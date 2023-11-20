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İşte Ayder Yaylası'nın yeni hali

2023-11-20 12:06:59
İşte Ayder Yaylası'nın yeni hali

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin önemli turizm merkezleri arasında yer alan Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası, yapılan kentsel dönüşüm çalışmaları yeni turizm sezonu öncesinde hazır olacak.

#1
Foto - İşte Ayder Yaylası'nın yeni hali

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde bin 350 rakımdaki dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda kentsel dönüşüm çalışmalarında sona doğru gelindi. Tamamlandığında 1600 araçlık olacak olan çevreci otoparkından yörenin mimarisine uygun inşa edilen yapılara kadar yaylanın görünümü değişirken, betonlaşmış eski görüntüsünden eser kalmadı.

#2
Foto - İşte Ayder Yaylası'nın yeni hali

Ayder Yaylasında yapılan kentsel dönüşüm çalışmaları yeni turizm sezonu öncesinde tamamlanmış olacak. Çevreci otoparkında tamamlanmasıyla beraber Ayder yaylası tamamen yayalara kalacak.

#3
Foto - İşte Ayder Yaylası'nın yeni hali

Yapılan otopark sayesinde Ayder yaylasında sadece yayaların gezeceğini belirten TOKİ uzmanı Mustafa Levent Gedikli, “Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Ayder yenilme ve koruma projesi çerçevesinde 3 farklı bölgede yapmış olduğumuz imalatlardan 2 tanesini bitirmiş durumdayız. Devam eden Otopark projemizde bu yıl sonu itibari ile bitimini öngörmekteyiz. Özellikle yaz aylarında buraya gelen yerli ve yabancı turistlerin oluşturduğu trafik yoğunluğunun önüne geçmek için otoparkı yapma zorunluluğu doğmuştur. Otoparkımız Ayder’e gelmeden 2 yol arasında, eğimli bir arazide tasarlanmış ve yapılmıştır. Üzeri tamamen doğal bitki örtüsüyle kaplanmış olup tamamen çevreci bir otoparktır. Otoparkımızda insanlar araçlarıyla geldikleri zaman buradan elektrikli otobüslerle Ayder içerisine servisleri yapılacak. Gezileri bittikten sonra tekrardan aynı araçlarla otoparka getirilecekler. Biz bu şekilde Ayder’i yayalaştırıyoruz diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

#4
Foto - İşte Ayder Yaylası'nın yeni hali

Turizm sezonu başlamadan çalışmaların tamamlanacağını ifade eden Gedikli, “Konaklama birimleri 6 adet olup, 2’si tamam 4 tanesi natamam olarak yapılmıştır. Buradaki işletmelere teslimi yapılmıştır. Burada ayrıca 5 adet ahşap teras ve yürüme yolları ve 1 adet camdan yapılmış terasımız mevcuttur. İmalatları tamamlanmış olup ziyaretçilere açılmıştır.

#5
Foto - İşte Ayder Yaylası'nın yeni hali

Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi Ayder’i tekrardan eski haline getirmek için başlatmış olduğumuz çalışmalar 2024 yılında turizm sezonu gelmeden tamamlamayı öngörmekteyiz. Buradaki konaklama birimleri burada yerel işletmelerin imara aykırı olarak yapılan binaların yıkılması şartıyla kendilerine apartlarımızı teslim etmiş durumdayız. Ayrıca 80 odalı otel bloğumuz mevcuttur. Bu otelin olduğu yerde daha önceden termal tesis ve imara aykırı irili ufaklı yapılar vardı. Biz bunları yıkarak onların yerine tamamen doğal ve yöre mimarisine uygun bir tesis inşaat ettik. Bu projemizi de tamamlamış bulunmaktayız” diye konuştu.

#6
Foto - İşte Ayder Yaylası'nın yeni hali

Kentel dönüşüm çalışmalarının ardından Ayder yaylasının daha da güzelleştiğini söyleyen Erol Çakır, “Son değişimlerden sonra gayet oturaklı görünmeye başladı. Eskiye göre daha güzel duruyor. Gayet güzel ve hoş olmuş. Biraz daha düzenli oldu. Trafik burada büyük bir problem. Sadece araç bırakmak değil, gidiş gelişlerde de çok sıkıntılar yaşanıyor” şeklinde konuştu.

#7
Foto - İşte Ayder Yaylası'nın yeni hali

Rize’ye ilk kez gelen Hira Macit ise “İstanbul’dan geliyoruz. Rize’ye ilk defa geldik. Doğal bir yaşam ortamı burası. Kartpostal gibi bir yer” dedi.

#8
Foto - İşte Ayder Yaylası'nın yeni hali

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