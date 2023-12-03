İstanbul'un göbeğinde çileden çıkaran görüntü! 'Yollar tarlaya döndü'

Bir başka mahalle esnafı Suat Yalçın ise, “Yazın başında bir çalışma başlatılmıştı. Öğrendik ki bunu İSKİ başlatmış, altyapı çalışması yapıyorlar. Sular gidip geliyor. Caddede yol çalışmaları yaptılar, bir hayli mağduruz. Servis araçları geçemiyor, buradaki çocuklar okula gidemiyor, ara sıra yollar bozuk oluyor. Akşamları yağmur yağarken buraya gelmekte zorluk çekiyoruz. 3 aydır çalışma sürüyor. Biz mağduruz, yol çalışmaları çok uzun sürdü. Yolların yamuk olması, çamurlu olması sonucu yağmurlu günlerde araba yolda kalıyor. Çünkü yol gittikçe aşağı iniyor, asfalt da yapmamışlar. Mesela 5-10 dakikalık yolu trafik olduğu için yarım saatte gidiyoruz” şeklindeki ifadeleriyle duruma tepki gösterdi. Otomobiliyle bozuk yollardan geçerken zorluk yaşadığı görülen esnaf Fatih Alp, “Çok mutluyuz, bayılıyoruz bu CHP’ye, bayılıyoruz. İki ay oldu, her yeri eşmişler. Bir yeri bitirmeden başka yere başlıyorlar. Bir yeri bitirip ondan sonrası başlayın. Tabii ki ihtiyaç ama genel olarak rahatsızız. Eziyeti biz çekiyoruz, başkası değil” derken araç içindeki yolcu Yener Özcan ise, “Başka zaman neden yapmıyorlar bunu? Okul zamanını mı buldular? Okul zamanı neden yapıyorlar? Bir ayda bitmez mi bu yahu? Şu çektiğimiz çileye bak. Mecidiyeköy’ü dolaşıp buraya geldik. Gene bir rahatsızlık var, parti olarak değerlendirmiyorum” diye konuştu.