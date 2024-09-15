İşte bu senenin en ucuz balığı

Palamudun göç balığı olduğuna dikkati çeken balıkçı Mehmet Örseloğlu, “Palamut göç balığı, ne olacağı belli olmaz. Yarın baktın daha bol olur. Bir baktın ki, yarın hiç olmaz. Bu balık denizde en hızlı giden hayvanlardan bir tanesi. Buna şimdi biz tam karar kestiremeyiz. En ucuz besin palamuttur. Bir palamuttan tava ya da buğulama yaptığın zaman 3-4 kişi yiyor” diye konuştu.