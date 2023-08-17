2023-08-17 07:40:45 İşte CHP’li belediye zeytinliklere böyle çöktü: Villa istilası
Sözde çevreci geçinen CHP, kendi belediyelerinin zeytinlikleri imara açmasını görmezden geliyor. Muğla'nın Menteşe ilçesi Ortaköy mahallesi 4 yıl önce zeytinliklerle dolu iken, şimdi villa cennetine döndü. CHP'li Menteşe Belediyesinin zeytinlikleri imara açıp, inşaat ruhsatı vermesiyle birlikte 226 hektarlık alanın büyük bölümüne milyon dolarlık villalar yapıldı. Villaların büyük bölümünün CHP'li isimler ve yakınlarına ait olduğu öne sürülürken, Akbelen'de 71 hektarlık alanı provokasyon malzemesi yapanların, 226 hektarlık alana villa yapılmasına göz yumması şaşkınlık yarattı.