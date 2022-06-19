2022-06-19 07:39:00 İstanbul'daki kayıp camiler, casusların fotoğraflarından çıktı!
Binlerce belgeyi tarayarak İstanbul’daki tarihi yapıları inceleyen İSTED, yok edilen 400 caminin izine ulaştı. Camilerden bazılarının yeri Fransız, Rus ve İngiliz ajanların 1900’lü yılların başında çektiği İstanbul fotoğraflarından bulundu. Kayıp cami ve medreselerden 22’si hayırseverlerin desteği ile ihya edildi. İstanbul Çevre, Kültür ve Tarihi Eserleri Koruma Derneği (İSTED), 10 bini aşkın belgeyi tek tek inceledi. 310’u Fatih’te olmak üzere İstanbul’da 400 cami ve medresenin yok olduğu tespit edildi. Bunların 130’u tescil edildi. Bazı camilerin projeleri çizilirken 90’a yakın cami imar planlarına yeniden işlendi.