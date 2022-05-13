İstanbul'da yeni seferberlik! Hem doğaya hem de insana zararlı

Hem görüntü olarak yeşil dokuyu azaltmaktadır hem de insanlara alerjik olarak zarar verebilmektedir. Zararları faydalarından daha fazladır. Kimyasal mücadeleyi kullanmıyoruz, diğer faydalı canlılara zarar verdiği için kimyasal kullanmıyoruz" diye konuştu.