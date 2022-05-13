2022-05-13 16:34:56 İstanbul'da yeni seferberlik! Hem doğaya hem de insana zararlı
Büyükada'da bulunan kızılçam ormanlarını istila eden çam kese böceği adı veriler tırtıllarına karşı biyolojik mücadele başlatıldı. Çam kese böcekleri, "Ekolojik denge adacığı" adı verilen bölgelerde toplanarak, 'Fireix Cauduta' cinsi türü sinekleriyle yok ediliyor. Adalar'da tırtılların her yıl 300 hektarlık alana zarar verdiğini belirten İstanbul Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Orman Zararlılarıyla Mücadele Şube Müdürü Ahmet Yasin Çelen, " Hem yeşil dokuyu azaltıyorlar hem de insanlara alerjik olarak zarar veriyorlar. Zararları faydalarından daha fazla" dedi.