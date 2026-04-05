  0.0
Yunanlılar çıldırıyor: 'Türkler dünya çapında 100 büyük anlaşma yaptı' korkusu...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

TAHSİN HAN Yunan basını Nordic Monitor’ü kaynak göstererek verdiği haberde Türkiye’nin son yıllarda dünya çapında 100 büyük askeri anlaşmaya imza attığını yazdı. Haberde şu ifadeler kullanıldı: “Türkiye’de son on yıl, savunma sanayi Cumhurbaşkanı Erdoğan’la doğrudan bağlantılı şekilde sistematik olarak yükselişe geçmiştir. Ankara, dünya çapında yaklaşık 100 ikili savunma anlaşması imzalayarak dış politikasını askeri teknoloji ve silah satışını teşvik eden güçlü bir mekanizmaya dönüştürmüştür. Nordic Monitor’ün bir raporuna göre , bu model sadece ülkenin jeopolitik etkisini güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda diplomasiyi Türk elitinin zenginleşme aracı haline getiriyor.

Bu stratejinin kilit isimlerinden biri de Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar. Bayraktar’ın şirketi Baykar, insansız hava araçları alanında küresel bir oyuncu haline geldi. Kriz bölgelerine yapılan İHA ihracatındaki hızlı artış, kişisel servetini 2,7 milyar dolara yükseltti ve onu ilk kez Forbes’un 2026 yılında en zengin on Türk listesine soktu. Bu sistem, aynı zamanda, alıcı devletleri Türk teknolojisine ve dolayısıyla Ankara’nın diplomatik taleplerine bağımlı hale getirerek, Türk emellerini desteklemenin güçlü bir aracı olarak işlev görüyor.

TBMM’nin onayını bekleyen Brezilya ile imzalanan son savunma anlaşması, bu agresif satış politikasının en yeni örneğidir. Anlaşma, geleneksel askeri bağların ötesine geçerek, ortak silah geliştirme, ortak üretim ve teknoloji transferi için kapsamlı bir çerçeve oluşturmaktadır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, anlaşmayı tanıtırken, amacın Türk şirketleri için yeni pazarlar açmak olduğunu vurgulayarak, ticari yönelimini açıkça belirtti. Belge, üçüncü ülkelere ortak sistem satışına bile olanak tanıyarak, ikili işbirliğini Latin Amerika’da küresel silah pazarlaması için bir platforma dönüştürüyor.

Bu yapının merkezinde, doğrudan Erdoğan’ın ofisine bağlı olan ve tedarik ve uluslararası ortaklıklar üzerinde tam kontrole sahip bir kuruluş olan Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) yer almaktadır. Bu merkezi kuruluş, Ankara’nın stratejik sözleşmeleri ve yabancı yetkililere ayrıcalıklı erişimi, savunma sanayi şirketlerine yönlendirmesine olanak tanır. Ortak komiteler kurarak ve yasal engelleri azaltan anlaşmalar yaparak, Türk hükümeti, ülkenin uluslararası ilişkilerinin gelişimini ve kendine yakın isimlerin endüstriyel egemenliği için birer kapı görevi gördüğü bir sistem kurmuştur.”

Yorumlar

Hamdi

HASET YUNAN KİNİNDE KURU OT TUTUŞ YAN YOK OL ADAMLAR GECE GÜNDÜZ UYKUSUNDA DAHİ TÜRK DÜŞMANLIGI YAPIYOR ONLARA TATİLE GİDENLER DÜŞMANA PARA KAZANDIRAN LAR 1 DAHA DÜŞÜNÜN DÜŞMANA GİTMEYİN

ata

ittihat terakki misdi...
