İşte bunlar böyle ikiyüzlü! Batı’dan Türkiye’ye karşı skandal “FETÖ” hamlesi

Aralarında ABD, Almanya, Kanada ve İngiltere gibi ülkelerin de bulunduğu çok sayıda devlet, somut delillere ve ağır suçlamalara rağmen iade taleplerini birçok mazeret ve anlaşma öne sürerek reddediyor ya da cevapsız bırakıyor. Örgütün üst düzey yöneticileri ve kritik isimleri hakkında yürütülen soruşturmalarda, Avrupa ülkelerinin en sık arkasına kullandığı mazeretlerin başında Türkiye'deki ceza yaptırımları geliyor.