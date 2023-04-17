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Siyaset
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İstanbullulara zaten bir faydası yoktu deprem bölgesinde de tam bir fiyasko

2023-04-17 08:30:14
İstanbullulara zaten bir faydası yoktu deprem bölgesinde de tam bir fiyasko

Asrın felaketinin ardından deprem bölgesinde geçici yaşam alanları oluşturulması için tüm belediyeler kolları sıvarken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) bölgede konteyner kent yapımında, ilçe belediyelerinin bile gerisinde kaldığı ortaya çıktı. 115 milyar 250 milyon liralık bütçesiyle 9 bakanlık ve 13 devlet kurumundan daha fazla imkana sahip İBB, Hatay'da sadece 97 konteyner ev yaptırdı. Büyük bütçesine rağmen deprem bölgesine ilçe belediyelerinden bile daha az konteyner gönderen İBB, sosyal medyada eleştirildi. İBB'nin deprem bölgesinde yaraların sarılması konusunda imkanlarını tam olarak kullanmadığı ifade edildi. İstanbul'daki AK Partili ilçe belediyelerinin yaptırdığı konteyner ev sayısı ise 7 bin 302'ye ulaştı. Belediyelerin yaptırdığı konteyner ev sayıları şöyle: Esenler 2000, Başakşehir 1250, Ümraniye 512, Üsküdar 500, Çekmeköy 500, Bayrampaşa 300, Sultangazi 300, Bağcılar 300, Tuzla 255, Çatalca 250, Sancaktepe 241, Gaziosmanpaşa 229, Beyoğlu 200, Beykoz 130, Sultanbeyli 126, Güngören 125, Bahçelievler 100, Eyüpsultan 71, Pendik 30, Kâğıthane 14, Şile 10 ve Fatih 4. Kaynak: A Haber

#1
Foto - İstanbullulara zaten bir faydası yoktu deprem bölgesinde de tam bir fiyasko

Ümraniye Belediyesi

#2
Foto - İstanbullulara zaten bir faydası yoktu deprem bölgesinde de tam bir fiyasko

Üsküdar Belediyesi

#3
Foto - İstanbullulara zaten bir faydası yoktu deprem bölgesinde de tam bir fiyasko

Esenler Belediyesi

#4
Foto - İstanbullulara zaten bir faydası yoktu deprem bölgesinde de tam bir fiyasko

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