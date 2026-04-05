Altın piyasasında dev dalgalanma! İslam Memiş'ten 48 yılın en sert düşüşü sonrası kritik uyarı!
Küresel piyasalarda yaşanan tarihi çalkantıların ardından altın fiyatları yeni bir yön arayışına girdi.
Küresel piyasalarda yaşanan tarihi çalkantıların ardından altın fiyatları yeni bir yön arayışına girdi.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Nisan ayının ilk haftası itibarıyla yaptığı son değerlendirmede, Mart ayında görülen gerilemeyi "son 48 yılın en keskin düşüşü" olarak nitelendirirken, yatırımcıya "miktara odaklanın" çağrısında bulundu.
"Dip" arayışı bitti, yükseliş isteği kapıda Piyasalardaki son durumu analiz eden İslam Memiş, düşüş hızının yavaşladığına dikkat çekti.
Geçtiğimiz hafta %3,5 olan değer kaybının bu hafta %1,5 seviyesine gerilemesini, piyasanın dip seviyeyi bulduğunun ve yukarı yönlü bir atak hazırlığında olduğunun işareti olarak yorumladı.
Uzman isim, ons altın için bir sonraki büyük hedefin 5.100 dolar seviyesi olduğunu belirtti.
Altın borcu olanlar ve düğün yapacaklar dikkat Fiyatlardaki sert dalgalanmaların kafa karışıklığı yaratmaması gerektiğini vurgulayan Memiş, özellikle altın borcu bulunan vatandaşlara seslendi.
Manipülasyonların yıl sonuna kadar devam edebileceğini ancak mevcut düşüşlerin kalıcı olmayacağını ifade eden uzman, "Fiyata değil, miktara odaklanın.
İhtiyacı olanlar bu seviyeleri alım fırsatı olarak değerlendirmeli" dedi.
İslam Memiş, 2026 yılını genel olarak bir "manipülasyon yılı" olarak tanımlarken, uzun vadeli öngörülerini korudu.
Ons altında 4.600 dolar seviyesinin güçlü bir destek oluşturduğunu belirten uzman, yıl sonu hedefinin 5.800 - 6.000 dolar aralığında kalmaya devam ettiğini vurguladı.
İç piyasada ise gram altının ons tarafındaki düşüşe rağmen arz sorunları nedeniyle daha dirençli kaldığı gözlemleniyor.
Güncel altın fiyatları (5 Nisan 2026) Hafta kapanışı itibarıyla serbest piyasada rakamlar şu şekilde yansıyor:
Gram Altın: 6.706 TL
Çeyrek Altın: 10.964 TL
Ons Altın: 4.677 Dolar
Cumhuriyet Altını: 43.724 TL
Ekonomi yönetimi ve merkez bankası yetkililerinin Londra temasları sonrası yatırımcı güveninin arttığı bu dönemde, altın uzmanları küresel risklerin ve "Trump faktörü" gibi siyasi belirsizliklerin fiyatlar üzerinde baskı kurmaya devam edebileceği konusunda uyarıyor.
