Yunanlılar çıldırıyor: 'Türkler dünya çapında 100 büyük anlaşma yaptı' korkusu...
TAHSİN HAN Yunan basını Nordic Monitor’ü kaynak göstererek verdiği haberde Türkiye’nin son yıllarda dünya çapında 100 büyük askeri anlaşmaya imza attığını yazdı. Haberde şu ifadeler kullanıldı: “Türkiye’de son on yıl, savunma sanayi Cumhurbaşkanı Erdoğan’la doğrudan bağlantılı şekilde sistematik olarak yükselişe geçmiştir. Ankara, dünya çapında yaklaşık 100 ikili savunma anlaşması imzalayarak dış politikasını askeri teknoloji ve silah satışını teşvik eden güçlü bir mekanizmaya dönüştürmüştür. Nordic Monitor’ün bir raporuna göre , bu model sadece ülkenin jeopolitik etkisini güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda diplomasiyi Türk elitinin zenginleşme aracı haline getiriyor.