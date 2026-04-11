  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Arap ülkelerini maalesef Ukrayna'ya kaptırdık: İşte bu hiç iyi olmadı Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Türk TIR şoförlerinin Körfez’de transit Suudi vizesi alarak seyahat etmeleri mümkün hale geldi En ucuz otomatik vitesli otomobiller belli oldu! 1.4 milyon liradan başlıyor! % 75'inde pestisit mi? En çok kimyasal içeren sebze ve meyve belli oldu: Şifa mı zehir mi? Kaçak telefona IMEI kilit: Bakan Uraloğlu on altı milyonluk dev kaydı duyurdu BİM’in yeni kataloğu yayımlandı! Bu fırsatlar kaçmaz Yüzyıllardır geleneksel tıpta... Oksijen tüpü gibi gibi bitki! Broşları açıyor, astıma şifa Victor Osimhen'i Fenerbahçe derbisine yetiştirecek formül bulundu: Çelikten 5 kat güçlü... Yok artık! Barış Alper Yılmaz 200. resmi maçına çıkacak: Zaman çok hızlı geçiyor
Gündem
11
Yeniakit Publisher
İstanbul’un imdadına yağışlar yetişti: 7 yılda CHP tek bir yeni kaynak üretemedi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İstanbul'un imdadına yağışlar yetişti: 7 yılda CHP tek bir yeni kaynak üretemedi

İstanbul’da CHP yönetimi altında geçen kayıp yedi yılda, megakentin su ihtiyacını karşılayacak tek bir yeni kaynak veya baraj projesi üretilemezken, kenti susuzluktan yine gökyüzü kurtardı. İSKİ verilerine göre barajlardaki doluluk oranı yüzde yetmiş virgül sıfır beş seviyesine ulaştı. Yönetimin vizyonsuzluğu nedeniyle geçtiğimiz yıl yüzde altılara kadar gerileyen Alibeyköy gibi barajlar, nisan yağmurlarıyla ancak nefes alabildi.

4
#1
İstanbul, yerel yönetimin "yeni kaynak" üretmek yerine mevcutları koruyamadığı bir dönemden geçerken, nisan ayı yağışları barajlara can suyu oldu. Sadece on beş gün içinde yüzde elli dört virgül altmış dokuz seviyesinden yüzde yetmiş virgül sıfır beş noktasına fırlayan doluluk oranları, megakentin su krizini geçici olarak perdeledi. CHP döneminde hiçbir stratejik yatırımın yapılmadığı su havzaları, tamamen toprağın suya doyması ve derelerin debisinin yükselmesiyle dolmaya başladı.

#2
İstanbul’da günlerdir etkili olan yağışın etkisiyle barajlardaki doluluk oranları hızla yükseldi. İSKİ verilerine göre bugün itibariyle İstanbul'da doluluk oranları yüzde 70.05 olarak ölçüldü. Doluluk oranı 15 gün içinde yüzde 54.69’dan yüzde 70.05’ye yükseldi. Geçtiğimiz yıl yüzde 6’lara kadar gerileyen Alibeyköy barajında doluluk oranı yüzde 67.56’a yükselirken, eskiden araçların gezdiği hayvanların otladığı alanlar yeniden suyla doldu.

#3
YÜZDE 70'İ GEÇTİ İstanbul’da aralıksız yağan yağmurlar, barajlara yaradı. Hızla yükselişe geçen İstanbul’un barajlarında doluluk oranları bugün itibarıyla yüzde 70’e ulaştı. Bugün yapılan ölçümlerde baraj doluluk oranları yüzde 70.05 olarak ölçüldü. İstanbul’un barajlarında doluluk oranı geçtiğimiz aylarda yüzde 20’li seviyelere kadar gerilemişti.

#4
ALİBEYKÖY BARAJINDA KURUYAN ALANLAR YENİDEN SUYLA DOLDU Barajlardaki olumlu durumdan Alibeyköy barajı da nasibini aldı. Alibeyköy barajında doluluk oranı yüzde 67.56’a yükseldi.

#5
Alibeyköy Barajında doluluk oranı geçtiğimiz Kasım ayı içinde 6.27’ye kadar gerilemişti. Kasım ayında çekilen görüntülerle, bugün çekilen görüntüler arasında büyük bir fark olduğu görüldü. Toprağın suya doymasıyla baraj gölünü besleyen derelerin debilerinin yükselmesiyle daha önceden tamamen kuruyan alanlar tekrar suyla dolmaya başladı.

#6
İstanbul’da en dolu baraj yüzde 92.54’le Elmalı barajı oldu. İstanbul’un kuzeyinde bulunan ve kısa bir süre önce adeta kuruyan Kazandere barajında doluluk oranı yüzde 62.1’e , Papuçdere barajında ise 57.99’a ulaştı. İstanbul’a su sağlayan önemli barajlardan biri olan Ömerli baraj gölü havzasında doluluk oranı yüzde 92.37 olarak ölçüldü.

#7
İstanbul’un barajlarında doluluk oranları ÖMERLİ yüzde 92.37 DARLIK yüzde 86.11 ELMALI yüzde 92.54 TERKOS yüzde 56.12

#8
ALİBEYKÖY yüzde 67.56 BÜYÜKÇEKMECE yüzde 56.47 SAZLIDERE yüzde 45.36

#9
ISTARNACALAR yüzde 76.36 KAZANDERE yüzde 62.1 PAPUÇDERE yüzde 57.99

#10
Geçtiğimiz kasım ayında doluluk oranı yüzde altı virgül yirmi yediye kadar düşen ve adeta bir çöle dönen Alibeyköy barajında durum bugün yüzde altmış yedi virgül elli altı olarak kaydedildi. Eskiden araçların gezdiği ve hayvanların otladığı kurumuş alanların yeniden suyla dolması, yönetimin bir başarısı değil, mevsimsel yağışların bir lütfu olarak nitelendiriliyor. İstanbul’un kuzeyinde yer alan ve bir süre önce tamamen kuruyan Kazandere barajında doluluk yüzde altmış iki virgül bir olurken, Papuçdere’de ise yüzde elli yedi virgül doksan dokuza ulaşıldı. Zirvede Elmalı ve Ömerli var! İstanbul’un en dolu barajı yüzde doksan iki virgül elli dört ile Elmalı barajı olurken, onu yüzde doksan iki virgül otuz yedi ile Ömerli takip etti. Ancak bu doluluk oranları, İstanbul’un gelecekteki olası bir kuraklık dönemine karşı ne kadar savunmasız olduğunu gizleyemiyor. Yedi yıldır yeni bir barajın temelini bile atamayan CHP’li İBB yönetimi, kentin su geleceğini sadece bulutların insafına bırakmış durumda.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

adalet adalet

yağış olmayınca ne kaynağı..Allahın muradı olmazsa kimse birşey üratamez..bu nedir utanmasanız Allah yağış vermesin diye dua edeceksinz..bu nasıl bi düşünce

HALİL RASİM

Şu Ortaya çıktı ki CHP dış güçlerin elşne geçmiş Belediyeler dahil yatırım yapmamak ülke yararına bir iş yapmamak iktidarın yaptığı yatırımları engellemek ve ahlaksız bal tuzakları ile esir alınmış bir CHP var ortada. Genel başkanlık makamı etkisiz ve ele geçirilmiş kısa CHP MİLLİ GÜVENLİK SORUNU HALİNE GELMİŞTİR. DEVLET AYGITI HAREKETE GEÇİP SORUNU KÖKÜNDEN ÇÖXMELİDİR.
TÜM YORUMLARA GİT ( 4 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23