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İstanbul'da yeni seferberlik! Hem doğaya hem de insana zararlı

2022-05-13 16:34:56
İstanbul'da yeni seferberlik! Hem doğaya hem de insana zararlı

Büyükada'da bulunan kızılçam ormanlarını istila eden çam kese böceği adı veriler tırtıllarına karşı biyolojik mücadele başlatıldı. Çam kese böcekleri, "Ekolojik denge adacığı" adı verilen bölgelerde toplanarak, 'Fireix Cauduta' cinsi türü sinekleriyle yok ediliyor. Adalar'da tırtılların her yıl 300 hektarlık alana zarar verdiğini belirten İstanbul Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Orman Zararlılarıyla Mücadele Şube Müdürü Ahmet Yasin Çelen, " Hem yeşil dokuyu azaltıyorlar hem de insanlara alerjik olarak zarar veriyorlar. Zararları faydalarından daha fazla" dedi.

#1
Foto - KİMYASAL YERİNE BİYOLOJİK MÜCADELE - İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, yangından sonra ormanlara en büyük zararı veren çam kese böceği adı verilen tırtıllar için müdahale başlattı. Adalar'da her yıl yaklaşık 300 hektarlık alana zarar verdiği belirtilen tırtıllar için mücadele iki aşamalı yapılıyor.

KİMYASAL YERİNE BİYOLOJİK MÜCADELE - İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, yangından sonra ormanlara en büyük zararı veren çam kese böceği adı verilen tırtıllar için müdahale başlattı. Adalar'da her yıl yaklaşık 300 hektarlık alana zarar verdiği belirtilen tırtıllar için mücadele iki aşamalı yapılıyor.

#2
Foto - Biyolojik mücadele kapsamında

Biyolojik mücadele kapsamında "Ekolojik denge adacıkları" kuruldu. Adacıklarda toplanan çam kese böcekleri, 'Fireix Cauduta' adı verilen sinekler ile yok ediliyor. Bu sineklerin üretimini de İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yapıyor.

#3
Foto - Tel örgülerle çevrilen ve su hendekleri bulunan adacıklarda toplanan tırtılları suya gelen sinekler yok ediyor. Bu arada İnsanlara yönelik zararları için de Adalar'a uyarı tabelaları konuldu.

Tel örgülerle çevrilen ve su hendekleri bulunan adacıklarda toplanan tırtılları suya gelen sinekler yok ediyor. Bu arada İnsanlara yönelik zararları için de Adalar'a uyarı tabelaları konuldu.

#4
Foto - “YEŞİL DOKUYU AZALTIP, İNSANLARA ZARAR VERMEKTEDİR

“YEŞİL DOKUYU AZALTIP, İNSANLARA ZARAR VERMEKTEDİR" - Çalışmalar hakkında bilgi veren İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Orman Zararlılarıyla Mücadele Şube Müdürü Ahmet Yasin Çelen, çam kese böcekleri ile kimyasal yollarla mücadele etmediklerini belirtti.

#5
Foto - Çelen, “Adalar'da her yıl 300 hektarın üzerinde kızılçam ormanında çam kese tırtılları oluyor. Sayı söylemek mümkün değil milyonlarca diyebiliriz. Alan olarak 300 hektarlık alanda zarar meydana gelmektedir.

Çelen, “Adalar'da her yıl 300 hektarın üzerinde kızılçam ormanında çam kese tırtılları oluyor. Sayı söylemek mümkün değil milyonlarca diyebiliriz. Alan olarak 300 hektarlık alanda zarar meydana gelmektedir.

#6
Foto - Tırtıl diye bahsettiğimiz böcek, çam kese böceği tırtıllarıdır. Ada ormanlarındaki kızılçam ağaçlarının yapraklarını yemek suretiyle zarar vermektedir. Yapraklarını yediği için ağaçların zayıflamasına sebep oluyor.

Tırtıl diye bahsettiğimiz böcek, çam kese böceği tırtıllarıdır. Ada ormanlarındaki kızılçam ağaçlarının yapraklarını yemek suretiyle zarar vermektedir. Yapraklarını yediği için ağaçların zayıflamasına sebep oluyor.

#7
Foto - Böcekler ağaçların kurumasına sebep olmaktadır. Özellikle bahar aylarında tırtıllar ağaçların tepesinden toprağa inmektedir. Pikniğe gelen vatandaşlarımız görmüşlerdir, tırtıllar peş peşe dizilip toprağa inmektedirler.

Böcekler ağaçların kurumasına sebep olmaktadır. Özellikle bahar aylarında tırtıllar ağaçların tepesinden toprağa inmektedir. Pikniğe gelen vatandaşlarımız görmüşlerdir, tırtıllar peş peşe dizilip toprağa inmektedirler.

#8
Foto - Bu inme esnasında bilmeden tırtıllara temas edilirse, çocuklar ve hayvanlar onlarla oynarlarsa alerjik tüyler havaya uçuşup kaşıntılara ve kızarıklıklara sebep olmaktadır.

Bu inme esnasında bilmeden tırtıllara temas edilirse, çocuklar ve hayvanlar onlarla oynarlarsa alerjik tüyler havaya uçuşup kaşıntılara ve kızarıklıklara sebep olmaktadır.

#9
Foto - Hem görüntü olarak yeşil dokuyu azaltmaktadır hem de insanlara alerjik olarak zarar verebilmektedir. Zararları faydalarından daha fazladır. Kimyasal mücadeleyi kullanmıyoruz, diğer faydalı canlılara zarar verdiği için kimyasal kullanmıyoruz

Hem görüntü olarak yeşil dokuyu azaltmaktadır hem de insanlara alerjik olarak zarar verebilmektedir. Zararları faydalarından daha fazladır. Kimyasal mücadeleyi kullanmıyoruz, diğer faydalı canlılara zarar verdiği için kimyasal kullanmıyoruz" diye konuştu.

#10
Foto -

"SİNEKLER ÇAM KESE BÖCEKLERİNİ PARAZİTLİYOR" - Ahmet Yasin Çelen, sinekler sayesinde tırtıl sayısının azaldığını belirterek, “Adacık yöntemi dediğimiz çam kese böceklerine parazit olan sineklerin yaşam alanını oluşturuyoruz.

#11
Foto - Çam kese böceklerini burada bir araya getiriyoruz. Sinekler de buraya yumurtasını bırakıp burada çoğalıp doğaya dağılarak ağaçlardan toplamadığımız çam kese böceklerini parazitliyor.

Çam kese böceklerini burada bir araya getiriyoruz. Sinekler de buraya yumurtasını bırakıp burada çoğalıp doğaya dağılarak ağaçlardan toplamadığımız çam kese böceklerini parazitliyor.

#12
Foto - Parazit sinekler, ağaçların tepesindeki tırtıllara yumurtalarını bırakıyorlar. Yumurta koyulmuş tırtıllar toprağa indiğinde toprağın altında kısmen hayatını kaybediyor. O sinekler ise onlardan beslenip tekrar doğaya dönüyor

Parazit sinekler, ağaçların tepesindeki tırtıllara yumurtalarını bırakıyorlar. Yumurta koyulmuş tırtıllar toprağa indiğinde toprağın altında kısmen hayatını kaybediyor. O sinekler ise onlardan beslenip tekrar doğaya dönüyor" dedi.

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