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Hayat-Aktüel
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İstanbul'da yangın! Hasara neden oldu

2022-01-29 16:28:32
İstanbul'da yangın! Hasara neden oldu

İstanbul-Küçükçekmece'de apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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Foto - Cennet Mahallesi'ndeki 6 katlı apartmanın 3'üncü katında bulunan dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Cennet Mahallesi'ndeki 6 katlı apartmanın 3'üncü katında bulunan dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

#2
Foto - Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dairede mahsur kalan yabancı uyruklu 4 kişi, çevredekiler ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangın nedeniyle dairede hasar oluştu. Bu arada, binadakilerin tahliyesine yardım eden kurye Murat Çetin, yangının çıktığı daireye girerek yangın söndürme tüpünü kullandığını ve içeridekileri çıkarttıklarını söyledi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dairede mahsur kalan yabancı uyruklu 4 kişi, çevredekiler ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangın nedeniyle dairede hasar oluştu. Bu arada, binadakilerin tahliyesine yardım eden kurye Murat Çetin, yangının çıktığı daireye girerek yangın söndürme tüpünü kullandığını ve içeridekileri çıkarttıklarını söyledi.

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