  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
13
İşte CHP’li belediye zeytinliklere böyle çöktü: Villa istilası

2023-08-17 07:40:45
İşte CHP’li belediye zeytinliklere böyle çöktü: Villa istilası

Sözde çevreci geçinen CHP, kendi belediyelerinin zeytinlikleri imara açmasını görmezden geliyor. Muğla'nın Menteşe ilçesi Ortaköy mahallesi 4 yıl önce zeytinliklerle dolu iken, şimdi villa cennetine döndü. CHP'li Menteşe Belediyesinin zeytinlikleri imara açıp, inşaat ruhsatı vermesiyle birlikte 226 hektarlık alanın büyük bölümüne milyon dolarlık villalar yapıldı. Villaların büyük bölümünün CHP'li isimler ve yakınlarına ait olduğu öne sürülürken, Akbelen'de 71 hektarlık alanı provokasyon malzemesi yapanların, 226 hektarlık alana villa yapılmasına göz yumması şaşkınlık yarattı.

#1
Foto - İşte CHP’li belediye zeytinliklere böyle çöktü: Villa istilası

Orman yangınlarında, Akbelen'de ve maden sahası genişletme çalışmalarında, 'tam otellik yangın', 'ağaçlar katlediliyor', 'asırlık zeytinlikler kurban ediliyor' diye ortalığı ayağa kaldıran CHP'liler, konu kendi belediyeleri olunca sus pus.

#2
Foto - İşte CHP’li belediye zeytinliklere böyle çöktü: Villa istilası

En son CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi güneş enerjisi santrali için Menteşe Denizova'daki asırlık ve anıt olan ağaçları katletmiş, yine CHP'li Menteşe Belediyesi kızılçam ormanlarının göbeğine hançer gibi saplanan çimento fabrikasına ruhsat verdiği ortaya çıkmıştı. Şimdi bu skandallara bir yenisi eklendi.

#3
Foto - İşte CHP’li belediye zeytinliklere böyle çöktü: Villa istilası

ZEYTİNLİKLERE VİLLA İSTİLASI Daha birkaç yıl öncesine kadar zeytinliklerle dolu olan Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'nin yanı başındaki Ortaköy Mahallesi, CHP'li Menteşe Belediyesinin verdiği ruhsatlarla, 'villa cennetine' dönüştürüldü.

#4
Foto - İşte CHP’li belediye zeytinliklere böyle çöktü: Villa istilası

Akbelen'de 71 hektarlık alanı provokasyon malzemesi yapanlar, 226 hektarlık alanın büyük bölümüne villa yapılmasına müsaade etti.

#5
Foto - İşte CHP’li belediye zeytinliklere böyle çöktü: Villa istilası

İKİ FOTOĞRAF ARASINDA BÜYÜK FARK VAR Menteşe Belediyesi, zeytinlik ve verimli alanların olduğu bölgeyi önce imara açtı, sonra inşaat ruhsatı verdi.

#6
Foto - İşte CHP’li belediye zeytinliklere böyle çöktü: Villa istilası

İddiaya göre söz konusu bölgedeki zeytinlikler, daha inşaata başlanmadan ilana çıktı. Adım başı villalarla dolu olan Ortaköy Mahallesi'nde daha önceki yıllarda çekilen fotoğraf ile şimdiki fotoğraf arasında büyük fark var.

#7
Foto - İşte CHP’li belediye zeytinliklere böyle çöktü: Villa istilası

Mahalledeki villaların büyük bölümünün CHP'li isimlere ait olduğu öne sürülürken, villaların fiyatlarının 9 milyon ile 30 milyon lira arasında değiştiği öğrenildi.

#8
Foto - İşte CHP’li belediye zeytinliklere böyle çöktü: Villa istilası

Önceden zeytinlik olan şimdilerde lüks villalarla donatılan sitelere 'natural', 'paradise' yani doğal ve cennet ismi verilmesi dikkat çekti.

#9
Foto - İşte CHP’li belediye zeytinliklere böyle çöktü: Villa istilası

CHP'li belediyelerin üst kademelerindeki isimlerin ve dostlarının Ortaköy'deki villalarda ikamet ettiği iddia edildi.

#10
Foto - İşte CHP’li belediye zeytinliklere böyle çöktü: Villa istilası

Mahalleli, kendi arazisine köy evi yapmak için belediyeye başvurduğunda aylarca hatta 2 yıla kadar ruhsat alamazken, bazıları ise ruhsat alamadığı için intihara kalkıştı.

#11
Foto - İşte CHP’li belediye zeytinliklere böyle çöktü: Villa istilası

Ancak CHP'li isimlere ruhsatın iki günde verildiği öğrenildi. Ortaköy'de zeytinliklere villa yapılmasına Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü itiraz etti.

#12
Foto - İşte CHP’li belediye zeytinliklere böyle çöktü: Villa istilası

Bu nedenle itiraz edilen bölgelerde kat mülkiyeti kurulamadığından villa sahiplerinin müstakil kat tapusu olmadığı öğrenildi.

Ünlü AVM satıldı! İşte yeni sahipleri
Ekonomi

Ünlü AVM satıldı! İşte yeni sahipleri

Uzun zamandır satılacağı konuşulan İzmir'deki Ege Park Balçova AVM ile 5 yıldızlı Encore Otel'in yeni sahibi belli oldu.
Katliam gibi kaza: 4 ölü, 2 yaralı
Gündem

Katliam gibi kaza: 4 ölü, 2 yaralı

Adıyaman’da iki aracın karıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.
İlber Ortaylı ve Bartholomeos Zeytinliköy'de omuz omuza
Gündem

İlber Ortaylı ve Bartholomeos Zeytinliköy'de omuz omuza

Rum Patriği Bartholomeos, Gökçeada’ya geldi. Bartholomeos misafiri olan ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı ile doğup büyüdüğü Zeytinliköy’..
Ezber bozan açıklama! Uzmanından 'güneş kremi' açıklaması
Sağlık

Ezber bozan açıklama! Uzmanından 'güneş kremi' açıklaması

Yrd. Doç. Dr. Özcan, güneşin zararlı ışınlarından korunmak için yapılması gerekenleri açıkladı.

Ekrem'e isyan bayrağını açtılar
Gündem

Ekrem'e isyan bayrağını açtılar

Aylık hak edişlerinin ödenmesinde sorun yaşandığını anlatan Ovacık, "Ağustos ayının ortasına gelmiş olmamıza rağmen mayıs, haziran, temmuz a..
PKK'lı Karayılan’dan Barzani’ye tehdit!
Dünya

PKK'lı Karayılan’dan Barzani’ye tehdit!

PKK terör örgütüyle Irak Kürt Bölgesel Yönetimi arasındaki gerilim her geçen gün artıyor. ITürk Silahlı Kuvvetleri’nin operasyonları nedeniy..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23