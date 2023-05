İstanbul'un onlarca ilçesi için elektrik kesintisi: Alarm verildi, saatlerce sürecek! İşte ilçeler hemen önlem alın

NO: 34829385- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-SİLAHTARAĞA mah PINAR sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah ALTIN, AYDINLAR, BALCI, BAĞLIK, GÖNENLİ CAMİ, KAVAKLIDERE, KEÇEKAMER, KEÇESUYU, KIRÇEŞME, MEŞELİ, PLEVNE KAHRAMANLARI, YURT, ŞELALE sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 157. sk bölgelerinde 02/05/2023 00:05:00 - 02/05/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34829466- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah DAVUTPAŞA, HİDAYET, KIZILÇAM, KURT KEMERİ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ YOLU sk bölgelerinde 02/05/2023 09:00:00 - 02/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34829135- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DÜĞMECİLER mah 1.SELAM, 8.GÜL, DÜĞMECİLER, ÇAVUŞBAĞI sk / İSLAMBEY mah DÜĞMECİLER sk bölgelerinde 02/05/2023 12:00:00 - 02/05/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34829156- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BEYAZIT mah KALPAKÇILARBAŞI, MUHAFAZACILAR, SANDAL BEDESTENİ, TAVUK PAZARI, ÇARŞIKAPI NUR-U OSMANİYE sk / MOLLA FENARİ mah ALİBABA TÜRBE, ATİK ALİPAŞA MEDRESESİ, BİLEYCİLER, KÜRKÇÜLER PAZARI, MESİH MEHMETPAŞA, TAVUK PAZARI, YENİÇERİLER sk bölgelerinde 02/05/2023 00:00:00 - 02/05/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34828395- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-KOCA MUSTAFAPAŞA mah MİLLİ MÜDAFAA sk / SİLİVRİKAPI mah KOCA MUSTAFAPAŞA, ŞEHİT TURAN TOPAL sk bölgelerinde 02/05/2023 09:00:00 - 02/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34828390- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MİMAR HAYRETTİN mah ESİRCİ KEMALETTİN, GEDİKPAŞA FIRINI, TATLIKUYU sk bölgelerinde 02/05/2023 09:00:00 - 02/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34829079 İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah BAĞLARBAŞI sk bölgelerinde 02/05/2023 00:05:00 - 02/05/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34829385 İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-SİLAHTARAĞA mah PINAR sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah ALTIN, AYDINLAR, BALCI, BAĞLIK, GÖNENLİ CAMİ, KAVAKLIDERE, KEÇEKAMER, KEÇESUYU, KIRÇEŞME, MEŞELİ, PLEVNE KAHRAMANLARI, YURT, ŞELALE sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 157. sk bölgelerinde 02/05/2023 00:05:00 - 02/05/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34830021 İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 563., 628., 630., 632., 633., 636., 639., 641., 642., 642/1., 643., 644., 646., 647., 648., ABDİ İPEKÇİ, FATİH sk bölgelerinde 02/05/2023 09:00:00 - 02/05/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34829266- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah KEHRİBARCI, ONUR, RAMİ KIŞLA, SALİHPAŞA, TUNA, YADİGAR ÇIKMAZI, YÜKSEK, ŞEHİT NECMETTİN BAYHATUN, ŞİRİNLER sk bölgelerinde 02/05/2023 09:00:00 - 02/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34831174 İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ARZU, ERDE, IHLAMUR 1, NACİ KASIM, ÇALDIRAN, ÇINARLI, İZZETTİN ÇALIŞLAR sk bölgelerinde 02/05/2023 00:00:00 - 02/05/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34831175- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -BAHÇELİEVLER mah sk bölgelerinde 02/05/2023 00:00:00 - 02/05/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34830045 İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-HAZNEDAR mah BAHÇE, BAĞCILAR, BURCU, BİROL, ERGENE, KINALI, MERİÇ, OSMANPAŞA, PARMAK, RÜZGARLI, SEYHAN, SÖNMEZ, TUNCA, YEŞİLIRMAK, ÇAPA, İLKYUVA sk bölgelerinde 02/05/2023 00:00:00 - 02/05/2023 03:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34830122- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce -MERKEZ mah sk bölgelerinde 02/05/2023 09:00:00 - 02/05/2023 12:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34831417 İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 709. sk / YENİGÜN mah 640. sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah ANİBAL, BAĞLAR, DENİZCİ, DİCLE, GÜNEŞLİ, MÜŞKÜLE, REZAKİ, SERGİ, ZÜHRE, ÖZALP sk bölgelerinde 02/05/2023 09:00:00 - 02/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34828440- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah AHMER, AKDERE, ATALAR, BEKTAŞ, BİGA, DEREBOYU, FİLİZ, HÜNKAR, KANDİL, KARAHAN, KAVİS, KUDRETLİ, NAZIR, SANTRAL, SUDENAZ, SİVAS, YILDIRAY, ZAMBAK, ŞEHİT UĞUR ADA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah DEREBOYU, FEZA, KARDEŞLER, KIR GÜLÜ sk bölgelerinde 02/05/2023 09:00:00 - 02/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34830361- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.BADEM, 1.ERİK, 1.HARDAL, 1318., OKTAY, ŞEFTALİ sk bölgelerinde 02/05/2023 09:00:00 - 02/05/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34827079 İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BEŞYOL mah 1.AKASYA, BİRLİK, ESKİ LONDRA ASFALTI sk bölgelerinde 02/05/2023 09:00:00 - 02/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34826182- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 240. sk bölgelerinde 02/05/2023 09:00:00 - 02/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34830387- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.KAHRAMAN, 1.MANOLYA, 1.ORKİDE, 1.ÇİĞDEM, 1.ÜZÜMLÜ, 1219., 1220., AKÇAY, ALKAYA, ALTINER, AYKAN, DOSTLAR, DOĞUŞ, EKİNEVLER, ENFES, FATİH, HANCI, HEKİM, KIRMIZIGÜL, SARIGÜL, TUNA, ÇINARLIÇEŞME sk bölgelerinde 02/05/2023 10:00:00 - 02/05/2023 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34808787- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah BURÇİN, KEVSER, NADİRE ÇIKMAZI, NALBANT ÇEŞME., ÇIRÇIR DERESİ, ŞİFA YOLU ÜSTÜ sk / MERKEZ mah HÜNKAR SUYU, ÇIRÇIR DERESİ. sk bölgelerinde 02/05/2023 00:00:00 - 02/05/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34808790 İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-DEMİRCİKÖY mah AKGÖL YAYLASI, ARGIN YAYLASI, BOZARMUT YAYLASI, BİZİM, DEFNE., DEMİRCİKÖY, DEMİRCİKÖY BİLİNMEYEN, DEĞİRMEN., GÜVENDE YAYLASI, HARMAN, KALSIN, KEYFALAN YAYLASI, KİRAZLIK, PLAJ YOLU, SÖĞÜTLÜ, TAŞKÖPRÜ YAYLASI, ÇAMBAŞI YAYLASI, ÇEŞME., ÇİÇEKLİ sk / KUMKÖY mah BÜYÜKKAVAK, DALYAN BURNU, FINDIKLI GEÇİT, KAYAALAN, KÜÇÜKKAVAK, NERGİZ, PÜRENLİ, UYUM, ÇAĞLAYANKAYA, ÇUKUR sk bölgelerinde 02/05/2023 09:00:00 - 02/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34826188- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah KİREÇ BAYIRI, KİREÇLİ ÇEŞME, TARİHİ ÇEŞME ÇIKMAZI, ÖMÜR TEPE sk bölgelerinde 02/05/2023 09:00:00 - 02/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34829860 İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 101., 104., 151., 153., 154., 158., 159. sk bölgelerinde 02/05/2023 09:00:00 - 02/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.