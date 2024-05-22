2024-05-22 13:31:04 İşte bu beklenmiyordu! Arda Turan Galatasaray'ın yıldızını alıyor! Şaşırtan hamlesini yapıyor…
Son dakika haberleri: TFF 1. Lig'de şampiyon olan Arda Turan'ın takımı Eyüpspor, önümüzdeki sezonda Süper Lig'de mücadele edecek. Kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvayan Eyüpspor, Arda Turan'ın da onayıyla ilk hamlesini yapmaya hazırlanıyor. Eyüpspor'un Galatasaray'ın yıldızı için girişimlere başladığı ve oyuncuyla iletişime geçtiği ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...