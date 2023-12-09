2023-12-09 16:10:14 İşte AK Parti'nin İstanbul adayları! Tek tek açıkladı
2024 yerel seçimlerine dair İstanbul ve Ankara'da AK Parti'nin aday belirleme süreci devam ederken, çeşitli isimler adaylık için kulislerde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İstanbul adayı belirleme sürecini yakından takip ettiği ve adayın özelliklerine odaklandığı ifade ediliyor. Aday profili belirlendikten sonra uygun adayların belirlenmesi bekleniyor. Konuyu köşesine taşıyan Akşam gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz, “Erdoğan, aday ismi açıkladığı gün, Ekrem İmamoğlu dönemi de bir daha açılmamak üzere kapanacak” dedi. Tayiz, yazısında şunları kaydetti: