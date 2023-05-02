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Yaşam
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İstanbul'un onlarca ilçesi için elektrik kesintisi: Alarm verildi, saatlerce sürecek! İşte ilçeler hemen önlem alın

2023-05-02 01:04:40
İstanbul'un onlarca ilçesi için elektrik kesintisi: Alarm verildi, saatlerce sürecek! İşte ilçeler hemen önlem alın

İstanbul'un bazı ilçeleri ve mahallelerine elektrik kesintisi yaşanacak! Türkiye'nin en kalabalık nüfusuna sahip ili İstanbul için önemli duyuru az önce açıklandı. Saatler sürecek elektrik kesintisi için milyonlarca vatandaşa ilçeler ile birlikte bildiri yapıldı. Yarınki planlı kesinti için geç kalmadan hemen önlem alın. İşte bahsi geçen ilçeler...

#1
Foto - İstanbul'un onlarca ilçesi için elektrik kesintisi: Alarm verildi, saatlerce sürecek! İşte ilçeler hemen önlem alın

İstanbul'un 25 ilçesi için ALARM VERİLDİ! 2 Mayıs (YARIN) önlem alın Avcılar, Zeytinburnu, Arnavutköy, Bağcılar, Şişli ve diğerleri... Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) İstanbul'da yaşanacak olan saatlerce sürecek elektrik kesintilerine ilişkin olarak uyarı ve bildirimini yaptı. Yaşanacak elektrik kesintisinin saat boyunca süreceğine dikkat çekilerek elektrik fişlerine ve prizlere dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı.

#2
Foto - İstanbul'un onlarca ilçesi için elektrik kesintisi: Alarm verildi, saatlerce sürecek! İşte ilçeler hemen önlem alın

NO: 34829914 İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ATATÜRK mah GELİBOLU, TÜRKSOY, ŞÖHRET sk / HİCRET mah KINIK, ORHUN, SAMİ sk bölgelerinde 02/05/2023 09:00:00 - 02/05/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34829246 İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah CANDAŞ, FALİH RIFKI ATAY, ZEYCAN sk / YUNUS EMRE mah CİHANMERT, FALİH RIFKI ATAY, MÜJDAT, PANAROMA, YEMİŞ, YİĞİTOĞLU sk bölgelerinde 02/05/2023 09:00:00 - 02/05/2023 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#3
Foto - İstanbul'un onlarca ilçesi için elektrik kesintisi: Alarm verildi, saatlerce sürecek! İşte ilçeler hemen önlem alın

NO: 34829137- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BAKLALI mah AHLAKLI, AKÖZ, AKİK, AYTÜL, BANUGÜL, BAYEZİT, BAYKAL, BAYRAM, CÜNEYT, DURSUNKÖY-BAKLALI, ERTUNÇ, GENÇ, GÜLHANE, HARİTA, KÜÇÜK DOĞAN, LÜLE, NİŞANTAŞI, SONAY, SONYAZ, SOYSAL, TAYAKADIN-YASSIÖREN, TEPE, TERKOS-KARABURUN, YAVUZALP, ÇAKMAKLI, ÇINARDERE, ÜNAL, İNEGÖL sk / TAYAKADIN mah FİKRET BEY sk bölgelerinde 02/05/2023 09:00:00 - 02/05/2023 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34829919- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah BAYBORA, EGEMEN, GÜNTEKİN, NASRETTİN HOCA, NİLAY, SEYİT ONBAŞI, UYGURALP sk / TAŞOLUK mah AKDENİZ, ANITTEPE, AYAZMA, BERGÜZİN, BEYAZ LEYLAK, BURAK, BÜNYAMİN, BİRKAN, DEMET, DEĞİRMEN ARKASI, EGEMEN, EMEL, FİGEN, GÖNÜL, GÜNBATIMI, HATEM, KANYON, KAR, KARA ZAMBAK, KASEM, KAYNAK BAŞI, KAYRA, KENT, NERGİS, ONURLU, ORÇUN, PAPATYA, PINAR, RUMELİ, SAZLIK, SEVECEN, SÜMEYYE, YAVUZCAN, YENİSU, YEŞİL PAZAR, ZENGİN, ÇAĞ, İNCİ, İSLAM, İSTANBUL, ŞENYURT sk bölgelerinde 02/05/2023 11:00:00 - 02/05/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#4
Foto - İstanbul'un onlarca ilçesi için elektrik kesintisi: Alarm verildi, saatlerce sürecek! İşte ilçeler hemen önlem alın

NO: 34829452- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKMEŞE, ALGÜL, AYTEN, ERBERK, FERHAT, HÜDA, KÖKNAR, TAŞLIÇAY, YELİZ, İNAYET sk bölgelerinde 02/05/2023 11:30:00 - 02/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34830382- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah AHMET KAYA, AKGEYİK, AKKOYUN, AKKUZU, ARA, ARKA, AVİZE, CİVCİV, DR SADIK AHMET, ER ÇIKMAZI, ERİŞİR, EĞİK, GEMİCİ ÇIKMAZI, KARACA, KARAMAN, KARTAL, KEMAL SUNAL, KOPAN, KUZU, MIZRAK, MUZAFFER, NANE, ORHAN VELİ, PANTER, PİLİÇ, SARI LALE, SEHER ÇIKMAZI, SERÇE, TAVLA, TİLKİ, VAİZ, YAKAMOZ, YARASA, YASİN, YAY, YEŞİL ÖRDEK, ZAFER, ZEYBEK, ŞEHİT P. ER YAŞAR ATEŞ sk bölgelerinde 02/05/2023 09:00:00 - 02/05/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#5
Foto - İstanbul'un onlarca ilçesi için elektrik kesintisi: Alarm verildi, saatlerce sürecek! İşte ilçeler hemen önlem alın

NO: 34827176- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah ÇİĞDEM, ÖZGÜLER sk bölgelerinde 02/05/2023 09:00:00 - 02/05/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34827177- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), HİLAL sk bölgelerinde 02/05/2023 13:00:00 - 02/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34826533- İSTANBUL BAĞCILAR ilce -BAĞLAR mah sk bölgelerinde 02/05/2023 09:00:00 - 02/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#6
Foto - İstanbul'un onlarca ilçesi için elektrik kesintisi: Alarm verildi, saatlerce sürecek! İşte ilçeler hemen önlem alın

NO: 34826167- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1349. sk bölgelerinde 02/05/2023 09:00:00 - 02/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34831484- İSTANBUL BAĞCILAR ilce -EVREN mah sk bölgelerinde 02/05/2023 09:00:00 - 02/05/2023 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34829553- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2184., 2185., 2235., 2240. sk // ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah 46., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 59., 60., 64., 67., ATATÜRK, NİĞBOLU, SEMERKANT sk / MİMAR SİNAN mah 81., 85., 86., 93., 94., ATATÜRK, RUMELİ sk bölgelerinde 02/05/2023 09:00:00 - 02/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#7
Foto - İstanbul'un onlarca ilçesi için elektrik kesintisi: Alarm verildi, saatlerce sürecek! İşte ilçeler hemen önlem alın

NO: 34829557 İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2235. sk // ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah 54., 55., 56., 58., 61., 62., 63., 64., 64/1., 65., 67., AKDENİZ, DAVUTPAŞA, MELİKŞAH, SEMERKANT, YILDIZ sk bölgelerinde 02/05/2023 09:00:00 - 02/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34831485- İSTANBUL BAĞCILAR ilce -EVREN mah sk bölgelerinde 02/05/2023 09:00:00 - 02/05/2023 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34829414- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1298., 1299., 1309., 1312., MAHMUTBEY sk bölgelerinde 02/05/2023 09:00:00 - 02/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34829270- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİGÜN mah 609., 622., 628., 629., 631., 632., 633., KUTSAL sk bölgelerinde 02/05/2023 09:00:00 - 02/05/2023 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34831482- İSTANBUL BAĞCILAR ilce -EVREN mah sk bölgelerinde 02/05/2023 09:00:00 - 02/05/2023 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34829272- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-ÇINAR mah 773. sk bölgelerinde 02/05/2023 13:00:00 - 02/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34830047- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ADNAN KAHVECİ, DR.SÜREYYA, HÜSEYİN AVNİ BAŞARGAN, KÜLTÜR, RESSAM HALİM, SAKARYA 2 sk bölgelerinde 02/05/2023 00:00:00 - 02/05/2023 03:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#8
Foto - İstanbul'un onlarca ilçesi için elektrik kesintisi: Alarm verildi, saatlerce sürecek! İşte ilçeler hemen önlem alın

NO: 34831442 İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah EMEK, KÜÇÜK ÇINAR, MUSTAFA KEMALPAŞA, SÜMBÜL 1, ZEYTİNLİK sk bölgelerinde 02/05/2023 09:00:00 - 02/05/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34831444 İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah KÜÇÜK ÇINAR, ULUBATLI HASAN sk bölgelerinde 02/05/2023 09:00:00 - 02/05/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34827076 İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah 29 EKİM sk bölgelerinde 02/05/2023 09:00:00 - 02/05/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34831105 İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah AYNALI, BİLLUR, ŞİMŞEK sk bölgelerinde 02/05/2023 12:00:00 - 02/05/2023 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34831389- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-VELİEFENDİ mah 270., 74/1., 74/B, 74/B ÇIKMAZ sk bölgelerinde 02/05/2023 08:30:00 - 02/05/2023 17:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 3483139 İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah İSTANBUL sk / KARTALTEPE mah FAİK KÖKSAL, KARACAOĞLAN, NECMETTİN SADAK, SEDAT SİMAVİ, YUNUS NADİ, İNCİRLİ sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / YEŞİLKÖY mah HAVAALANI sk / ZUHURATBABA mah YAVUZEVLER MEKTEP, İNCİRLİ sk bölgelerinde 02/05/2023 08:30:00 - 02/05/2023 17:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 3483131 İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / ZEYTİNLİK mah MOR MENEKŞE, ODABAŞI, PANCAR, ÖMER NACİ, ŞEHİT NUSRET sk bölgelerinde 02/05/2023 08:30:00 - 02/05/2023 17:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34830102- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah AHU, BAHARLI BAHÇE, SAYFİYE sk bölgelerinde 02/05/2023 08:30:00 - 02/05/2023 17:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#9
Foto - İstanbul'un onlarca ilçesi için elektrik kesintisi: Alarm verildi, saatlerce sürecek! İşte ilçeler hemen önlem alın

NO: 34829994- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ŞENLİKKÖY mah FLORYA sk bölgelerinde 02/05/2023 08:30:00 - 02/05/2023 17:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34831324- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-ÇIRPICI mah 302., 303., MODABAĞ 1, MODABAĞ A, YEŞİLYOL C, YEŞİLYOL F, YEŞİLYOL F ÇIKMAZ sk bölgelerinde 02/05/2023 08:30:00 - 02/05/2023 17:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34832466- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah AHU, BAHARLI BAHÇE, SAYFİYE sk bölgelerinde 02/05/2023 10:00:00 - 02/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34826165- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -BAŞAKŞEHİR mah sk bölgelerinde 02/05/2023 00:01:00 - 02/05/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34826168- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah ILGAZ, SÜLEYMAN ÇELEBİ, TOROS, YÜCELEN sk bölgelerinde 02/05/2023 00:01:00 - 02/05/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34830350- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah 1115., 1118., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 32/1., 33., 34., 34/1., 35., 37., 39., ADATEPE, AHMET YESEVİ, KARADENİZ, OVALI, İPEKYOLU sk bölgelerinde 02/05/2023 09:00:00 - 02/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34830380- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah ONGÜN sk / KAYABAŞI mah DERYA, ELMADAĞ ÇIKMAZI, EVREN, FATİH SULTAN MEHMET, HANÇER, MEYDAN, MUTLU ÇIKMAZI, SARP, İSKELE, İSTİKLAL sk bölgelerinde 02/05/2023 09:00:00 - 02/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#10
Foto - İstanbul'un onlarca ilçesi için elektrik kesintisi: Alarm verildi, saatlerce sürecek! İşte ilçeler hemen önlem alın

NO: 34829271- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah ÇİFTLİK sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2202. sk bölgelerinde 02/05/2023 11:00:00 - 02/05/2023 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34829130- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah FATİH, KÜLTÜR, OKUL sk bölgelerinde 02/05/2023 11:00:00 - 02/05/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34806763- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah BESTE, EFTELYA, EMİRHAN, FİLİZ, MİNE, TUĞRUL, YENİDOĞAN, YEŞİLÇİMEN, ZAMBAK, ZERDALİ sk bölgelerinde 02/05/2023 00:00:00 - 02/05/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34827504- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah KARDEŞLER sk / GAYRETTEPE mah PROF. DR. BÜLENT TARCAN, SEVGİ ÇIKMAZI, ÖMER BEŞİKTAŞ sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FULYA mah AKINCI BAYIRI, AYTEKİN KOTİL, AYŞECİK, BAHÇELER, BELEN, BEYAZ GÜL, BOZOVA, BUTAN, BÜLBÜL, CAMİ 1, CELAL ATİK 1, DENİZHAN, EMİROĞLU, EMİRŞAH, GALİPBEY, GÖRÜNTÜ, GÜNGÖREN, HÜSEYİN CAHİT YALÇIN, MEHMETÇİK, MEVLÜT PEHLİVAN, MEVLÜT PEHLİVAN YANI, ORTAKLAR, PEHLİVAN, PROF. DR. BÜLENT TARCAN, SAKIZ AĞACI, UYGAR, VEFA DERESİ, YEŞİL ÇAM, ÖRMECİ, ÖZBAL, ÖĞRETMEN NİGARHANIM, ÜNSAL, ŞEHİT NİYAZİ sk bölgelerinde 02/05/2023 00:00:00 - 02/05/2023 02:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34827502- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KONAKLAR mah AKASYALI, AKÇAM, BÜYÜKDERE, GÖKKUŞAĞI, GÜNEŞ, MEŞELİ, MUHTAR OYA ÇOLPAN AKYÜZ, SELVİLİ sk bölgelerinde 02/05/2023 09:00:00 - 02/05/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34828276- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah BARBAROS sk / YILDIZ mah PALANGA sk bölgelerinde 02/05/2023 09:00:00 - 02/05/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34830101- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah EMİRHAN sk bölgelerinde 02/05/2023 09:00:00 - 02/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34809057- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah ESKİTÜRK, LEYLEKYUVASI, TARLABAŞI, TAVUK ÇIKMAZI, TAVUKÇU REMZİ, YENİKALDIRIM sk bölgelerinde 02/05/2023 10:00:00 - 02/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34829444- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah AKGÜN, BAHÇEVAN, BELDİBİ, ERTUĞRUL, EVREN, GÜLDEM, HEYBETLİ, MİL, PEKMEZ, SERA, ÇİZGİ, ÖMER SEYFETTİN, ŞEREF sk bölgelerinde 02/05/2023 09:00:00 - 02/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#11
Foto - İstanbul'un onlarca ilçesi için elektrik kesintisi: Alarm verildi, saatlerce sürecek! İşte ilçeler hemen önlem alın

NO: 34829494- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-SÜTLÜCE mah AKDAĞ, ATMACA, BADE, BEKÇİ, BILDIRCIN, ELİF EFENDİ, FUADİYE, FUADİYE ÇIKMAZI, GÜLDÜRMEZ, HALICIOĞLU OKMEYDANI, KISA BAYIR, LEYLEK, MURAT, SANDALCI KERİM MEZARLIK ARALIĞI, TALİP PAŞA, TALİP PAŞA ARKASI, TALİP PAŞA ARKASI ARALIĞI, TALİP PAŞA CAMİ, TAVCI, UZUN BAYIR, YENİ BAYIR, YENİ BAYIR ARALIĞI, YENİ ÇINAR, ZOR BAYIR, ÇELEBİ, ÖZGÜR, İMRAHOR, ŞEKER KUYUSU sk bölgelerinde 02/05/2023 09:00:00 - 02/05/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34831298- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MURAT ÇESME mah AKINCI, ALANUR, ARPACI, BEGONYA 4, COŞARSU, ELÇİN, ERVANUR, GEMİCİ 1, GÖKNAR, HASBAHÇE, KARBEYAZ, MORKARANFİL, NARLIDERE, NASRETTİN HOCA 1, NURBABA, NURTANESİ, NÜKHET, NÜKTE, PLATO, PİRSULTAN, RAHMET, SANDAL 1, SARI, SULTAN MURAT, TAŞOĞLU, VARLIK, YELKEN 3, YUNUS EMRE 2, ZEMİN, ÇELİK 1, ÖZBİL, ÖZTAŞ, ÖZYALI, ŞAHİN sk bölgelerinde 02/05/2023 09:00:00 - 02/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34831570- İSTANBUL ÇATALCA ilce -NAKKAŞ mah sk bölgelerinde 02/05/2023 09:00:00 - 02/05/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34829936- KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL ÇATALCA//ÇAKIL MAH. HARPUT SANAYİ SİTESİ bölgelerinde 02/05/2023 11:00:00 - 02/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34829100- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1115., 1117., 1118., 1120., FEVZİ ÇAKMAK, ORHANGAZİ sk bölgelerinde 02/05/2023 09:00:00 - 02/05/2023 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34829558- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah 55. sk bölgelerinde 02/05/2023 09:00:00 - 02/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34829122- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-MENDERES mah 324., 343., 344., 345., 353., 359., 360., ENDÜLÜS sk bölgelerinde 02/05/2023 10:00:00 - 02/05/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34829129- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-HAVAALANI mah FUZULİ, FÜZE, ULUDAĞ sk bölgelerinde 02/05/2023 10:00:00 - 02/05/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34826999- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah SEDEF sk bölgelerinde 02/05/2023 09:00:00 - 02/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34829885- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 1592., 3014., 3016., 3020., 3021. sk bölgelerinde 02/05/2023 09:00:00 - 02/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34831317- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ZAFER mah 149., 150., ADİLE NAŞİT sk bölgelerinde 02/05/2023 09:00:00 - 02/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#12
Foto - İstanbul'un onlarca ilçesi için elektrik kesintisi: Alarm verildi, saatlerce sürecek! İşte ilçeler hemen önlem alın

NO: 34829385- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-SİLAHTARAĞA mah PINAR sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah ALTIN, AYDINLAR, BALCI, BAĞLIK, GÖNENLİ CAMİ, KAVAKLIDERE, KEÇEKAMER, KEÇESUYU, KIRÇEŞME, MEŞELİ, PLEVNE KAHRAMANLARI, YURT, ŞELALE sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 157. sk bölgelerinde 02/05/2023 00:05:00 - 02/05/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34829466- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah DAVUTPAŞA, HİDAYET, KIZILÇAM, KURT KEMERİ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ YOLU sk bölgelerinde 02/05/2023 09:00:00 - 02/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34829135- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DÜĞMECİLER mah 1.SELAM, 8.GÜL, DÜĞMECİLER, ÇAVUŞBAĞI sk / İSLAMBEY mah DÜĞMECİLER sk bölgelerinde 02/05/2023 12:00:00 - 02/05/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34829156- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BEYAZIT mah KALPAKÇILARBAŞI, MUHAFAZACILAR, SANDAL BEDESTENİ, TAVUK PAZARI, ÇARŞIKAPI NUR-U OSMANİYE sk / MOLLA FENARİ mah ALİBABA TÜRBE, ATİK ALİPAŞA MEDRESESİ, BİLEYCİLER, KÜRKÇÜLER PAZARI, MESİH MEHMETPAŞA, TAVUK PAZARI, YENİÇERİLER sk bölgelerinde 02/05/2023 00:00:00 - 02/05/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34828395- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-KOCA MUSTAFAPAŞA mah MİLLİ MÜDAFAA sk / SİLİVRİKAPI mah KOCA MUSTAFAPAŞA, ŞEHİT TURAN TOPAL sk bölgelerinde 02/05/2023 09:00:00 - 02/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34828390- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MİMAR HAYRETTİN mah ESİRCİ KEMALETTİN, GEDİKPAŞA FIRINI, TATLIKUYU sk bölgelerinde 02/05/2023 09:00:00 - 02/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34829079 İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah BAĞLARBAŞI sk bölgelerinde 02/05/2023 00:05:00 - 02/05/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34829385 İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-SİLAHTARAĞA mah PINAR sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah ALTIN, AYDINLAR, BALCI, BAĞLIK, GÖNENLİ CAMİ, KAVAKLIDERE, KEÇEKAMER, KEÇESUYU, KIRÇEŞME, MEŞELİ, PLEVNE KAHRAMANLARI, YURT, ŞELALE sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 157. sk bölgelerinde 02/05/2023 00:05:00 - 02/05/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34830021 İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 563., 628., 630., 632., 633., 636., 639., 641., 642., 642/1., 643., 644., 646., 647., 648., ABDİ İPEKÇİ, FATİH sk bölgelerinde 02/05/2023 09:00:00 - 02/05/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34829266- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah KEHRİBARCI, ONUR, RAMİ KIŞLA, SALİHPAŞA, TUNA, YADİGAR ÇIKMAZI, YÜKSEK, ŞEHİT NECMETTİN BAYHATUN, ŞİRİNLER sk bölgelerinde 02/05/2023 09:00:00 - 02/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34831174 İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ARZU, ERDE, IHLAMUR 1, NACİ KASIM, ÇALDIRAN, ÇINARLI, İZZETTİN ÇALIŞLAR sk bölgelerinde 02/05/2023 00:00:00 - 02/05/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34831175- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -BAHÇELİEVLER mah sk bölgelerinde 02/05/2023 00:00:00 - 02/05/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34830045 İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-HAZNEDAR mah BAHÇE, BAĞCILAR, BURCU, BİROL, ERGENE, KINALI, MERİÇ, OSMANPAŞA, PARMAK, RÜZGARLI, SEYHAN, SÖNMEZ, TUNCA, YEŞİLIRMAK, ÇAPA, İLKYUVA sk bölgelerinde 02/05/2023 00:00:00 - 02/05/2023 03:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34830122- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce -MERKEZ mah sk bölgelerinde 02/05/2023 09:00:00 - 02/05/2023 12:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34831417 İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 709. sk / YENİGÜN mah 640. sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah ANİBAL, BAĞLAR, DENİZCİ, DİCLE, GÜNEŞLİ, MÜŞKÜLE, REZAKİ, SERGİ, ZÜHRE, ÖZALP sk bölgelerinde 02/05/2023 09:00:00 - 02/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34828440- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah AHMER, AKDERE, ATALAR, BEKTAŞ, BİGA, DEREBOYU, FİLİZ, HÜNKAR, KANDİL, KARAHAN, KAVİS, KUDRETLİ, NAZIR, SANTRAL, SUDENAZ, SİVAS, YILDIRAY, ZAMBAK, ŞEHİT UĞUR ADA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah DEREBOYU, FEZA, KARDEŞLER, KIR GÜLÜ sk bölgelerinde 02/05/2023 09:00:00 - 02/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34830361- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.BADEM, 1.ERİK, 1.HARDAL, 1318., OKTAY, ŞEFTALİ sk bölgelerinde 02/05/2023 09:00:00 - 02/05/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34827079 İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BEŞYOL mah 1.AKASYA, BİRLİK, ESKİ LONDRA ASFALTI sk bölgelerinde 02/05/2023 09:00:00 - 02/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34826182- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 240. sk bölgelerinde 02/05/2023 09:00:00 - 02/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34830387- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.KAHRAMAN, 1.MANOLYA, 1.ORKİDE, 1.ÇİĞDEM, 1.ÜZÜMLÜ, 1219., 1220., AKÇAY, ALKAYA, ALTINER, AYKAN, DOSTLAR, DOĞUŞ, EKİNEVLER, ENFES, FATİH, HANCI, HEKİM, KIRMIZIGÜL, SARIGÜL, TUNA, ÇINARLIÇEŞME sk bölgelerinde 02/05/2023 10:00:00 - 02/05/2023 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34808787- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah BURÇİN, KEVSER, NADİRE ÇIKMAZI, NALBANT ÇEŞME., ÇIRÇIR DERESİ, ŞİFA YOLU ÜSTÜ sk / MERKEZ mah HÜNKAR SUYU, ÇIRÇIR DERESİ. sk bölgelerinde 02/05/2023 00:00:00 - 02/05/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34808790 İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-DEMİRCİKÖY mah AKGÖL YAYLASI, ARGIN YAYLASI, BOZARMUT YAYLASI, BİZİM, DEFNE., DEMİRCİKÖY, DEMİRCİKÖY BİLİNMEYEN, DEĞİRMEN., GÜVENDE YAYLASI, HARMAN, KALSIN, KEYFALAN YAYLASI, KİRAZLIK, PLAJ YOLU, SÖĞÜTLÜ, TAŞKÖPRÜ YAYLASI, ÇAMBAŞI YAYLASI, ÇEŞME., ÇİÇEKLİ sk / KUMKÖY mah BÜYÜKKAVAK, DALYAN BURNU, FINDIKLI GEÇİT, KAYAALAN, KÜÇÜKKAVAK, NERGİZ, PÜRENLİ, UYUM, ÇAĞLAYANKAYA, ÇUKUR sk bölgelerinde 02/05/2023 09:00:00 - 02/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34826188- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah KİREÇ BAYIRI, KİREÇLİ ÇEŞME, TARİHİ ÇEŞME ÇIKMAZI, ÖMÜR TEPE sk bölgelerinde 02/05/2023 09:00:00 - 02/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34829860 İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 101., 104., 151., 153., 154., 158., 159. sk bölgelerinde 02/05/2023 09:00:00 - 02/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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Foto - İstanbul'un onlarca ilçesi için elektrik kesintisi: Alarm verildi, saatlerce sürecek! İşte ilçeler hemen önlem alın

NO: 34829862 İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah DÜZENLEME YAPILIYOR, GÜLLER , KINIK, ORTAGEÇİT, SULTANOTU sk bölgelerinde 02/05/2023 09:00:00 - 02/05/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34829864 İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 105., 118., 120., ŞEHİT İLHAN YURT sk bölgelerinde 02/05/2023 09:00:00 - 02/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34828332 İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR PAŞA mah ÇOTANAK sk bölgelerinde 02/05/2023 10:00:00 - 02/05/2023 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34829863 İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah SEZON, ŞULE sk bölgelerinde 02/05/2023 12:00:00 - 02/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34833332 İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah BEYŞEHİR, BÜYÜKYALI, BİGA ÇIKMAZI, EREĞLİ, GÜRHAN, KARAYAZ ÇIKMAZI, KARAYAZI, KARAÇOBAN, OTAĞ, PAZARYOLU ÇIKMAZI, TARLACIK ÇIKMAZI, ÖZGÜVEN sk bölgelerinde 02/05/2023 09:00:00 - 02/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34831204 İSTANBUL SİLİVRİ ilce -MİMAR SİNAN mah gürpınar sk bölgelerinde 02/05/2023 09:00:00 - 02/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34833329 İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah AKSU, ALTIEVLER, ALTINKUM, ARALIK, ASYA, BÜYÜKYALI, DAĞÇİLEĞİ, DİNAMİK, DİŞBUDAK, FISTIK, KARAKOÇ, KAYIN, KUŞDİLİ, MEŞGALE, NİSANUR, PALANDÖKEN, SONGÜL, SPOR, YAPI, ÖMER SEYFETTİN, ÖZLER, ÜZEYİR ÇIKMAZI, İNANIR, İSMİNAZ sk / MİMAR SİNAN mah PARK sk bölgelerinde 02/05/2023 09:00:00 - 02/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34832268 İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-AKÖREN mah SANATÇILAR ÇIKMAZI sk bölgelerinde 02/05/2023 09:00:00 - 02/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34833330 İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah AKÇAKOCA, BATTALBEY, EMEKTAR, GÜRHAN, HASANKEYF, NURCİHAN, PASİNLER, PİRİ REİS, SARAYBURNU, TARSUS, VEZİRKÖPRÜ, YILDIZELİ, ZEYLAN, ÇAVDARLI, ÖZGÜVEN sk bölgelerinde 02/05/2023 09:00:00 - 02/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34832314 İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ACAR, ATEŞ, BAHARLIBAHÇE, BEGONYA, BEGÜM, DİDEM, KADRİ HASEKİ, KINALI, KIRSAY, KIZILÇAM, LALE, LEYLA, MEDİNE, TESTİ, YUDUM, ZAKKUM, ZAMBAK, ÇETİN EMEÇ sk bölgelerinde 02/05/2023 09:00:00 - 02/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34832327 İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KADIKÖY mah ASAF, DALBASTI, ESKİ BAĞLAR, HAZIRLIK, KADIKÖY, KADIKÖY BAĞLARI, LAHZA, NURTANESİ, ÖZGERAY ÇIKMAZI sk / ORTAKÖY mah HALİMBEY ÇIKMAZI, KADIKÖY BAĞLARI sk bölgelerinde 02/05/2023 09:00:00 - 02/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34827118 İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah MORMENEKŞE, İLTER sk bölgelerinde 02/05/2023 10:00:00 - 02/05/2023 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34833340- İSTANBUL SİLİVRİ ilce -Alipaşa mah trablusgarp bulvarı sokak bölgelerinde 02/05/2023 13:00:00 - 02/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34827123- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ŞEFTALİ sk / MİMAR SİNAN mah ARSLANGAZİ, ATAKAN, AYŞE HANIM, ENSAR, EVRA, FEYYAZ ALTINORAK, GELİNCİK ÇIKMAZI, GÜL, HANIMELİ, HÜRREM, MEHMET ÖZHÜSREV, NİLÜFER, ORKİDE, ORTANCA, SARDUNYA, YONCA, YÜNEM, ÇİĞDEM sk / SEMİZKUMLAR mah AHLAT, AKDİYEN, ALIÇ, ALİŞ SORUCU, ARAS, ATAYOLU, BALAMİR, BALSUYU, BAYKARA, BAŞKUMANDAN MUSTAFA KEMAL, BEDRİ RAHMİ, BEHRAM ÖZSOY, CANİK, DENİZ, DENİZCİ, DENİZEVLER, DENİZKENT, DİRLİK, EMİROĞLU, ERDE, ERGENE, ERGUVAN, ERGÜL, FAHRETTİN YETKİN, FERMAN, FEYYAZ ALTINORAK, GAZEZOĞLU, GEDİZ, GÜRAY, GÜZİDE, HANIMELİ, HASİDE, HAYRAT, HÜSEYİN AVNİ AKTARMA, IHLAMUR, KARAOĞLAN, KARINCA, KELEBEK ÇIKMAZI, KORHAN, KUM, KURŞUN, KÖKLÜ, LİMON, MERİÇ, MİMKENT, MİMOZA, NECATİ KALFA, NENE HATUN, NEŞE, OFLU, OPERATÖR DOKTOR HÜSNÜ ÖZTÜRK, OTMAN, PLATO, PROFESÖRLER ÇIKMAZI, REŞİT, RIFAT ENGİN, RIZABEY, RUMELİ, RÜZGARLI BAHÇE, SAKARYA, SALI, SALKIM SÖĞÜT, SALİH, SALİH GİDEMEZ, SAMANYOLU, SANDALCI, SANSAR, SARDUNYA, SARGÜN, SAVCI BEYLER, SAİDE HANIM, SEFALI, SEKMEN, SELVİ, SERDAROĞLU, SÜMEYYE, SÜTÇÜ, SİNAN ÇIKMAZI, SİTE, TANZİM, TAÇ, TAŞKENT, TEMEL ERDOĞAN, TEPECİK, TERAKKİ, TEZELLER, TUNÇLU, TÜRKAN, UFUK, ULUBATLI, VADİ, VEFAKAR, VESİLE, VEYSEL KARANİ, YAKACIK, YALI, YALIKENT, YAYLA, YEKTE, YEMENİ, YEŞİLKENT, YIL, YILDIRIMLAR, YÜCEDAĞ, YÜZBAŞI, ZULAL, ZİYA ARSLAN, ÇAY, ÇELİKLER, ÇINAR, ÖNCÜ, ÖNER, ÖZBEK, ÖĞRETMENLER, ÜNVEREN, ÜSTAD, İDEAL, ŞAFAKLI, ŞEHİT ENVER YORULMAZ, ŞİRİNTEPE sk bölgelerinde 02/05/2023 13:00:00 - 02/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34829968- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah ALEV, ASMA, AYAZMA YOLU, BENEK, BESTEKAR ŞAKİR AĞA, BİRACILAR, CİHAN, DOĞANAY, DR. SUPHİ EZGÜ, DURAN, FINDIK, FİDAN, GAZİ ENGİN AYDOĞDU, GÜMÜŞHANE, GÜNEY 2, GÜZİDE, HUDUT, IŞIL, KARKUYUSU, KARTOPU ÇIKMAZI, KISMET, KIVILCIM, KIZILCIK MAHMUT, KÖRFEZ, KÖZ, LALE, LEYLAK 1, LİMAN, LİMON, MECİDİYEKÖY YOLU, MESUT CEMİL, MÜJDE, NAR ÇİÇEĞİ, PAPATYA, SÜMBÜL 1, TAN, UĞUR 1, YAVRUKUŞ, YEŞİLCE, YONCALI, ZEYTİNLİK, ÇİLEK, ÇİĞDEM, ÖMÜR, ÖZGÜR, İNÖNÜ, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI, ŞEHİT ÖZER AYRANCI, ŞENGÜL sk / MECİDİYEKÖY mah AHU, KEKİK, KIR, KISMET, MERT, UĞUR, VİŞNE, ÇAĞLAR, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI sk / İZZET PAŞA mah AYAZMA YOLU sk bölgelerinde 02/05/2023 01:00:00 - 02/05/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34829415- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HALİDE EDİP ADIVAR mah SULTAN sk bölgelerinde 02/05/2023 10:00:00 - 02/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34827503 İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FULYA mah AYTEKİN KOTİL, AYŞECİK, BAHÇELER, BOZOVA, BÜLBÜL, DENİZHAN, GÜNGÖREN, MEHMETÇİK, ŞEHİT NİYAZİ sk bölgelerinde 02/05/2023 16:00:00 - 02/05/2023 22:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#14
Foto - İstanbul'un onlarca ilçesi için elektrik kesintisi: Alarm verildi, saatlerce sürecek! İşte ilçeler hemen önlem alın

NO: 34829385 İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-SİLAHTARAĞA mah PINAR sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah ALTIN, AYDINLAR, BALCI, BAĞLIK, GÖNENLİ CAMİ, KAVAKLIDERE, KEÇEKAMER, KEÇESUYU, KIRÇEŞME, MEŞELİ, PLEVNE KAHRAMANLARI, YURT, ŞELALE sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 157. sk bölgelerinde 02/05/2023 00:05:00 - 02/05/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34831143 İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1258., 1317., 1335., 1336., 1337., 1338., 1339., 1340., 1341., 1351., 1352., MİLLET, OKUL, İSMETPAŞA sk / GAZİ mah 1342., 1343., 1344., 1345., 1351., 1352., 1382., KIBRIS, MİLLET, OKUL, İSMETPAŞA sk / YUNUS EMRE mah 1386., 1388/1., 1406., İSMETPAŞA, ŞEHİT MURAT CELEP sk bölgelerinde 02/05/2023 09:00:00 - 02/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34826086 İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1426., GAZİ CEBECİ sk / ESENTEPE mah 2904., 2905., 2906., 2907., 2908., 2909., 2910., 2911., 2912. sk / GAZİ mah 1365., 1372., 1373., 1374., 1375., 1375/1., 1375/2., 1375/3., 1375/4., 1376., 1377., 1377/1., 1378., 1422., 1423., 1423/2., 1424., 1426., 1500., GAZİ CEBECİ, İSMETPAŞA, ŞEHİT NURETTİN ATEŞ sk / ZÜBEYDE HANIM mah 1426., 1500. sk bölgelerinde 28/04/2023 09:00:00 - 28/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34831389 İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-VELİEFENDİ mah 270., 74/1., 74/B, 74/B ÇIKMAZ sk bölgelerinde 02/05/2023 08:30:00 - 02/05/2023 17:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34831323 İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-VELİEFENDİ mah 75/2., YEŞİLYOL sk bölgelerinde 02/05/2023 08:30:00 - 02/05/2023 17:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34831397 İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-TELSİZ mah 72/6., 86. sk bölgelerinde 02/05/2023 08:30:00 - 02/05/2023 17:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34831324 İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-ÇIRPICI mah 302., 303., MODABAĞ 1, MODABAĞ A, YEŞİLYOL C, YEŞİLYOL F, YEŞİLYOL F ÇIKMAZ sk bölgelerinde 02/05/2023 08:30:00 - 02/05/2023 17:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34831325 İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MERKEZEFENDİ mah G/66., G/67., G/67/1., G/67/2., SABRİ OBENİK, SABRİ ÜLKER, YENİ ÇİFTLİK YOLU sk bölgelerinde 02/05/2023 08:30:00 - 02/05/2023 17:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34831382 İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah G/11., G/12., G/18., G/8., MEVLANA, SEYİTNİZAM sk bölgelerinde 02/05/2023 08:30:00 - 02/05/2023 17:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34828263 İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 106. sk / GÖKALP mah 247., 249., 253., 255., 31/6., 31/7., 36., 37., 38/1., 39., 39/1., 39/10., 39/2., 39/3., 39/7., 39/9., 39/A, 42/1., 42/2., 42/3., 43., 44., 44/1., 44/2., 44/5., 46., 49., 49/2., 51/4., HASAN SEVİM, ZÜBEYDE HANIM, ŞEHİT KOMİSER GÜNAYDIN sk / MERKEZEFENDİ mah G/55. sk / SEYİTNİZAM mah G/5. sk / TELSİZ mah DURSUN KILIÇ sk / YENİDOĞAN mah 240., 241., 242., 41/1., 41/1A, 41/4., 41/5., 42/1., 42/3., 44., 45/3., 45/5., 45/7., 46., 46/1., 46/2., 48., 49., 49/3., ZÜBEYDE HANIM, ŞEHİT KOMİSER GÜNAYDIN sk bölgelerinde 02/05/2023 09:00:00 - 02/05/2023 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34828264 İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah PROF. DR. MUAMMER AKSOY sk / GÖKALP mah 257., 38., 38/2., 39., 39/4., 39/6., 39/7., 39/8., 44/2., 44/6., 46., 47., 47/1., 47/2., 47/3., 47/4., 47/5., 47/6., 48., 48/1., 48/2., 48/3., 48/4., 48/5., 48/6., 51/1., 52., 54/2., 54/4., 54/7., 58. BULVAR, 73/3., HASAN SEVİM, PROF. DR. MUAMMER AKSOY sk bölgelerinde 02/05/2023 11:30:00 - 02/05/2023 13:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 34828267 İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 101., 101/1., DR. SADIK AHMET sk / TELSİZ mah 318., 319., 76., 85., 85/10., 85/11., 85/12., 85/13., 85/14., 85/15., 85/2., 85/3., 85/3B, 85/4., 85/4A, 85/5., 85/6., 85/7., 85/8., 85/9., 94/3., 94/4., 94/5., KAKTÜS, NERGİS, TOMURCUK sk bölgelerinde 02/05/2023 14:00:00 - 02/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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