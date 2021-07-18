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Dünya
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İşte Almanya'nın son hali... Felakete böyle uyandılar

2021-07-18 12:09:14
İşte Almanya'nın son hali... Felakete böyle uyandılar

Almanya ve Belçika'da halk, yaşadıkları yerlerin çamurla kaplanmasının ardından harekete geçti.

#1
Foto - Batı Avrupa'da etkisini gösteren sel felaketi, Almanya'da en az 156, Belçika ise 20 ölüme neden oldu.

Batı Avrupa'da etkisini gösteren sel felaketi, Almanya'da en az 156, Belçika ise 20 ölüme neden oldu.

#2
Foto - Kurtarma ekipleri kayıpları aramaya devam ederken, hasarın boyutu netleşiyor.

Kurtarma ekipleri kayıpları aramaya devam ederken, hasarın boyutu netleşiyor.

#3
Foto - Sel ve toprak kayması sonucu araçlar enkaz altında kaldı, birçok ev kullanılamaz hale geldi.

Sel ve toprak kayması sonucu araçlar enkaz altında kaldı, birçok ev kullanılamaz hale geldi.

#4
Foto - TEMİZLİK BAŞLADI İsviçre, Avusturya, Lüksemburg ve Hollanda'da da etkili olan yağışın ardından çamur temizleme çalışması başladı. Almanya ve Belçika'da meydana gelen sellerden en çok etkilenen bölgelerde yaşayanlar, sular çekilmeye başlayınca mahallelerini temizlemek için harekete geçti.

TEMİZLİK BAŞLADI İsviçre, Avusturya, Lüksemburg ve Hollanda'da da etkili olan yağışın ardından çamur temizleme çalışması başladı. Almanya ve Belçika'da meydana gelen sellerden en çok etkilenen bölgelerde yaşayanlar, sular çekilmeye başlayınca mahallelerini temizlemek için harekete geçti.

#5
Foto - BÖLGEDE HASAR BÜYÜK Almanya'nın Renanya-Palatina eyaletine bağlı Bad Neuenahr kasabasında halk, çamur birikintilerini ve enkazı kaldırmaya başladı.

BÖLGEDE HASAR BÜYÜK Almanya'nın Renanya-Palatina eyaletine bağlı Bad Neuenahr kasabasında halk, çamur birikintilerini ve enkazı kaldırmaya başladı.

#6
Foto - BBC'nin haberine göre, şehirdeki birçok işletme ve geçim kaynağı ortadan kalkmış durumda. Elektrik ve gaz kesintisi devam ederken, iletişim hatlarının tahrip olduğu kaydedildi.

BBC'nin haberine göre, şehirdeki birçok işletme ve geçim kaynağı ortadan kalkmış durumda. Elektrik ve gaz kesintisi devam ederken, iletişim hatlarının tahrip olduğu kaydedildi.

#7
Foto - Michael Lang adlı işletmeci,

Michael Lang adlı işletmeci, "Her şey tamamen yıkıldı, manzarayı tanıyamıyorsun." dedi.

#8
Foto - SU SEVİYESİ YÜKSEK Fırıncı Gregor Degen, çamur ve moloz yığınlarını temizlemek için bir grup komşuyu bir araya getirdiğini söyledi.

SU SEVİYESİ YÜKSEK Fırıncı Gregor Degen, çamur ve moloz yığınlarını temizlemek için bir grup komşuyu bir araya getirdiğini söyledi.

#9
Foto - Selden sonraki gün işe gitmeye hazır olduğunu belirten Dregen, fakat su seviyesinin çok yüksek olduğunu ifade etti.

Selden sonraki gün işe gitmeye hazır olduğunu belirten Dregen, fakat su seviyesinin çok yüksek olduğunu ifade etti.

#10
Foto - SU ALTINDA KALAN ARAÇLAR KONTROL EDİLİYOR Kuzey Ren-Vestfalya'da acil durum ekipleri, selin vurduğu B265 yolunda terk edilmiş araçları kaldırmaya başladı. İtfaiye sözcüsü Elmar Mettke, su altında kalan araçlarda ceset olup olmadığının kontrol edildiğini belirtti.

SU ALTINDA KALAN ARAÇLAR KONTROL EDİLİYOR Kuzey Ren-Vestfalya'da acil durum ekipleri, selin vurduğu B265 yolunda terk edilmiş araçları kaldırmaya başladı. İtfaiye sözcüsü Elmar Mettke, su altında kalan araçlarda ceset olup olmadığının kontrol edildiğini belirtti.

#11
Foto - Belçika ve şiddetli yağışın vurduğu diğer Avrupa ülkelerinde de sel sonrası temizlik çalışması yapıldı.

Belçika ve şiddetli yağışın vurduğu diğer Avrupa ülkelerinde de sel sonrası temizlik çalışması yapıldı.

#12
Foto - SORUMLUSU KÜRESEL ISINMA Avrupalı liderler, kıtada hayatı durma noktasına getiren sellerden iklim değişikliğini sorumlu tutuyor. Uzmanlar, küresel ısınmanın sağanak yağış olasılığını artırdığını söylüyor. Sanayi çağı başladığından beri dünya yaklaşık 1.2 derece ısındı.

SORUMLUSU KÜRESEL ISINMA Avrupalı liderler, kıtada hayatı durma noktasına getiren sellerden iklim değişikliğini sorumlu tutuyor. Uzmanlar, küresel ısınmanın sağanak yağış olasılığını artırdığını söylüyor. Sanayi çağı başladığından beri dünya yaklaşık 1.2 derece ısındı.

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