? Alternatif tıpta kuzukulağı suyu özellikle cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılır. Bir demet kuzukulağı iyice yıkandıktan sonra bir litre su eklenerek kaynatılır. Yarım saate kadar kaynayan su süzülür. Yumuşamış olan lapa kuzukulağını kurumuş topuk ya da dirseğe koyup üzerini streçleyip yarım saat beklerseniz. Bu bölgenin yenilenmesine yardımcı olur. Ayrıca bu su egzama gibi rahatsızlıklara sürüldüğünde deforme olan bölgeyi yeniler. kuzukulağı kurutulup kaynatılıp çay elde edilir. Bu çay güçlü bir idrar söktürücüdür. Sindirimi düzenler ve safranın fonksiyonlarını yeniler.

#4
Foto - İşte doğadaki en güçlü mikrop öldürücü: Yüzyıllardır kendiliğinden yetişiyor, herkesi şaşırttı! Herkesin ön tercihi

Faydaları nelerdir? •Kadınların ergenlikten itibaren yaşadığıözeldöngüsünde yaşanan sancı ve ağrıları dindirir. Ayrıca düzensiz döngüsünde de fayda sağlar. •Çiğ olarak tüketildiğinde dil üzerindeki enfeksiyonlu hücreleri ve diş aralarındaki besin atıklarını temizler. Diş etlerini güçlendirir. Diş kaybını azaltır. •C vitamini eksikliğinden kaynaklı ortaya çıkan ciddi hastalıkların riskini düşürür. Vücuttaki sağlıklı hücre sayısını artırır. •Taze olan kuzukulağı ezilip cilt yüzeyine sürüldüğünde burada olan egzama, sedef, güneş yanığı gibi cilt problemlerin riskini azaltır. Tüm cilt hücrelerini güçlendirerek yaşlanma ve kırışıklık gibi etkileri ortadan kaldırır. •Çeşitli sebeplerden ötürü yavaşlayan bağırsaklar kabızlığa neden olur. Ancak kuzukulağı bağırsakların işlevselliğini artırarak sindirim sorunlarının önünde geçer. Adeta müshil gibi etki sağlar. •İçeriğinde sıvı oranı yüksek olduğunda böbrek bezlerini çalıştırır. Ancak yüksek potasyum içerdiğinden vücutta sıvı dengesizliğine yol açabilir. •Kandaki toksinleri ve yağları temizleyerek idrar yolu ile atar. Bu işlemi sırasında idrar yollarını ve mesaneyi temizler. Taş ve kum oluşumunu önler. •Yapılan araştırmalarda kuzukulağı tohumunun anne sütünü artırdığını ve besleyici özelliğini çoğalttığı görülmüştür. •Yabani kuzu kulağı bitkisi, iyi bir antioksidandır. Üst solunum yolları hastalıkları sırasında tüketildiğinde boğazı enfeksiyondan arındırır. Bağışıklığın neden olduğu yüksek ateşi düşürür.

#5
Foto - İşte doğadaki en güçlü mikrop öldürücü: Yüzyıllardır kendiliğinden yetişiyor, herkesi şaşırttı! Herkesin ön tercihi

Nasıl tüketilir? Genellikle çiğ olarak salatalarda kullanılır. Ancak çorba ve böbreklerde de iç malzeme niyetine de tüketilebilir. 20 gram kurutulmuş kuzukulağını kaynamış bir bardak sıcak suyun içine ekleyin 5 dakika sonra süzüp tüketin. Bu çay ateşi düşürmeye ve idrar sökmeye yardımcı olur. Bir demet kuzukulağını iyice yıkayın. Bir saat boyunca sirkeli suda bekletin. Daha sonra doğrayıp bir tabağa alın içine bir salatalık doğrayıp zeytin yağı limon ve pul biber ekleyip tüketin. Bu salatayı ara öğün olarak tükettiğinizde kilo vermenize de yardımcı olur.

#6
Foto - İşte doğadaki en güçlü mikrop öldürücü: Yüzyıllardır kendiliğinden yetişiyor, herkesi şaşırttı! Herkesin ön tercihi

Kuzu kulağı otu Zararları •Birçok hastalığa karşı faydası bulunan kuzu kulağının, faydası olduğu gibi zararları da vardır. Romatizma ve böbrek hastaları kuzu kulağını tüketmemeleri gerekmektedir. •Gastrit ve mide ülseri olan hastalarında kuzu kulağını tüketmeleri tavsiye edilmez. Kuzu kulağının içinde çokça asit bulunmaktadır. Çokça tüketilmesi mideye zarar verebilir. Kuzu kulağı hamilelikte yenir mi? Kuzukuladaki vitamin ve minerallerin kompozisyonu ve oranı etkileyicidir ama uzmanına danışmalısınız.

#7
Foto - İşte doğadaki en güçlü mikrop öldürücü: Yüzyıllardır kendiliğinden yetişiyor, herkesi şaşırttı! Herkesin ön tercihi

“Kuzukulağı zayıflatır mı?” sorusunun yanıtı olumludur. Kuzukulağı otu faydaları arasında dikkat çekici bir özellik olan zayıflatma yönü sayesinde bitkinin eklendiği tarifler diyet listesinde bulunabilir. Kuzukulağı bitkisini zayıflamak için salatalarınıza, yemeklerine, mezelerine ekleyebilirsiniz.

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