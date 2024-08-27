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İstanbullu bir şaştı kaldı: 1 şehir 2 mevsim

2024-08-27 16:01:27
İstanbullu bir şaştı kaldı: 1 şehir 2 mevsim

İstanbul Anadolu Yakası iki mevsimi aynı anda yaşadı.

#1
Foto - İstanbullu bir şaştı kaldı: 1 şehir 2 mevsim

İstanbul Anadolu Yakası'nın bazı ilçelerinde yağmur etkisini gösterirken, bazı ilçelerde ise vatandaşlar güneşli havanın keyfini çıkardı.

#2
Foto - İstanbullu bir şaştı kaldı: 1 şehir 2 mevsim

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İstanbul'da yağmurun etkili olacağı bildirilmişti. Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde ve Üsküdar, Beykoz gibi ilçelerinde yağış etkili oldu.

#3
Foto - İstanbullu bir şaştı kaldı: 1 şehir 2 mevsim

Aracıyla seyir halinde olan vatandaşlar uzun araç kuyrukları oluşturdu. Araç trafiğinden dolayı D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu'nda trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Anadolu Yakası'nın bazı ilçelerinde yağmurlu hava etkili olurken, bazı vatandaşlar ise güneşli havanın keyfini çıkardı.

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