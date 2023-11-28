İşte 7500 TL üstü alanların yeni emekli maaşı tablosu

Emekli kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı düzenlemesi geliyor. 2024 Ocak ayında 6 aylık enflasyon rakamlarının belli olması sonrası refah payı hariç emekli zammı kesinleşecek. Bakan Mehmet Şimşek emekliye zam düzenlemesi başta olmak üzere milyonların alım gücünü artıracak adımlar için bütçe sınırlarını sonuna kadar zorlayacak. SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı için emekliye zam düzenlemesi nasıl olacak? İşte hesaplanan rakamlara göre en düşük emekli maaşı dahil ek ödemeli kuruşu kuruşuna maaş tabloları...