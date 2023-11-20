İşte Ayder Yaylası'nın yeni hali

Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi Ayder’i tekrardan eski haline getirmek için başlatmış olduğumuz çalışmalar 2024 yılında turizm sezonu gelmeden tamamlamayı öngörmekteyiz. Buradaki konaklama birimleri burada yerel işletmelerin imara aykırı olarak yapılan binaların yıkılması şartıyla kendilerine apartlarımızı teslim etmiş durumdayız. Ayrıca 80 odalı otel bloğumuz mevcuttur. Bu otelin olduğu yerde daha önceden termal tesis ve imara aykırı irili ufaklı yapılar vardı. Biz bunları yıkarak onların yerine tamamen doğal ve yöre mimarisine uygun bir tesis inşaat ettik. Bu projemizi de tamamlamış bulunmaktayız” diye konuştu.