İstanbul’daki depremler sonrası Üşümezsoy’dan dikkat çeken açıklama!
İstanbul’da Büyükada açıklarında meydana gelen 2,3 ve 3,2 büyüklüğündeki depremler, Marmara’daki fay hareketliliğini yeniden gündeme taşıdı. Sarsıntıların ardından “Büyük İstanbul depremi yaklaşıyor mu?” sorusu tartışılırken, Prof. Dr. Şener Üşümezsoy bu depremlerin beklenen büyük depremin habercisi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, İstanbul’da peş peşe meydana gelen 2,3 ve 3,2 büyüklüğündeki depremler sonrası Youtube kanalında açıklamalarda bulundu. Üşümezsoy, Büyükada çevresinde kaydedilen mikro depremlerin tek başına büyük bir deprem beklentisinin işareti olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti. Uzman isim, ana fay hattında olağan dışı bir hareketlilik bulunmadığını savundu.