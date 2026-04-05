Yunanlılar çıldırıyor: 'Türkler dünya çapında 100 büyük anlaşma yaptı' korkusu...

Bu stratejinin kilit isimlerinden biri de Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar. Bayraktar’ın şirketi Baykar, insansız hava araçları alanında küresel bir oyuncu haline geldi. Kriz bölgelerine yapılan İHA ihracatındaki hızlı artış, kişisel servetini 2,7 milyar dolara yükseltti ve onu ilk kez Forbes’un 2026 yılında en zengin on Türk listesine soktu. Bu sistem, aynı zamanda, alıcı devletleri Türk teknolojisine ve dolayısıyla Ankara’nın diplomatik taleplerine bağımlı hale getirerek, Türk emellerini desteklemenin güçlü bir aracı olarak işlev görüyor.