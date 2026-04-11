İstanbul’un imdadına yağışlar yetişti: 7 yılda CHP tek bir yeni kaynak üretemedi

Geçtiğimiz kasım ayında doluluk oranı yüzde altı virgül yirmi yediye kadar düşen ve adeta bir çöle dönen Alibeyköy barajında durum bugün yüzde altmış yedi virgül elli altı olarak kaydedildi. Eskiden araçların gezdiği ve hayvanların otladığı kurumuş alanların yeniden suyla dolması, yönetimin bir başarısı değil, mevsimsel yağışların bir lütfu olarak nitelendiriliyor. İstanbul’un kuzeyinde yer alan ve bir süre önce tamamen kuruyan Kazandere barajında doluluk yüzde altmış iki virgül bir olurken, Papuçdere’de ise yüzde elli yedi virgül doksan dokuza ulaşıldı. Zirvede Elmalı ve Ömerli var! İstanbul’un en dolu barajı yüzde doksan iki virgül elli dört ile Elmalı barajı olurken, onu yüzde doksan iki virgül otuz yedi ile Ömerli takip etti. Ancak bu doluluk oranları, İstanbul’un gelecekteki olası bir kuraklık dönemine karşı ne kadar savunmasız olduğunu gizleyemiyor. Yedi yıldır yeni bir barajın temelini bile atamayan CHP’li İBB yönetimi, kentin su geleceğini sadece bulutların insafına bırakmış durumda.