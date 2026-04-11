İstanbul’un imdadına yağışlar yetişti: 7 yılda CHP tek bir yeni kaynak üretemedi
İstanbul’da CHP yönetimi altında geçen kayıp yedi yılda, megakentin su ihtiyacını karşılayacak tek bir yeni kaynak veya baraj projesi üretilemezken, kenti susuzluktan yine gökyüzü kurtardı. İSKİ verilerine göre barajlardaki doluluk oranı yüzde yetmiş virgül sıfır beş seviyesine ulaştı. Yönetimin vizyonsuzluğu nedeniyle geçtiğimiz yıl yüzde altılara kadar gerileyen Alibeyköy gibi barajlar, nisan yağmurlarıyla ancak nefes alabildi.