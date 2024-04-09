2024-04-09 14:06:18 İstanbul’un önemli camilerinden bazılarını sizler için derledik: Peki sizin tercihiniz neresi? ‘Bayram Namazı’nı hangi camide kılmalı?
AYASOFYA CAMİİ- 1935 yılından itibaren müze olarak kullanılan Ayasofya, 1453’te İstanbul’un fethedilmesiyle birlikte camiye çevrilmişti. Doğu Roma İmparatoru Jüstinyen tarafından Nika Ayaklanması’nın bastırılmasının ardından inşa edildi. Miletli İsidoros ve Trallesli matematikçi Anthemius tarafından inşa edilen yapı, yüzlerce yıl boyunca dünyanın en büyük yapısı oldu. Mimar Sinan tarafından güçlendirilen yapıda padişah türbeleri de bulunmaktadır.