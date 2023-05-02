İstanbul'un onlarca ilçesi için elektrik kesintisi: Alarm verildi, saatlerce sürecek! İşte ilçeler hemen önlem alın

NO: 34829862 İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah DÜZENLEME YAPILIYOR, GÜLLER , KINIK, ORTAGEÇİT, SULTANOTU sk bölgelerinde 02/05/2023 09:00:00 - 02/05/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34829864 İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 105., 118., 120., ŞEHİT İLHAN YURT sk bölgelerinde 02/05/2023 09:00:00 - 02/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34828332 İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR PAŞA mah ÇOTANAK sk bölgelerinde 02/05/2023 10:00:00 - 02/05/2023 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34829863 İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah SEZON, ŞULE sk bölgelerinde 02/05/2023 12:00:00 - 02/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34833332 İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah BEYŞEHİR, BÜYÜKYALI, BİGA ÇIKMAZI, EREĞLİ, GÜRHAN, KARAYAZ ÇIKMAZI, KARAYAZI, KARAÇOBAN, OTAĞ, PAZARYOLU ÇIKMAZI, TARLACIK ÇIKMAZI, ÖZGÜVEN sk bölgelerinde 02/05/2023 09:00:00 - 02/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34831204 İSTANBUL SİLİVRİ ilce -MİMAR SİNAN mah gürpınar sk bölgelerinde 02/05/2023 09:00:00 - 02/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34833329 İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah AKSU, ALTIEVLER, ALTINKUM, ARALIK, ASYA, BÜYÜKYALI, DAĞÇİLEĞİ, DİNAMİK, DİŞBUDAK, FISTIK, KARAKOÇ, KAYIN, KUŞDİLİ, MEŞGALE, NİSANUR, PALANDÖKEN, SONGÜL, SPOR, YAPI, ÖMER SEYFETTİN, ÖZLER, ÜZEYİR ÇIKMAZI, İNANIR, İSMİNAZ sk / MİMAR SİNAN mah PARK sk bölgelerinde 02/05/2023 09:00:00 - 02/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34832268 İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-AKÖREN mah SANATÇILAR ÇIKMAZI sk bölgelerinde 02/05/2023 09:00:00 - 02/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34833330 İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah AKÇAKOCA, BATTALBEY, EMEKTAR, GÜRHAN, HASANKEYF, NURCİHAN, PASİNLER, PİRİ REİS, SARAYBURNU, TARSUS, VEZİRKÖPRÜ, YILDIZELİ, ZEYLAN, ÇAVDARLI, ÖZGÜVEN sk bölgelerinde 02/05/2023 09:00:00 - 02/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34832314 İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ACAR, ATEŞ, BAHARLIBAHÇE, BEGONYA, BEGÜM, DİDEM, KADRİ HASEKİ, KINALI, KIRSAY, KIZILÇAM, LALE, LEYLA, MEDİNE, TESTİ, YUDUM, ZAKKUM, ZAMBAK, ÇETİN EMEÇ sk bölgelerinde 02/05/2023 09:00:00 - 02/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34832327 İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KADIKÖY mah ASAF, DALBASTI, ESKİ BAĞLAR, HAZIRLIK, KADIKÖY, KADIKÖY BAĞLARI, LAHZA, NURTANESİ, ÖZGERAY ÇIKMAZI sk / ORTAKÖY mah HALİMBEY ÇIKMAZI, KADIKÖY BAĞLARI sk bölgelerinde 02/05/2023 09:00:00 - 02/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34827118 İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah MORMENEKŞE, İLTER sk bölgelerinde 02/05/2023 10:00:00 - 02/05/2023 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34833340- İSTANBUL SİLİVRİ ilce -Alipaşa mah trablusgarp bulvarı sokak bölgelerinde 02/05/2023 13:00:00 - 02/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34827123- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ŞEFTALİ sk / MİMAR SİNAN mah ARSLANGAZİ, ATAKAN, AYŞE HANIM, ENSAR, EVRA, FEYYAZ ALTINORAK, GELİNCİK ÇIKMAZI, GÜL, HANIMELİ, HÜRREM, MEHMET ÖZHÜSREV, NİLÜFER, ORKİDE, ORTANCA, SARDUNYA, YONCA, YÜNEM, ÇİĞDEM sk / SEMİZKUMLAR mah AHLAT, AKDİYEN, ALIÇ, ALİŞ SORUCU, ARAS, ATAYOLU, BALAMİR, BALSUYU, BAYKARA, BAŞKUMANDAN MUSTAFA KEMAL, BEDRİ RAHMİ, BEHRAM ÖZSOY, CANİK, DENİZ, DENİZCİ, DENİZEVLER, DENİZKENT, DİRLİK, EMİROĞLU, ERDE, ERGENE, ERGUVAN, ERGÜL, FAHRETTİN YETKİN, FERMAN, FEYYAZ ALTINORAK, GAZEZOĞLU, GEDİZ, GÜRAY, GÜZİDE, HANIMELİ, HASİDE, HAYRAT, HÜSEYİN AVNİ AKTARMA, IHLAMUR, KARAOĞLAN, KARINCA, KELEBEK ÇIKMAZI, KORHAN, KUM, KURŞUN, KÖKLÜ, LİMON, MERİÇ, MİMKENT, MİMOZA, NECATİ KALFA, NENE HATUN, NEŞE, OFLU, OPERATÖR DOKTOR HÜSNÜ ÖZTÜRK, OTMAN, PLATO, PROFESÖRLER ÇIKMAZI, REŞİT, RIFAT ENGİN, RIZABEY, RUMELİ, RÜZGARLI BAHÇE, SAKARYA, SALI, SALKIM SÖĞÜT, SALİH, SALİH GİDEMEZ, SAMANYOLU, SANDALCI, SANSAR, SARDUNYA, SARGÜN, SAVCI BEYLER, SAİDE HANIM, SEFALI, SEKMEN, SELVİ, SERDAROĞLU, SÜMEYYE, SÜTÇÜ, SİNAN ÇIKMAZI, SİTE, TANZİM, TAÇ, TAŞKENT, TEMEL ERDOĞAN, TEPECİK, TERAKKİ, TEZELLER, TUNÇLU, TÜRKAN, UFUK, ULUBATLI, VADİ, VEFAKAR, VESİLE, VEYSEL KARANİ, YAKACIK, YALI, YALIKENT, YAYLA, YEKTE, YEMENİ, YEŞİLKENT, YIL, YILDIRIMLAR, YÜCEDAĞ, YÜZBAŞI, ZULAL, ZİYA ARSLAN, ÇAY, ÇELİKLER, ÇINAR, ÖNCÜ, ÖNER, ÖZBEK, ÖĞRETMENLER, ÜNVEREN, ÜSTAD, İDEAL, ŞAFAKLI, ŞEHİT ENVER YORULMAZ, ŞİRİNTEPE sk bölgelerinde 02/05/2023 13:00:00 - 02/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34829968- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah ALEV, ASMA, AYAZMA YOLU, BENEK, BESTEKAR ŞAKİR AĞA, BİRACILAR, CİHAN, DOĞANAY, DR. SUPHİ EZGÜ, DURAN, FINDIK, FİDAN, GAZİ ENGİN AYDOĞDU, GÜMÜŞHANE, GÜNEY 2, GÜZİDE, HUDUT, IŞIL, KARKUYUSU, KARTOPU ÇIKMAZI, KISMET, KIVILCIM, KIZILCIK MAHMUT, KÖRFEZ, KÖZ, LALE, LEYLAK 1, LİMAN, LİMON, MECİDİYEKÖY YOLU, MESUT CEMİL, MÜJDE, NAR ÇİÇEĞİ, PAPATYA, SÜMBÜL 1, TAN, UĞUR 1, YAVRUKUŞ, YEŞİLCE, YONCALI, ZEYTİNLİK, ÇİLEK, ÇİĞDEM, ÖMÜR, ÖZGÜR, İNÖNÜ, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI, ŞEHİT ÖZER AYRANCI, ŞENGÜL sk / MECİDİYEKÖY mah AHU, KEKİK, KIR, KISMET, MERT, UĞUR, VİŞNE, ÇAĞLAR, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI sk / İZZET PAŞA mah AYAZMA YOLU sk bölgelerinde 02/05/2023 01:00:00 - 02/05/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34829415- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HALİDE EDİP ADIVAR mah SULTAN sk bölgelerinde 02/05/2023 10:00:00 - 02/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34827503 İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FULYA mah AYTEKİN KOTİL, AYŞECİK, BAHÇELER, BOZOVA, BÜLBÜL, DENİZHAN, GÜNGÖREN, MEHMETÇİK, ŞEHİT NİYAZİ sk bölgelerinde 02/05/2023 16:00:00 - 02/05/2023 22:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.