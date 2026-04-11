Hiç akla gelmeyecek ülkeden 'Baykar' çıkışı: Ünlü İHA projesi çöktü, Türkiye artık vaat olmaktan çıktı

On yıllardır Avrupa, gelişmiş savaş uçakları, son teknoloji ürünü ticari uçaklar ve karmaşık görev sistemleri üretebilen şirketleriyle insanlı havacılıkta mükemmellik konumunu pekiştirmiştir; ancak insansız hava araçları dünyası çok daha derin bir teknolojik uçurum ortaya koymuştur. Kanatlar, gövde, iniş takımı, kontrol yüzeyleri gibi uçak yapısının tasarımı ve üretimi, birçok havacılık endüstrisinin artık sahip olduğu yetkinliklerdir. Minimum endüstriyel kapasiteye sahip hemen hemen her ülke, modern hava platformları üretme potansiyeline sahiptir; bu nedenle, insansız hava aracının "gövdesi" artık bir zorluk değil, daha ziyade gömülü sistemlerdir.