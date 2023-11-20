İşte Ayder Yaylası'nın yeni hali

Yapılan otopark sayesinde Ayder yaylasında sadece yayaların gezeceğini belirten TOKİ uzmanı Mustafa Levent Gedikli, “Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Ayder yenilme ve koruma projesi çerçevesinde 3 farklı bölgede yapmış olduğumuz imalatlardan 2 tanesini bitirmiş durumdayız. Devam eden Otopark projemizde bu yıl sonu itibari ile bitimini öngörmekteyiz. Özellikle yaz aylarında buraya gelen yerli ve yabancı turistlerin oluşturduğu trafik yoğunluğunun önüne geçmek için otoparkı yapma zorunluluğu doğmuştur. Otoparkımız Ayder’e gelmeden 2 yol arasında, eğimli bir arazide tasarlanmış ve yapılmıştır. Üzeri tamamen doğal bitki örtüsüyle kaplanmış olup tamamen çevreci bir otoparktır. Otoparkımızda insanlar araçlarıyla geldikleri zaman buradan elektrikli otobüslerle Ayder içerisine servisleri yapılacak. Gezileri bittikten sonra tekrardan aynı araçlarla otoparka getirilecekler. Biz bu şekilde Ayder’i yayalaştırıyoruz diyebiliriz” ifadelerini kullandı.