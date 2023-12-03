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Türkiye
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İstanbul'un göbeğinde çileden çıkaran görüntü! 'Yollar tarlaya döndü'

2023-12-03 15:07:01
İstanbul'un göbeğinde çileden çıkaran görüntü! 'Yollar tarlaya döndü'

Şişli'de İSKİ tarafından 3 ay önce başlatılan altyapı çalışmasının hala bitmemiş olması vatandaşları adeta çileden çıkardı. Yolların mayın tarlasına döndüğünü ve yanlış çalışma nedeniyle iş yerlerini de su ve lağım bastığını söyleyen mahalleli, tüm şikayetlerine rağmen asla muhatap bulamadıklarını belirterek, “Daha iyi bir hizmet olması beklenirken rezil ettiler, berbat ettiler” dedi.

#1
Foto - İstanbul'un göbeğinde çileden çıkaran görüntü! 'Yollar tarlaya döndü'

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) tarafından yaklaşık 3 ay önce Şişli Fulya Mahallesinde başlanan altyapı çalışmasının hala bitmemiş olması vatandaşları adeta çileden çıkardı. Bölgenin önemli ulaşım hatlarından biri olan Mehmetçik Caddesi'nin çalışmalar nedeniyle aylardır bölüm bölüm kapatıldığı, bu sebeple mahalle halkının evlerine gitmekte dahi zorluk yaşadığı öğrenildi.

#2
Foto - İstanbul'un göbeğinde çileden çıkaran görüntü! 'Yollar tarlaya döndü'

Bununla birlikte kapalı olan yolların genel trafik durumunu da olumsuz etkilediği ve bunun sürücüler arasında sık sık tartışma ve kavgalara sebebiyet verdiği ortaya çıktı. Öte yandan vatandaşın iddiasına göre, İSKİ'nin yaptığı yanlış altyapı çalışması sonucu cadde üzerindeki birçok iş yerinin deposunu su ve lağım bastı, buradaki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Mahalle sakinleri tüm bu olumsuzlukları ve mağduriyetlerini defalarca yetkililere ilettiklerini ancak hiçbir şekilde geri dönüş alamadıklarını belirtti.

#3
Foto - İstanbul'un göbeğinde çileden çıkaran görüntü! 'Yollar tarlaya döndü'

Mahalle esnaflarından Mehmet Seçilmiş, İSKİ’nin yaptığı yanlış çalışma yüzünden cadde üzerindeki iş yerinin bodrumunun lağımla dolduğunu söyledi. Seçilmiş, “İSKİ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi özel bir şirkete ihale vermiş. Buranın yağmur suyu ve lağım ıslah çalışması yapıyorlar. Buralarda daha önce herhangi bir su basma, su gideriyle, lağımla ilgili bir sıkıntımız yokken; bu çalışmanın sonucunda daha iyi bir şey olması beklenirken mahalle 2 ay toz toprak çekti, yaklaşık 1 aydır da yağmurlar başladı. Şimdi yağmurlarda da iş yerlerimizin bodrumlarına 50 santimetre kadar lağım doluyor. Daha önce olmayan şeyler, bu çalışmadan sonra olan şeyler. Yaklaşık 2 aydır da burası böyle. Araçlar giriş çıkış yaparken zarar görüyor. 3 aydır daha iyi bir hizmet olması beklenirken rezil ettiler, berbat ettiler. İSKİ olsun, büyükşehire olsun değişik yerlere defalarca başvurduğumuz halde hiçbir yetkiliden cevap alamadık, hiçbir muhatap bulamadık. Ekrem İmamoğlu’nun ismiyle de paylaştık ama kimse bizimle ilgilenmiyor” diyerek mağduriyetlerini dile getirdi.

#4
Foto - İstanbul'un göbeğinde çileden çıkaran görüntü! 'Yollar tarlaya döndü'

Çalışmanın çok uzun sürdüğünü ve yavaş ilerlediğini aktaran Seçilmiş, “Arka sokaklarda da aynı çalışmayı yaptılar, aynı rezalet oralarda da devam ediyor. Bir arkada yaptılar, orada da aynı rezalet devam ediyor. Normalde metre olarak hesapladığımız zaman, gittikleri son noktada ulaştıkları yer şu anda 500 metre yoktur. 500 metreyi gün olarak 3 aya böldüğümüz zaman kaç metre işlem yaptıklarını görebilirsiniz. Ki şu anda da sonuçlanmış değil, hala asfalt yapılmadı. Hala her yağmur yağdığında eskiden su gelmeyen iş yerlerimize lağım, pislik doluyor. Belki de tekrar kazılacak burası çünkü burada yanlış bir işlem yapıldı. Biz cahil halimizle bunu bilip yetkililere defalarca söyledik. Çok derine inmediler, yeni bir şey yaptıklarını daha iyi olacağını söylerken 20 yıl önceki halini arar duruma geldik” diye konuştu.

#5
Foto - İstanbul'un göbeğinde çileden çıkaran görüntü! 'Yollar tarlaya döndü'

Bir başka mahalle esnafı Suat Yalçın ise, “Yazın başında bir çalışma başlatılmıştı. Öğrendik ki bunu İSKİ başlatmış, altyapı çalışması yapıyorlar. Sular gidip geliyor. Caddede yol çalışmaları yaptılar, bir hayli mağduruz. Servis araçları geçemiyor, buradaki çocuklar okula gidemiyor, ara sıra yollar bozuk oluyor. Akşamları yağmur yağarken buraya gelmekte zorluk çekiyoruz. 3 aydır çalışma sürüyor. Biz mağduruz, yol çalışmaları çok uzun sürdü. Yolların yamuk olması, çamurlu olması sonucu yağmurlu günlerde araba yolda kalıyor. Çünkü yol gittikçe aşağı iniyor, asfalt da yapmamışlar. Mesela 5-10 dakikalık yolu trafik olduğu için yarım saatte gidiyoruz” şeklindeki ifadeleriyle duruma tepki gösterdi. Otomobiliyle bozuk yollardan geçerken zorluk yaşadığı görülen esnaf Fatih Alp, “Çok mutluyuz, bayılıyoruz bu CHP’ye, bayılıyoruz. İki ay oldu, her yeri eşmişler. Bir yeri bitirmeden başka yere başlıyorlar. Bir yeri bitirip ondan sonrası başlayın. Tabii ki ihtiyaç ama genel olarak rahatsızız. Eziyeti biz çekiyoruz, başkası değil” derken araç içindeki yolcu Yener Özcan ise, “Başka zaman neden yapmıyorlar bunu? Okul zamanını mı buldular? Okul zamanı neden yapıyorlar? Bir ayda bitmez mi bu yahu? Şu çektiğimiz çileye bak. Mecidiyeköy’ü dolaşıp buraya geldik. Gene bir rahatsızlık var, parti olarak değerlendirmiyorum” diye konuştu.

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