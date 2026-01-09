  • İSTANBUL
Hava üssünde Çinli casus paniği: Herkesten sır gibi saklanan savaş uçağını fotoğraflarken yakalandı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Hava üssünde Çinli casus paniği: Herkesten sır gibi saklanan savaş uçağını fotoğraflarken yakalandı

Çinlilerin tersine mühendislikteki yeni hedefi ortaya çıktı. Çinli casuslar B-2 Spirit bombardıman uçağı filosunu ve üssü fotoğraflarken yakalandı.

#1
Foto - Hava üssünde Çinli casus paniği: Herkesten sır gibi saklanan savaş uçağını fotoğraflarken yakalandı

Defenceturk'te yer alan habere göre, 35 yaşındaki Çin vatandaşı Qilin Wu adlı şüpheli, B-2 Spirit bombardıman uçağı filosunun bulunduğu Whiteman Hava Kuvvetleri Üssü’ndeki hassas askeri altyapıyı yasa dışı olarak fotoğraflamakla suçlandı.

#2
Foto - Hava üssünde Çinli casus paniği: Herkesten sır gibi saklanan savaş uçağını fotoğraflarken yakalandı

ABD’de bir Çin vatandaşı, ABD Hava Kuvvetleri’nin B-2 Spirit bombardıman uçağı filosunun bulunduğu Missouri’deki Whiteman Hava Kuvvetleri Üssü’ndeki hassas askeri altyapıyı yasa dışı olarak fotoğraflamakla suçlandı.

#3
Foto - Hava üssünde Çinli casus paniği: Herkesten sır gibi saklanan savaş uçağını fotoğraflarken yakalandı

Adalet Bakanlığı’na göre 35 yaşındaki Çin vatandaşı Qilin Wu adlı şüpheli, “hayati önem taşıyan askeri tesis ve teçhizatın izinsiz fotoğraflarını çekmek” suçundan tutuklandı ve hakkında dava açıldı. Federal savcılar, söz konusu kişinin Whiteman Hava Üssü ve başka bir üssün yakınlarında fotoğraf çektiğinin gözlemlendiğini belirtiyor. Yetkililer, görüntülerin ABD yasaları uyarınca koruma altında olan altyapı ve tesisleri içerdiğini iddia ediyor.

#4
Foto - Hava üssünde Çinli casus paniği: Herkesten sır gibi saklanan savaş uçağını fotoğraflarken yakalandı

Adalet Bakanlığı açıklamasında sanığın “bilerek ve yasa dışı bir şekilde hayati önem taşıyan askeri tesisleri ve teçhizatı izinsiz fotoğrafladığı” belirtildi. Yapılan şikayette ilk olarak 2 Aralık 2025 tarihinde Whiteman Hava Kuvvetleri Üssü Özel Soruşturma Ofisi’nin (AFOSI), askeri tesisin çevresinde Massachusetts plakalı şüpheli bir minibüsle ilgili bir ihbarı araştırdığı iddia edildi. Bu bağlamda ABD Hava Kuvvetleri devriye ekipleri soruşturma için bölgeye gönderildi ve B-2 Spirit uçağını gözlemlemek için orada olduğunu belirten Wu ile karşılaşıldı. Devriye ekiplerinin Wu’ya askeri tesisin fotoğrafını çekmesine veya video kaydı yapmasına izin verilmediği de bildirilmekte.

#5
Foto - Hava üssünde Çinli casus paniği: Herkesten sır gibi saklanan savaş uçağını fotoğraflarken yakalandı

Ancak ertesi gün AFOSI’ye aynı minibüsün Whiteman Hava Kuvvetleri Üssü’nün çevre çitinde tekrar görüldüğü bildirildi. AFOSI ajanları soruşturma yapmak üzere bölgeye gitti ve Wu ile tekrar temasa geçti. Wu, B-2 Spirit uçağının videolarını ve Whiteman’ın çevre çitinin, bir kapının ve askeri teçhizatın çok sayıda fotoğrafını çektiğini itiraf etti. Ayrıca Wu’nun soruşturmacılara telefonunu gösterdiği ve telefonda Wu’nun kaydettiği Whiteman Hava Kuvvetleri Üssü ve askeri teçhizatın görüntüleri yer aldığı belirtilmekte.

#6
Foto - Hava üssünde Çinli casus paniği: Herkesten sır gibi saklanan savaş uçağını fotoğraflarken yakalandı

The Avionist tarafından yapılan habere göre toplamda Wu’nun çektiğini itiraf ettiği 18 görüntü ve video incelendi. Wu ayrıca başka bir ABD Hava Kuvvetleri üssünün ve askeri uçaklarının da fotoğraflarını çektiğini itiraf etti. Yetkililer, fotoğrafların paylaşılıp paylaşılmadığı, iletilip iletilmediği veya yerel olarak saklanıp saklanmadığı konusunda bilgi vermedi; ayrıca olayın daha geniş kapsamlı bir istihbarat toplama faaliyetini içerip içermediği de açıklanmadı.

#7
Foto - Hava üssünde Çinli casus paniği: Herkesten sır gibi saklanan savaş uçağını fotoğraflarken yakalandı

Amerika Birleşik Devletleri’nde, kamu arazilerinden askeri tesislerin fotoğraflanmasının genellikle yasal ve koruma altında olduğunu ve kendi başına bir suç teşkil etmediğini belirtmekte fayda var. Hava üslerinin yakınında uçak gözlemi ve fotoğrafçılığı, izinsiz giriş olmadığı ve başka yasaların ihlal edilmediği sürece, uzun zamandır yerleşik ve büyük ölçüde kabul görmüş bir uygulamadır. Hukuki süreç ilerledikçe, fotoğraflananların ne olduğu, faaliyetin ne kadar sürdüğü ve soruşturmacıların eylemlerin münferit mi yoksa daha geniş bir bireyler ağını içeren daha büyük bir çabanın parçası mı olduğuna inandıkları konusunda ek ayrıntılar ortaya çıkabilir. Şimdilik, bu dava, her yerde uydu görüntülerinin bulunduğu bir çağda bile, askeri tesislerin (veya yakınlarının) yer üstü fotoğraflarının hassas olmaya devam ettiğini ve belirli koşullar altında hala yasal sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha hatırlatıyor.

