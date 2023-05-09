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İstanbul'daki nüfus oranı şaşırttı! İstanbul'a en çok nereli yaşıyor?

2023-05-09 07:23:10
İstanbul'daki nüfus oranı şaşırttı! İstanbul'a en çok nereli yaşıyor?

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, İstanbul'un nüfusu 15 milyon 840 bin 900 kişi oldu. Yani Türkiye nüfusunun yüzde 18,71'i megakentte yaşıyor. Ancak nüfusun 13 milyondan fazlasının kütüğü başka illere kayıtlı. Şehirde yaşayanların sadece 2 milyon 164 bin 766`sı İstanbullu. Megakentte, 108 bin 444 Ankaralı, 71 bin 998 İzmirli yaşıyor. Peki, İstanbul`da kütüğü farklı şehirlere kayıtlı kaç kişi ikamet ediyor? İşte il il detaylar...

#1
Foto - İstanbul'daki nüfus oranı şaşırttı! İstanbul'a en çok nereli yaşıyor?

Adana - 98 bin 449 kişi

#2
Foto - İstanbul'daki nüfus oranı şaşırttı! İstanbul'a en çok nereli yaşıyor?

Adıyaman - 210 bin 570 kişi

#3
Foto - İstanbul'daki nüfus oranı şaşırttı! İstanbul'a en çok nereli yaşıyor?

Afyonkarahisar- 61 bin 347 kişi

#4
Foto - İstanbul'daki nüfus oranı şaşırttı! İstanbul'a en çok nereli yaşıyor?

Ağrı - 216 bin 859 kişi

#5
Foto - İstanbul'daki nüfus oranı şaşırttı! İstanbul'a en çok nereli yaşıyor?

Amasya - 179 bin 213 kişi

#6
Foto - İstanbul'daki nüfus oranı şaşırttı! İstanbul'a en çok nereli yaşıyor?

Ankara - 108 bin 444 kişi

#7
Foto - İstanbul'daki nüfus oranı şaşırttı! İstanbul'a en çok nereli yaşıyor?

Antalya - 47 bin 902 kişi

#8
Foto - İstanbul'daki nüfus oranı şaşırttı! İstanbul'a en çok nereli yaşıyor?

Artvin - 85 bin 86 kişi

#9
Foto - İstanbul'daki nüfus oranı şaşırttı! İstanbul'a en çok nereli yaşıyor?

Aydın - 31 bin 304 kişi

#10
Foto - İstanbul'daki nüfus oranı şaşırttı! İstanbul'a en çok nereli yaşıyor?

Balıkesir- 102 bin 803 kişi

#11
Foto - İstanbul'daki nüfus oranı şaşırttı! İstanbul'a en çok nereli yaşıyor?

Bilecik- 36 bin 497 kişi

#12
Foto - İstanbul'daki nüfus oranı şaşırttı! İstanbul'a en çok nereli yaşıyor?

Bingöl- 147 bin 988 kişi

#13
Foto - İstanbul'daki nüfus oranı şaşırttı! İstanbul'a en çok nereli yaşıyor?

Bitlis- 239 bin 828 kişi

#14
Foto - İstanbul'daki nüfus oranı şaşırttı! İstanbul'a en çok nereli yaşıyor?

Bolu- 65 bin 986 kişi

#15
Foto - İstanbul'daki nüfus oranı şaşırttı! İstanbul'a en çok nereli yaşıyor?

Burdur - 10 bin 259 kişi

#16
Foto - İstanbul'daki nüfus oranı şaşırttı! İstanbul'a en çok nereli yaşıyor?

Bursa - 103 bin 310 kişi

#17
Foto - İstanbul'daki nüfus oranı şaşırttı! İstanbul'a en çok nereli yaşıyor?

Çanakkale - 73 bin 407 kişi

#18
Foto - İstanbul'daki nüfus oranı şaşırttı! İstanbul'a en çok nereli yaşıyor?

Çankırı - 166 bin 658 kişi

#19
Foto - İstanbul'daki nüfus oranı şaşırttı! İstanbul'a en çok nereli yaşıyor?

Çorum - 178 bin 867 kişi

#20
Foto - İstanbul'daki nüfus oranı şaşırttı! İstanbul'a en çok nereli yaşıyor?

Denizli - 33 bin 674 kişi

#21
Foto - İstanbul'daki nüfus oranı şaşırttı! İstanbul'a en çok nereli yaşıyor?

Diyarbakır- 231 bin 860 kişi

#22
Foto - İstanbul'daki nüfus oranı şaşırttı! İstanbul'a en çok nereli yaşıyor?

Edirne - 105 bin 267 kişi

#23
Foto - İstanbul'daki nüfus oranı şaşırttı! İstanbul'a en çok nereli yaşıyor?

Elazığ - 154 bin 649 kişi

#24
Foto - İstanbul'daki nüfus oranı şaşırttı! İstanbul'a en çok nereli yaşıyor?

Erzincan - 307 bin 32 kişi

#25
Foto - İstanbul'daki nüfus oranı şaşırttı! İstanbul'a en çok nereli yaşıyor?

Erzurum - 442 bin 107 kişi

#26
Foto - İstanbul'daki nüfus oranı şaşırttı! İstanbul'a en çok nereli yaşıyor?

Eskişehir - 55 bin 920 kişi

#27
Foto - İstanbul'daki nüfus oranı şaşırttı! İstanbul'a en çok nereli yaşıyor?

Gaziantep - 92 bin 568 kişi

#28
Foto - İstanbul'daki nüfus oranı şaşırttı! İstanbul'a en çok nereli yaşıyor?

Giresun - 494 bin 160 kişi

#29
Foto - İstanbul'daki nüfus oranı şaşırttı! İstanbul'a en çok nereli yaşıyor?

Gümüşhane - 148 bin 590 kişi

#30
Foto - İstanbul'daki nüfus oranı şaşırttı! İstanbul'a en çok nereli yaşıyor?

Hakkari- 16 bin 743 kişi

#31
Foto - İstanbul'daki nüfus oranı şaşırttı! İstanbul'a en çok nereli yaşıyor?

Hatay - 112 bin 687 kişi

#32
Foto - İstanbul'daki nüfus oranı şaşırttı! İstanbul'a en çok nereli yaşıyor?

Isparta - 56 bin 850 kişi

#33
Foto - İstanbul'daki nüfus oranı şaşırttı! İstanbul'a en çok nereli yaşıyor?

Mersin - 65 bin 44 kişi

#34
Foto - İstanbul'daki nüfus oranı şaşırttı! İstanbul'a en çok nereli yaşıyor?

İstanbul- 2 milyon 164 bin 766 kişi

#35
Foto - İstanbul'daki nüfus oranı şaşırttı! İstanbul'a en çok nereli yaşıyor?

İzmir - 71 bin 998 kişi

#36
Foto - İstanbul'daki nüfus oranı şaşırttı! İstanbul'a en çok nereli yaşıyor?

Kars- 303 bin 324 kişi

#37
Foto - İstanbul'daki nüfus oranı şaşırttı! İstanbul'a en çok nereli yaşıyor?

Kastamonu - 559 bin 3 kişi

#38
Foto - İstanbul'daki nüfus oranı şaşırttı! İstanbul'a en çok nereli yaşıyor?

Kayseri - 163 bin 910 kişi

#39
Foto - İstanbul'daki nüfus oranı şaşırttı! İstanbul'a en çok nereli yaşıyor?

Kırşehir- 47 bin 359 kişi

#40
Foto - İstanbul'daki nüfus oranı şaşırttı! İstanbul'a en çok nereli yaşıyor?

Kocaeli- 59 bin 682 kişi

#41
Foto - İstanbul'daki nüfus oranı şaşırttı! İstanbul'a en çok nereli yaşıyor?

Konya - 163 bin 453 kişi

#42
Foto - İstanbul'daki nüfus oranı şaşırttı! İstanbul'a en çok nereli yaşıyor?

Kütahya- 33 bin 955 kişi

#43
Foto - İstanbul'daki nüfus oranı şaşırttı! İstanbul'a en çok nereli yaşıyor?

Malatya- 418 bin 888 kişi

#44
Foto - İstanbul'daki nüfus oranı şaşırttı! İstanbul'a en çok nereli yaşıyor?

Manisa- 49 bin 868 kişi

#45
Foto - İstanbul'daki nüfus oranı şaşırttı! İstanbul'a en çok nereli yaşıyor?

Kahramanmaraş- 110 bin 641 kişi

#46
Foto - İstanbul'daki nüfus oranı şaşırttı! İstanbul'a en çok nereli yaşıyor?

Mardin - 259 bin 380 kişi

#47
Foto - İstanbul'daki nüfus oranı şaşırttı! İstanbul'a en çok nereli yaşıyor?

Muğla- 16 bin 108 kişi

#48
Foto - İstanbul'daki nüfus oranı şaşırttı! İstanbul'a en çok nereli yaşıyor?

Muş- 178 bin 982 kişi

#49
Foto - İstanbul'daki nüfus oranı şaşırttı! İstanbul'a en çok nereli yaşıyor?

Nevşehir- 94 bin 241 kişi

#50
Foto - İstanbul'daki nüfus oranı şaşırttı! İstanbul'a en çok nereli yaşıyor?

Niğde - 99 bin 693 kişi

#51
Foto - İstanbul'daki nüfus oranı şaşırttı! İstanbul'a en çok nereli yaşıyor?

Ordu - 525 bin 681 kişi

#52
Foto - İstanbul'daki nüfus oranı şaşırttı! İstanbul'a en çok nereli yaşıyor?

Rize- 308 bin 439 kişi

#53
Foto - İstanbul'daki nüfus oranı şaşırttı! İstanbul'a en çok nereli yaşıyor?

Sakarya - 135 bin 44 kişi

#54
Foto - İstanbul'daki nüfus oranı şaşırttı! İstanbul'a en çok nereli yaşıyor?

Samsun - 426 bin 500 kişi

#55
Foto - İstanbul'daki nüfus oranı şaşırttı! İstanbul'a en çok nereli yaşıyor?

Siirt - 252 bin 954 kişi

#56
Foto - İstanbul'daki nüfus oranı şaşırttı! İstanbul'a en çok nereli yaşıyor?

Sinop- 374 bin 903 kişi

#57
Foto - İstanbul'daki nüfus oranı şaşırttı! İstanbul'a en çok nereli yaşıyor?

Sivas - 767 bin 428 kişi

#58
Foto - İstanbul'daki nüfus oranı şaşırttı! İstanbul'a en çok nereli yaşıyor?

Tekirdağ - 113 bin 222 kişi

#59
Foto - İstanbul'daki nüfus oranı şaşırttı! İstanbul'a en çok nereli yaşıyor?

Tokat- 484 bin 463 kişi

#60
Foto - İstanbul'daki nüfus oranı şaşırttı! İstanbul'a en çok nereli yaşıyor?

Trabzon - 415 bin 31 kişi

#61
Foto - İstanbul'daki nüfus oranı şaşırttı! İstanbul'a en çok nereli yaşıyor?

Tunceli - 84 bin 986 kişi

#62
Foto - İstanbul'daki nüfus oranı şaşırttı! İstanbul'a en çok nereli yaşıyor?

Şanlıurfa - 151 bin 708 kişi

#63
Foto - İstanbul'daki nüfus oranı şaşırttı! İstanbul'a en çok nereli yaşıyor?

Uşak- 21 bin 718 kişi

#64
Foto - İstanbul'daki nüfus oranı şaşırttı! İstanbul'a en çok nereli yaşıyor?

Van - 246 bin 634 kişi

#65
Foto - İstanbul'daki nüfus oranı şaşırttı! İstanbul'a en çok nereli yaşıyor?

Yozgat - 151 bin 916 kişi

#66
Foto - İstanbul'daki nüfus oranı şaşırttı! İstanbul'a en çok nereli yaşıyor?

Zonguldak - 125 bin 608 kişi

#67
Foto - İstanbul'daki nüfus oranı şaşırttı! İstanbul'a en çok nereli yaşıyor?

Aksaray- 50 bin 626 kişi

#68
Foto - İstanbul'daki nüfus oranı şaşırttı! İstanbul'a en çok nereli yaşıyor?

Bayburt - 124 bin 368 kişi

#69
Foto - İstanbul'daki nüfus oranı şaşırttı! İstanbul'a en çok nereli yaşıyor?

Karaman- 27 bin 448 kişi

#70
Foto - İstanbul'daki nüfus oranı şaşırttı! İstanbul'a en çok nereli yaşıyor?

Kırıkkale- 36 bin 277 kişi

#71
Foto - İstanbul'daki nüfus oranı şaşırttı! İstanbul'a en çok nereli yaşıyor?

Batman - 147 bin 296 kişi

#72
Foto - İstanbul'daki nüfus oranı şaşırttı! İstanbul'a en çok nereli yaşıyor?

Şırnak- 42 bin 443 kişi

#73
Foto - İstanbul'daki nüfus oranı şaşırttı! İstanbul'a en çok nereli yaşıyor?

Bartın- 98 bin 251 kişi

#74
Foto - İstanbul'daki nüfus oranı şaşırttı! İstanbul'a en çok nereli yaşıyor?

Ardahan- 258 bin 45 kişi

#75
Foto - İstanbul'daki nüfus oranı şaşırttı! İstanbul'a en çok nereli yaşıyor?

Iğdır - 98 bin 453 kişi

#76
Foto - İstanbul'daki nüfus oranı şaşırttı! İstanbul'a en çok nereli yaşıyor?

Yalova- 21 bin 371 kişi

#77
Foto - İstanbul'daki nüfus oranı şaşırttı! İstanbul'a en çok nereli yaşıyor?

Karabük- 95 bin 44 kişi

#78
Foto - İstanbul'daki nüfus oranı şaşırttı! İstanbul'a en çok nereli yaşıyor?

Kilis - 41 bin 684 kişi

#79
Foto - İstanbul'daki nüfus oranı şaşırttı! İstanbul'a en çok nereli yaşıyor?

Osmaniye- 33 bin 987 kişi

#80
Foto - İstanbul'daki nüfus oranı şaşırttı! İstanbul'a en çok nereli yaşıyor?

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