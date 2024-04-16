  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim
6
İşte 2024 öğretmen atama takvimi

2024-04-16 07:54:00
İşte 2024 öğretmen atama takvimi

Öğretmen atama 2024 yılı tarihleri için geri sayım başladı. Bugün toplanan kabineyle birlikte gündeme gelen MEB atamaları için gözler Bakan Yusuf Tekin'de. Bu yıl hangi branştan kaç bin kişinin atanacağına yönelik araştırmalar hız kazandı. Adaylar, yeni öğretmen ataması ne zaman, branş ve kontenjanlar belli oldu mu sorularına yanıt arıyor. Okul Öncesi, Türkçe, Matematik, Sınıf Öğretmenliği gibi birçok branşta sorgulamalar devam ediyor. Peki; Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen atama takvimi açıklandı mı? İşte, detaylar...

#1
Foto - İşte 2024 öğretmen atama takvimi

Geçtiğimiz yıl mayıs ayında tam 45 bin öğretmen ataması gerçekleşmişti. Branş tablosunda tam 7 bin 878 kontenjan ile sınıf öğretmenliği dikkat çekmişti. MEB öğretmen atama takvimi 2024 bu noktada en çok araştırılanlar arasında. Bakan Tekin ve Başkan Erdoğan'ın açıklamaları takip ediliyor. Peki; bu yıl öğretmen atama ne zaman?

#2
Foto - İşte 2024 öğretmen atama takvimi

KABİNE BUGÜN TOPLANIYOR! Başkan Erdoğan'ın liderliğinde 16 Nisan günü toplanan Bakanlar Kurulu'nda öğretmen atamasına ilişkin görüşme olup olmayacağı merak ediliyor. Öncelikli beklenen öğretmen atama takvimi ardından branş ve kontenjanlara yönelik gözler MEB'de olacak.

#3
Foto - İşte 2024 öğretmen atama takvimi

ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN 2024? 2024 yılında yapılacak öğretmen atamasının ilişkin tarih henüz kesinleşmedi. Takvimin önümüzdeki haftalarda belli olması bekleniyor. Konuya dair Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklaması şöyleydi:

#4
Foto - İşte 2024 öğretmen atama takvimi

"2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız. Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir. Ondan sonra da bize tahsis edilecek atama sayısına göre, biz de oturup branş bazlı olarak dağılımını yapacağız."

#5
Foto - İşte 2024 öğretmen atama takvimi

BRANŞ VE KONTENJANLAR HAKKINDA Yeni öğretmen atamasının branş ve kontenjanları belli olmamakla birlikte geçtiğimiz yıl Mayıs ayında gerçekleşen 45 bin öğretmen atamasında dikkat çeken branşlar şöyleydi: • Sınıf öğretmenliği: 7 bin 878 kontenjan • Rehberlik: 3 bin 604 • Okul öncesi öğretmenliği: 3 bin 269 • İlköğretim matematik: 2 bin 656 • Din kültürü ve ahlâk bilgisi: 2 bin 604

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Muhteşem anlar! Aselsan ilk kez paylaştı: Sesi aç!
Teknoloji

Muhteşem anlar! Aselsan ilk kez paylaştı: Sesi aç!

Aselsan, 'Milli teknolojinin yalın sesine kulak ver' ifadeleriyle yerli ve milli teknolojinin gürültüden arındırılmış en net seslerini içere..
İran'dan savaş ilanı gibi açıklama!
Dünya

İran'dan savaş ilanı gibi açıklama!

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Ebulfazl Şikarçi, ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'ya İsrail'e desteği kesme çağrısında bulundu. Şikarç..
CHP açılış yaparsa böyle yapar! Milleti sarhoş etmek hizmeti(!)
Gündem

CHP açılış yaparsa böyle yapar! Milleti sarhoş etmek hizmeti(!)

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi, Pozcu sahilinde gençleri alkole özendirici içkili bir mekan açtı.

Yeniden Refah'lı Aydal’ın yalanı bir yılda ortaya çıktı!
Gündem

Yeniden Refah'lı Aydal’ın yalanı bir yılda ortaya çıktı!

İstanbul Havalimanı'nın elde ettiği rekor yolcu sayısı, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal'ın bir yalancı olduğunu ortaya ..
Bir dönem Türk dış politikası işte bu kafaya emanetti! CHP’li Namık ABD’nin silah tüccarı gibi
Gündem

Bir dönem Türk dış politikası işte bu kafaya emanetti! CHP’li Namık ABD’nin silah tüccarı gibi

Türkiye'nin Washington eski Büyükelçisi Namık Tan, ABD'nin lobicisi gibi çalışmaya devam ediyor.
Ekrem İstanbulluyla dalga geçti! 5 yıl boyunca büyük hizmet etmişler..
Siyaset

Ekrem İstanbulluyla dalga geçti! 5 yıl boyunca büyük hizmet etmişler..

CHP'li Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 31 Mart seçiminin ardından ilk oturumunu gerçekleştirdi. İmamoğlu..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23