2023-01-24 07:44:55 Bilim insanları ağızları açık bıraktı! Dünya'nın çekirdeğinin yönü değişti
Nature Geoscience dergisinde pazartesi günü yayımlanan araştırmaya göre, Plüton büyüklüğünde sıcak bir demir topu andıran "Dünya'nın iç çekirdeği, artık gezegenle aynı yönde dönmüyor ve hatta tam tersi yönde dönüyor" olabilir. Yüzeyin yaklaşık 5 bin km altında "gezegen içindeki gezegen", sıvı metal dış çekirdeğin içinde yüzdüğü için bağımsız olarak dönebiliyor. İç çekirdeğin dönüş şekli bilim insanları arasında tartışma konusu olduğundan son araştırmanın da yine bilim dünyasında tartışmaya neden olması bekleniyor. Zira iç çekirdekle ilgili bilinenler oldukça sınırlı.