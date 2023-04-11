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Gündem
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İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı

2023-04-11 18:18:39
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı

İstanbul'da yağışlı havanın da etkisiyle akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu.

#1
Foto - İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı

Maltepe Altıntepe ve Kadıköy Bostancı D-100 Karayolu'nda trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

#2
Foto - İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı

İBB Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 17.32 itibarıyla yoğunluk yüzde 83'e ulaştı.

#3
Foto - İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı

Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun kaderine terk ettiği İstanbul'un durma noktasına gelen trafiğinden bir görüntü.

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