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İstanbul'daki taksici cinayetinde 2 tutuklama! Şoförler isyanda "İmamoğlu bizi duymuyor!"

2023-01-10 12:59:18
İstanbul'daki taksici cinayetinde 2 tutuklama! Şoförler isyanda “İmamoğlu bizi duymuyor!”

İstanbul Fatih'te 52 yaşındaki taksi şoförü Aydın Altun'un dövülerek öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı. Birleşik Taksi Şoförleri Dernek Başkanı Hüseyin Duman, "Haykırmamıza rağmen bizi duymuyorlar. Bundan önceki ve şimdiki İBB yönetimine kabinli araç için topladığımız 10 binlerce ıslak imzalı dilekçelerimizi ilettiğimiz halde kale almadılar." dedi.

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Foto - İstanbul'daki taksici cinayetinde 2 tutuklama! Şoförler isyanda "İmamoğlu bizi duymuyor!"

Fatih'te bir taksicinin dövülerek öldürüldüğü iddiası üzerine gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Fatih'te taksi şoförü Aydın Altun'un (52) ölümüne ilişkin gözaltındaki M.A, F.G. ve E.N.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkça ifadeleri alınan şüphelilerden M.A. ve F.G, "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olmak" suçundan tutuklamaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılık, diğer şüpheli E.N.G'nin ise "yurt dışına çıkış yasağı" tedbiriyle serbest bırakılmasını istedi. Nöbetçi Hakimliğe çıkarılan şüpheliler M.A. ve F. G. ifadelerinin ardından tutuklanırken, E.N.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Foto - İstanbul'daki taksici cinayetinde 2 tutuklama! Şoförler isyanda "İmamoğlu bizi duymuyor!"

MESLEKTAŞLARINDAN PROTESTO Fatih'te toplanan taksiciler, meslektaşlarının aracına aldığı yolcular tarafından darp edilmesi sonrasında hayatını kaybetmesini protesto etti. Taksiciler, Birleşik Taksi Şoförleri Derneğinin çağrısıyla Vatan Caddesi'nde toplandı. Burada açıklama yapan Dernek Başkanı Hüseyin Duman, meslektaşlarının hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Taksicilerin can güvenliği için kabinli araç istediklerini hatırlatan Duman, "Haykırmamıza rağmen bizi duymuyorlar. Bundan önceki ve şimdiki İBB yönetimine kabinli araç için topladığımız 10 binlerce ıslak imzalı dilekçelerimizi ilettiğimiz halde kale almadılar." dedi. Açıklamanın ardından taksiciler konvoy halinde Aydın Altun'un hayatını kaybettiği Pazartekke Tramvay Durağı'na hareket etti.

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Foto - İstanbul'daki taksici cinayetinde 2 tutuklama! Şoförler isyanda "İmamoğlu bizi duymuyor!"

Taksiciler meslektaşları için buraya karanfil bıraktı.

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Foto - İstanbul'daki taksici cinayetinde 2 tutuklama! Şoförler isyanda "İmamoğlu bizi duymuyor!"

NE OLMUŞTU? Fatih'te dün taksideki yolcular arasında çıkan kavgaya bir süre sonra sürücü Altun da karışmış, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya karışanların birbirlerinden davacı ve şikayetçi olması nedeniyle tarafları sağlık raporu almaları için hastaneye götürmek istemişti. Bu sırada fenalaşan ve sağlık ekiplerince başka bir hastaneye sevk edilen Altun, hayatını kaybetmişti.

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