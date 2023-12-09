İşte AK Parti'nin İstanbul adayları! Tek tek açıkladı

AK Parti'de İstanbul için uzun süredir alttan alta bir adaylık yarışı zaten sürüyor. İsmi geçen çok sayıda aday var. İstekli olan çok sayıda isim var. İstanbul'u gönlünden geçirmeyen bir belediye başkanı zaten yok. Medyaya bakıldığında İstanbul'a talip olan isimleri rahatlıkla görebiliriz. Baştan söylemek gerekirse; AK Parti'nin çıkaracağı, MHP ve Cumhur ittifakı ortaklarının da destekleyeceği başkan adayı kim olursa olsun, CHP adayı Ekrem İmamoğlu'ndan çok daha büyük hizmetlere imza atacak kalitede olacağından şüphe yok. Belediyecilik işini AK Parti'den daha iyi yapacak tecrübeye, birikime sahip başka bir parti yok.