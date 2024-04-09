İstanbul’un önemli camilerinden bazılarını sizler için derledik: Peki sizin tercihiniz neresi? ‘Bayram Namazı’nı hangi camide kılmalı?

ŞEMSİ PAŞA (KUŞKONMAZ) CAMİİ: Şemsi Paşa Camii ya da halk arasında bilinen adıyla Kuşkonmaz Camii, Sultan II. Selim ve III. Murad’a vezirlik yapmış olan Şemsi Ahmed Paşa tarafından 1580 yılında Mimar Sinan’a yaptırılmış. Şemsi Paşa Camii Mimar Sinan’ın İstanbul’da yaptığı en küçük külliyedir. Yapının en dikkat çekici yanı minaresine veya kubbesine kuşların konmamasıdır. Bu nedenledir ki halk arasında Kuşkonmaz Camii olarak da bilinir. Bunun nedeni ise yapının boğazın hemen kıyısında, kuzey ve batı rüzgarlarının buluştuğu bir noktada bulunması ve bunun sonucu olarak rüzgara son derece açık olması.