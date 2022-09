"NATO’nun olduğu her yerdeydik ve NATO’nun var olduğu her zaman varlığımız bulunuyor. İttifaktaki yükümüzü paylaşmaktan gurur duyuyoruz. Gergin ve tehlikeli güvenlik ortamıyla başa çıkmak her birimiz için bir meydan okumadır. Odağımızda, askeri yetenekleri ve kapasiteleri modernize etmeye ve geliştirmeye hazırlanmak olmalıdır. Bu doğrultuda NATO’daki müttefik ve ortaklarımızın desteğinin yeri doldurulamaz."