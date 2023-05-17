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İstanbul'da zincirleme kaza! 12 araç birbirine girdi

2023-05-17 08:01:42
İstanbul'da zincirleme kaza! 12 araç birbirine girdi

Kaza, saat 02.30 sıralarında Maltepe D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi.

#1
Foto - İstanbul'da zincirleme kaza! 12 araç birbirine girdi

İddiaya göre, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil önünde seyir halindeki başka bir otomobile çarptı.

#2
Foto - İstanbul'da zincirleme kaza! 12 araç birbirine girdi

Bu sırada arkadan gelen 10 araç daha duramayarak birbirine çarptı.

#3
Foto - İstanbul'da zincirleme kaza! 12 araç birbirine girdi

Meydana gelen zincirleme kazada 3 sürücü yaralandı.

#4
Foto - İstanbul'da zincirleme kaza! 12 araç birbirine girdi

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

#5
Foto - İstanbul'da zincirleme kaza! 12 araç birbirine girdi

Sağlık ekipleri yaralıları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

#6
Foto - İstanbul'da zincirleme kaza! 12 araç birbirine girdi

Polis başka kazaların yaşanmaması için yolda tedbir aldı.

#7
Foto - İstanbul'da zincirleme kaza! 12 araç birbirine girdi

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikameti tamamen trafiğe kapandı. Trafik yan yoldan kontrollü olarak sağlandı.

#8
Foto - İstanbul'da zincirleme kaza! 12 araç birbirine girdi

Kazaya karışan araçların çekiciler yardımı ile kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

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