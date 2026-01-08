İşte bu sürpriz oldu: BYD'nin gelişi yılan hikayesine dönerken otomotiv devi Türkiye'ye geliyor, görüşmeler başladı
BYD'nin Manisa'ya olan yatırımı kaplumbağa hızında ilerlerken bir otomotiv devi daha Türkiye'ye fabrika kurmaya hazırlanıyor.
Çin’den Türkiye’ye yapılan otomobil ithalatında uygulanan ek vergiler nedeniyle Dongfeng başta olmak üzere birçok Çinli marka, yerel ortaklarla üretim tesisleri kurmayı hedefliyor. Yerel distribütör Marcar’ın CEO’su Yavuz Cirak, LinkedIn üzerinden yaptığı açıklamada, “Bu yıl üretime başlamak için çok çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
Reuters’e konuşan Cirak, gizlilik anlaşması nedeniyle yatırımcının adını paylaşmadı. Üretim tesisi için gerekli düzenlemelerin büyük ölçüde tamamlandığını belirten Cirak, nihai yatırım kararının henüz verilmediğini ve görüşmelerin sürdüğünü aktardı.
Açıklamaya göre Marcar, Türkiye’de satış ve satış sonrası destekten sorumlu olacak.
Dongfeng Motor ise konuya ilişkin yorum talebine ilk aşamada yanıt vermedi. Öte yandan şirketin lüks markası Voyah’ın Türkçe Instagram hesabından yapılan paylaşımda, hibrit bir modelin Türkiye’de yerli üretiminin planlandığı duyuruldu.
Yüksek vergilere rağmen Türkiye otomotiv pazarı, artan yetişkin nüfus ve elektrikli araçlara olan talebin yükselmesiyle geçen yıl rekor satış seviyelerine ulaştı. Çinli üretici BYD’nin de 2026 yılının sonunda Türkiye’de üretime başlaması bekleniyor.
