Bilim insanları ağızları açık bıraktı! Dünya'nın çekirdeğinin yönü değişti

Bazı uzmanlar ise söz konusu bulgularla ilgili temkinli olduklarını ifade ederek, farklı teorilere işaret etti ve Dünya'nın merkezi hakkında pek çok gizemin devam ettiği uyarısında bulundu. Kaliforniya Üniversitesi'nden sismolog John Vidale, "Bilim insanlarının çok fazla veri kullanarak yaptığı çok dikkatli bir çalışma. Ancak bence modellerin hiçbiri tüm verileri çok iyi açıklamıyor." değerlendirmesinde bulundu. Kaynak: euronews