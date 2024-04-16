2024-04-16 07:54:00 İşte 2024 öğretmen atama takvimi
Öğretmen atama 2024 yılı tarihleri için geri sayım başladı. Bugün toplanan kabineyle birlikte gündeme gelen MEB atamaları için gözler Bakan Yusuf Tekin'de. Bu yıl hangi branştan kaç bin kişinin atanacağına yönelik araştırmalar hız kazandı. Adaylar, yeni öğretmen ataması ne zaman, branş ve kontenjanlar belli oldu mu sorularına yanıt arıyor. Okul Öncesi, Türkçe, Matematik, Sınıf Öğretmenliği gibi birçok branşta sorgulamalar devam ediyor. Peki; Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen atama takvimi açıklandı mı? İşte, detaylar...