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Medya
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İşte AK Parti'nin İstanbul adayları! Tek tek açıkladı

2023-12-09 16:10:14
İşte AK Parti'nin İstanbul adayları! Tek tek açıkladı

 2024 yerel seçimlerine dair İstanbul ve Ankara'da AK Parti'nin aday belirleme süreci devam ederken, çeşitli isimler adaylık için kulislerde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İstanbul adayı belirleme sürecini yakından takip ettiği ve adayın özelliklerine odaklandığı ifade ediliyor. Aday profili belirlendikten sonra uygun adayların belirlenmesi bekleniyor. Konuyu köşesine taşıyan Akşam gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz, “Erdoğan, aday ismi açıkladığı gün, Ekrem İmamoğlu dönemi de bir daha açılmamak üzere kapanacak” dedi. Tayiz, yazısında şunları kaydetti:

#1
Foto - İşte AK Parti'nin İstanbul adayları! Tek tek açıkladı

“İstanbul için gözler AK Parti'nin açıklayacağı adayda. Ankara adayı da en az İstanbul kadar merak konusu. Ne var ki, bu iki şehir için de AK Parti ser verip sır vermiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yeniden İstanbul" diyerek, 31 Mart'ta öncelikli olarak bu şehre odaklanılacağını işaret etti.

#2
Foto - İşte AK Parti'nin İstanbul adayları! Tek tek açıkladı

AK Parti'de İstanbul için uzun süredir alttan alta bir adaylık yarışı zaten sürüyor. İsmi geçen çok sayıda aday var. İstekli olan çok sayıda isim var. İstanbul'u gönlünden geçirmeyen bir belediye başkanı zaten yok. Medyaya bakıldığında İstanbul'a talip olan isimleri rahatlıkla görebiliriz. Baştan söylemek gerekirse; AK Parti'nin çıkaracağı, MHP ve Cumhur ittifakı ortaklarının da destekleyeceği başkan adayı kim olursa olsun, CHP adayı Ekrem İmamoğlu'ndan çok daha büyük hizmetlere imza atacak kalitede olacağından şüphe yok. Belediyecilik işini AK Parti'den daha iyi yapacak tecrübeye, birikime sahip başka bir parti yok.

#3
Foto - İşte AK Parti'nin İstanbul adayları! Tek tek açıkladı

Partilerin genetik kodları adayların niteliklerini de belirler. CHP'li adayların şahsi becerileri ne kadar yüksek olursa olsun, iş belediyeciliğe geldiğinde CHP genetiğinin dışına çıkamıyorlar. Adayın kapasitesi burada o kadar da önemli değil; partilerin kadro, tecrübe ve birikimi hizmette ve belediye yönetiminde belirleyici oluyor.

#4
Foto - İşte AK Parti'nin İstanbul adayları! Tek tek açıkladı

Evet, AK Parti'de İstanbul için birçok aday ismi geçiyor; medyada, kulislerde çok sayıda kişinin ismi aday olarak dolaşıyor. 6 Şubat depremlerinde kendisini çalışkanlığıyla, hızlı çözüm üretme kabiliyetiyle gösteren Murat Kurum bu isimlerin başında geliyor. Tevfik Göksu, bitmek bilmez enerjisiyle, hatipliğiyle, belediyecilikteki tecrübesiyle kendisini kanıtlamış bir isim. Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, kentsel dönüşümü en iyi bilen isimlerden. İstanbul'a hakim bir isim. AK Part'nin aradığı aday profiline uyuyor. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da keza kendisini kanıtlamış bir isim. Adı kulislerde sık sık geçiyor. Eski Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu var. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı var. AK Part'nin İstanbul'da daha birçok liyakatlı belediye başkanı adayı bulunuyor.

#5
Foto - İşte AK Parti'nin İstanbul adayları! Tek tek açıkladı

Adı geçen bu isimlerin hemen hemen hepsi Ekrem İmamoğlu'ndan kat be kat daha fazla ve daha iyi bir şekilde İstanbul'a hizmet edebilir ve seçimlerde ipi göğüsleyebilir. Kabinede olan bakanlardan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Ali Yerlikaya'nın da adları aday olarak geçiyor. Eski içişleri bakanımız Süleyman Soylu'nun adını hem İstanbul hem Ankara için anketlerde sık sık görüyoruz. Doğrusu, kabinede görev alan isimlere ben pek ihtimal vermiyorum.

#6
Foto - İşte AK Parti'nin İstanbul adayları! Tek tek açıkladı

İstanbul'u en iyi bilen isim şüphesiz Cumhurbaşkanı Erdoğan. İstanbul aşkını canı gönülden yaşayan bir lider. Adayın belirlenmesinde gözler Erdoğan'da olacak. Kulislere göre de Erdoğan önce bir profil üzerinde çalışma yürütülmesini istemiş. Yani adayın kim olacağından önce nasıl biri olacağı üzerinde duruluyor. Sonra bu profile uyan adaylara doğru gidilecek. AK Parti teşkilat başkanlığının hazırlayıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacağı nihai çalışmanın ve raporun belirleyici olacağını söyleyelim. Erdoğan, aday ismi açıkladığı gün, Ekrem İmamoğlu dönemi de bir daha açılmamak üzere kapanacak.”

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