İstanbul'daki taksici cinayetinde 2 tutuklama! Şoförler isyanda “İmamoğlu bizi duymuyor!”

MESLEKTAŞLARINDAN PROTESTO Fatih'te toplanan taksiciler, meslektaşlarının aracına aldığı yolcular tarafından darp edilmesi sonrasında hayatını kaybetmesini protesto etti. Taksiciler, Birleşik Taksi Şoförleri Derneğinin çağrısıyla Vatan Caddesi'nde toplandı. Burada açıklama yapan Dernek Başkanı Hüseyin Duman, meslektaşlarının hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Taksicilerin can güvenliği için kabinli araç istediklerini hatırlatan Duman, "Haykırmamıza rağmen bizi duymuyorlar. Bundan önceki ve şimdiki İBB yönetimine kabinli araç için topladığımız 10 binlerce ıslak imzalı dilekçelerimizi ilettiğimiz halde kale almadılar." dedi. Açıklamanın ardından taksiciler konvoy halinde Aydın Altun'un hayatını kaybettiği Pazartekke Tramvay Durağı'na hareket etti.