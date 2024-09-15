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Yaşam
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İşte bu senenin en ucuz balığı

2024-09-15 11:04:52
İşte bu senenin en ucuz balığı

1 Eylül itibariyle balık av yasağı sona erdi. Tezgahlarda ise bu sene palamut bolluğu yaşanıyor. İşte, güncel palamut fiyatı...

1
#1
Foto - İşte bu senenin en ucuz balığı

Karadeniz'de av yasağının sona ermesi ile tezgahlarda balık bereketi devam ediyor. Trabzon’da denize açılan balıkçıların ağları, palamutla doluyor.

#2
Foto - İşte bu senenin en ucuz balığı

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağlarıyla avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül'de sona erdi. Karadeniz'de yeni sezon için hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, 'Vira bismillah' diyerek denize açıldı.

#3
Foto - İşte bu senenin en ucuz balığı

Sezonun ilk haftalarında ağlara en çok takılan balık palamut oldu. Tanesi 1 kiloya kadar ulaşan palamutlar, tezgahlarda 75 liradan yer aldı. Trabzon'da tezgahlarda istavritin kilosu 75, barbun 200, çupra 250, somon 200, levrek 250, mezgit 100 ve hamsi 200 liradan satışa sunuluyor.

#4
Foto - İşte bu senenin en ucuz balığı

Palamut bolluğu yaşandığını belirten balıkçı Gökmen Aydın, "Balıklarda şu an durum fena değil. 50-75 liraya palamut var. Şu anda fiyatlar normal. Gıda olarak şu an balık ucuz. Kimse demesin ki, balık pahalıdır. Tavuk 175 lira, etin kilosu 450 lira. Vatandaş balık yesin. Tavuğa, ete para verene kadar balığa versin daha karlıdır. Balık çeşitleri; istavrit, çinekop, hamsi var. Şu an fiyatları güzel” dedi.

#5
Foto - İşte bu senenin en ucuz balığı

Palamudun göç balığı olduğuna dikkati çeken balıkçı Mehmet Örseloğlu, “Palamut göç balığı, ne olacağı belli olmaz. Yarın baktın daha bol olur. Bir baktın ki, yarın hiç olmaz. Bu balık denizde en hızlı giden hayvanlardan bir tanesi. Buna şimdi biz tam karar kestiremeyiz. En ucuz besin palamuttur. Bir palamuttan tava ya da buğulama yaptığın zaman 3-4 kişi yiyor” diye konuştu.

#6
Foto - İşte bu senenin en ucuz balığı

Balık almaya gelen müşteri Yakup İski de "Fiyatlar benim için çok uygun. Bu fiyata bu palamut biraz zor bulunur. Haftada iki kere, üç kere alırım. Yani iki gün arayla yerim” dedi.

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