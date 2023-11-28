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Ekonomi
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İşte 7500 TL üstü alanların yeni emekli maaşı tablosu

2023-11-28 14:02:50
İşte 7500 TL üstü alanların yeni emekli maaşı tablosu

Emekli kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı düzenlemesi geliyor. 2024 Ocak ayında 6 aylık enflasyon rakamlarının belli olması sonrası refah payı hariç emekli zammı kesinleşecek. Bakan Mehmet Şimşek emekliye zam düzenlemesi başta olmak üzere milyonların alım gücünü artıracak adımlar için bütçe sınırlarını sonuna kadar zorlayacak. SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı için emekliye zam düzenlemesi nasıl olacak? İşte hesaplanan rakamlara göre en düşük emekli maaşı dahil ek ödemeli kuruşu kuruşuna maaş tabloları...

#1
Foto - İşte 7500 TL üstü alanların yeni emekli maaşı tablosu

Emekliye zam düzenlemesi ile 16,9 milyon vatandaşın alım gücü artacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek emekli zammı başta olmak üzere asgari ücret ve memur zammı için bütçe çalışmalarını gerçekleştiriyor. Yeni yılda emekli kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı için 2 düzenleme yapılacak.

#2
Foto - İşte 7500 TL üstü alanların yeni emekli maaşı tablosu

HEM KÖK MAAŞI ARTACAK HEM DE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YENİDEN BELİRLENECEK Reel alım gücünü artırmak için birinci önceliği 'Tek haneli enflasyon' olarak belirleyen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2024 Ocak ayında emekli kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı için yapılacak 2 düzenleme için bütçe çalışmalarını gerçekleştiriyor.

#3
Foto - İşte 7500 TL üstü alanların yeni emekli maaşı tablosu

Bakan Şimşek, asgari ücret, emekli ve memur zamlarıyla vatandaşların alım gücü artsa bile enflasyon düşmeden kalıcı refah artışı olmayacağı düşüncesiyle; koordineli para ve maliye politikalarıyla enflasyonu kontrol almayı hedefliyor.

#4
Foto - İşte 7500 TL üstü alanların yeni emekli maaşı tablosu

Merkez Bankası Kasım ayında politika faizini yüzde 40 düzeyine çıkararak sıkı para politikasında kararlı olduğunu mesajını piyasalara verdi. 500 baz puanlık artış ile Gaye Erkan'ın göreve gelmesiyle 3150 baz puan faiz artırımı gerçekleşmiş oldu.

#5
Foto - İşte 7500 TL üstü alanların yeni emekli maaşı tablosu

TL REEL GETİRİ PATİKASINA GİRDİ 2024 yılı enflasyon tahmini yüzde 36 düzeyinde olurken son yapılan faiz artırımı ile TL reel getiri patikasına giriş yaptı. Bununla beraber döviz kurunun enflasyon üzerindeki baskısı minimize olurken, KKM'den TL mevduata geçişler hızlandı.

#6
Foto - İşte 7500 TL üstü alanların yeni emekli maaşı tablosu

ENFLASYON AYLIK BAZDA DÜŞÜŞÜNÜ SÜRDÜRÜYOR Ekonomide sıkı para ve koordineli maliye politikası adımlarıyla enflasyon aylık bazda düşüşünü sürdürüyor. Temmuz ayında yüzde 9,49 olan aylık enflasyon Ağustos'ta 9,09 oldu. Eylül ayında düşüş hızlanarak yüzde 4,75 seviyesi görüldü. Kasım'da ise bu rakam yüzde 3,43 olarak kayıtlara geçti.

#7
Foto - İşte 7500 TL üstü alanların yeni emekli maaşı tablosu

TÜRKİYE'NİN EMEKLİ TABLOSU EYT düzenlemesi sonrası yaklaşık 2 milyon kişi emekli maaşı almaya hak kazandı. Bununla beraber çalışan veya çalışmayan SSK ve Bağ-Kur emeklileri 14,2 milyonu aştı. Memur emeklisi sayısı da 2,7 milyon civarında bulunuyor. Tüm rakamlar beraber değerlendirildiğinde Türkiye'de emekli sayısı yaklaşık 17 milyon oldu.

#8
Foto - İşte 7500 TL üstü alanların yeni emekli maaşı tablosu

Sigortalılık süresi ve prim şartını tamamlamayan 2,5 milyonu aşkın EYT'linin bu şartları yerine getirmesiyle beraber emekli sayısı daha da artacak. Bu nedenle bütçe çalışmalarında Hazine ve Maliye Bakanı mali dengeyi bozmayacak şekilde ince eleyip sık dokuyor.

#9
Foto - İşte 7500 TL üstü alanların yeni emekli maaşı tablosu

BAŞKAN ERDOĞAN EMEKLİ ZAMMI İÇİN PAROLAYI BELİRLEDİ Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bakan Vedat Işıkhan'a gerekli teknik çalışmayı tamamlaması yönünde, Bakan Şimşek'e de bütçe sınırlarının emekliler için sonuna kadar zorlanması talimatını verdi. Erdoğan, Ocak zammı için parolayı 'Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek' olarak belirledi.

#10
Foto - İşte 7500 TL üstü alanların yeni emekli maaşı tablosu

OCAK AYI MEMUR TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI YÜZDE 15 Yaklaşık 6 milyon memur ve emeklisi ile 2,4 milyon sosyal destek ödemesi alan vatandaşı doğrudan ilgilendiren toplu sözleşme zammı Ocak ayında yüzde 15 olacak. Memurlar, toplu sözleşmenin yanında enflasyon farkını maaşlarına yansımış bir şekilde görecek.

#11
Foto - İşte 7500 TL üstü alanların yeni emekli maaşı tablosu

MEMUR ZAMMI DOĞRUDAN 8,4 MİLYON VATANDAŞI İLGİLENDİRİYOR Memur zam oranı 3,7 milyon memuru, 2,7 milyon memur emeklisini ve 2,4 milyon sosyal destek ödemesi alan vatandaşı ilgilendiriyor. Bilindiği üzere 65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı gibi sosyal destek ödemeleri doğrudan memur zammı ile belirleniyor. Memur zammı Ocak döneminde emekli refah payı için de önemli bir referans değer olarak masada olacak.

#12
Foto - İşte 7500 TL üstü alanların yeni emekli maaşı tablosu

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR? Memurlar her yıl Ocak-Temmuz döneminde tıpkı SSK, Bağ-Kur emeklileri gibi zam alıyor. Burada SSK ve Bağ-Kur emeklileri doğrudan 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alırken, memur zammı hesaplamasında işin içine toplu sözleşme giriyor.

#13
Foto - İşte 7500 TL üstü alanların yeni emekli maaşı tablosu

Bir önceki dönem verilen toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyon oranı memur enflasyon farkı olurken, burada yeni dönemin toplu sözleşme zammı ilave edilerek nihai memur zam oranı hesaplanıyor.

#14
Foto - İşte 7500 TL üstü alanların yeni emekli maaşı tablosu

Bilindiği üzere SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları her yıl Ocak ve Temmuz döneminde olmak üzere 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor. Bu oran doğrudan kök maaşlara yansıyor.

#15
Foto - İşte 7500 TL üstü alanların yeni emekli maaşı tablosu

MERKEZ BANKASI'NIN 6 AYLIK ENFLASYON ORANI TAHMİNİ YÜZDE 37,76 Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan'ın 2023'ün son enflasyon raporu sunumunda yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65 oldu. Buna göre 6 aylık enflasyon oranı beklentisi de yüzde 37,76 oldu. Bu oran refah payı hariç emekli maaşı zammını ifade ediyor.

#16
Foto - İşte 7500 TL üstü alanların yeni emekli maaşı tablosu

Burada her şey beklentilere göre ilerlerse yüzde 29,96'lık bir memur enflasyon farkı oluşacak. Bu rakama yüzde 15'lik toplu sözleşme zammı ile yeniden hesaplandığında yüzde 49,46'lık bir zam oranı söz konusu olacak.

#17
Foto - İşte 7500 TL üstü alanların yeni emekli maaşı tablosu

Merkez Bankası'nın yüzde 65'lik öngörüsünün gerçekleşmesi durumunda zam oranları aşağıdaki gibi hesaplandı: 6 aylık enflasyon oranı yüzde 37,76 Refah payı hariç 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37,76 6 aylık memur enflasyon farkı yüzde 29,96 Memur toplu sözleşme zammı yüzde 15 6 aylık memur zammı yüzde 49,46

#18
Foto - İşte 7500 TL üstü alanların yeni emekli maaşı tablosu

MEMUR ZAMMI REFERANS OLACAK: EMEKLİYE REFAH PAYI MASADA Hesaplamalara dikkatle bakıldığında memur zammı, 6 aylık enflasyon rakamının 10-12 puan daha üzerinde olacak. Emeklilerin zam oranının memurların altında kalmaması için bütçe çalışması gerçekleşiyor. Burada SSK ve Bağ-Kur emeklisi için doğrudan kök maaşlara yansıyacak 5-10 puanlık bir refah payı masada bulunuyor. Kabaca emekli zammı için yüzde 40, 45 ve 50 oranı gündeme gelecek.

#19
Foto - İşte 7500 TL üstü alanların yeni emekli maaşı tablosu

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 10 BİN TL'Yİ AŞACAK 2022 Aralık ayında 3500 TL olan en düşük emekli maaşı 2023 yıl başında önce 5500 TL'ye ardından ara zam ile 7500 TL'ye yükseltildi. Böylece emeklilerin taban aylığındaki artış 1 yılda yüzde 114'ü aştı.

#20
Foto - İşte 7500 TL üstü alanların yeni emekli maaşı tablosu

#21
Foto - İşte 7500 TL üstü alanların yeni emekli maaşı tablosu

EMEKLİ ZAMMI İÇİN SON KARARI BAŞKAN ERDOĞAN VERECEK Burada nihai rakam bütçe çalışmaları sonrasında ortaya çıkacak. Bakan Şimşek çalışmayı Başkan Erdoğan'ın onayına sunacak ve karar alınacak.

#22
Foto - İşte 7500 TL üstü alanların yeni emekli maaşı tablosu

EMEKLİLERE YÜZDE 4'LÜK EK ÖDEME VAR Refah payı hariç beklenen enflasyon rakamlarıyla örnek bir hesap yapacak olursak; 10.000 TL kök maaşı olan bir vatandaşın maaşı refah payı hariç yüzde 37,76'lık hesaplanan rakamlara göre 13.776 TL'ye yükselecek. Bu rakama yüzde 4'lük ek ödeme ilave edilecek ve emekli vatandaş hesabında 14.327 TL'yi görecek.

#23
Foto - İşte 7500 TL üstü alanların yeni emekli maaşı tablosu

Burada emekli maaşları hesaplanırken, önce kök maaşa zam oranı uygulanıyor ardından yüzde 4'lük bir ek ödeme ilave ediliyor. Örneğin refah payı ile beraber yüzde 50'lik zam oranının gerçekleşmesi ve en düşük emekli maaşının 10 bin TL olması durumunda emekli maaşı tablosu şöyle olacak:

#24
Foto - İşte 7500 TL üstü alanların yeni emekli maaşı tablosu

Örneğin refah payı ile beraber yüzde 50'lik zam oranının gerçekleşmesi ve en düşük emekli maaşının 10 bin TL olması durumunda emekli maaşı tablosu görsellerdeki gibi olacak:

#25
Foto - İşte 7500 TL üstü alanların yeni emekli maaşı tablosu

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