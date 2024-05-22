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Spor
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İşte bu beklenmiyordu! Arda Turan Galatasaray'ın yıldızını alıyor! Şaşırtan hamlesini yapıyor…

2024-05-22 13:31:04
İşte bu beklenmiyordu! Arda Turan Galatasaray'ın yıldızını alıyor! Şaşırtan hamlesini yapıyor…

Son dakika haberleri: TFF 1. Lig'de şampiyon olan Arda Turan'ın takımı Eyüpspor, önümüzdeki sezonda Süper Lig'de mücadele edecek. Kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvayan Eyüpspor, Arda Turan'ın da onayıyla ilk hamlesini yapmaya hazırlanıyor. Eyüpspor'un Galatasaray'ın yıldızı için girişimlere başladığı ve oyuncuyla iletişime geçtiği ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

#1
Foto - İşte bu beklenmiyordu! Arda Turan Galatasaray'ın yıldızını alıyor! Şaşırtan hamlesini yapıyor…

TFF 1. Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Eyüpspor, önümüzdeki sezonda Süper Lig'de mücadele edecek. Teknik direktör Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor, kadrosunu güçlendirmek adına yeni hamleler yapmaya hazırlanıyor. Eyüpspor'un ilk transferi belli oluyor...

#2
Foto - İşte bu beklenmiyordu! Arda Turan Galatasaray'ın yıldızını alıyor! Şaşırtan hamlesini yapıyor…

Trendyol Süper Lig'de şampiyon bu hafta belli olacak. Haftanın maçında Galatasaray deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak. Cimbom'un şampiyonluğu için beraberlik yetiyor. Fenerbahçe ise evinde İstanbulspor'u yenerek Konyaspor'un da Galatasaray karşısında galip gelmesini bekleyecek.

#3
Foto - İşte bu beklenmiyordu! Arda Turan Galatasaray'ın yıldızını alıyor! Şaşırtan hamlesini yapıyor…

Şampiyonluk için sahaya çıkacak olan Cimbom'da aynı zamanda transfer hareketliliği yaşanıyor. 1. Lig şampiyonu Eyüpspor, Galatasaray'ın yıldızına talip oldu.

#4
Foto - İşte bu beklenmiyordu! Arda Turan Galatasaray'ın yıldızını alıyor! Şaşırtan hamlesini yapıyor…

Kadrosunu güçlü bir hale getirmek isteyen Eyüpspor yönetimi, Galatasaray'ın yıldızı için kulüple iletişime geçti.

#5
Foto - İşte bu beklenmiyordu! Arda Turan Galatasaray'ın yıldızını alıyor! Şaşırtan hamlesini yapıyor…

Arda Turan'ın onayıyla transfer için kolları sıvayan yönetim, şartları zorlayacak ve ilk transferini yapacak. İşte Eyüpspor'un talip olduğu o oyuncu...

#6
Foto - İşte bu beklenmiyordu! Arda Turan Galatasaray'ın yıldızını alıyor! Şaşırtan hamlesini yapıyor…

Sezon sonunda Basel'den sarı-kırmızılılara geri dönmesi beklenen Yusuf Demir'e Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor talip oldu. Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da fazla forma şansı bulamayan ve yaz aylarında İsviçre ekibi Basel'e kiralık olarak giden Yusuf Demir, burada da çok fazla forma şansı bulamadı.

#7
Foto - İşte bu beklenmiyordu! Arda Turan Galatasaray'ın yıldızını alıyor! Şaşırtan hamlesini yapıyor…

Akşam'ın haberine göre, beklentileri karşılayamayan Yusuf için Basel'in herhangi bir hamlede bulunmayacağı ve sezon sonu Galatasaray'a geri döneceği öğrenildi.

#8
Foto - İşte bu beklenmiyordu! Arda Turan Galatasaray'ın yıldızını alıyor! Şaşırtan hamlesini yapıyor…

Eyüpspor, 20 yaşındaki Yusuf Demir için Galatasaray ile görüşme yaptı.

#9
Foto - İşte bu beklenmiyordu! Arda Turan Galatasaray'ın yıldızını alıyor! Şaşırtan hamlesini yapıyor…

Yönetimin, ilk teklifi yapması bekleniyor.

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