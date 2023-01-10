2023-01-10 12:59:18 İstanbul'daki taksici cinayetinde 2 tutuklama! Şoförler isyanda “İmamoğlu bizi duymuyor!”
İstanbul Fatih'te 52 yaşındaki taksi şoförü Aydın Altun'un dövülerek öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı. Birleşik Taksi Şoförleri Dernek Başkanı Hüseyin Duman, "Haykırmamıza rağmen bizi duymuyorlar. Bundan önceki ve şimdiki İBB yönetimine kabinli araç için topladığımız 10 binlerce ıslak imzalı dilekçelerimizi ilettiğimiz halde kale almadılar." dedi.