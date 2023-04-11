2023-04-11 18:18:39 İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı
İstanbul'da yağışlı havanın da etkisiyle akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu.
İstanbul'da yağışlı havanın da etkisiyle akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu.
Maltepe Altıntepe ve Kadıköy Bostancı D-100 Karayolu'nda trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
İBB Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 17.32 itibarıyla yoğunluk yüzde 83'e ulaştı.
Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun kaderine terk ettiği İstanbul'un durma noktasına gelen trafiğinden bir görüntü.
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